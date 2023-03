Tre tendenze che modellano gli ambienti di lavoro a distanza

Si parla spesso di "nuova normalità", ma cosa significa per il futuro del lavoro? La pandemia da Covid-19 ha cambiato molti aspetti della società, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui lavoriamo. Dai vaccini obbligatori per lavorare alla great resignation, passando per i vari licenziamenti, un ambiente di lavoro "normale" è un concetto sempre meno chiaro.

Una cosa è chiara: molti lavoratori non vogliono rinunciare al lavoro da remoto, anche se si sentono a proprio agio a tornare in ufficio. Secondo Morning consult, mentre il 71% dei lavoratori si sente a proprio agio nel tornare in ufficio, circa l'80% dei lavoratori apprezza il lavoro da remoto perché lo trova più produttivo.Quando si cerca un nuovo lavoro, la possibilità di lavorare a distanza è un fattore decisivo.

Produttività in un ambiente remoto

Con l'aumento del numero di persone che lavorano da casa, la produttività sta effettivamente aumentando. Lavorare da casa fa risparmiare ai dipendenti circa 70 minuti al giorno, secondo Morning Brew. La maggior parte delle persone ha guadagnato un'ora intera non facendo il pendolare, oltre a 10 minuti in più in media saltando le attività di toelettatura. Questo tempo non è prezioso solo per i dipendenti. In media, i lavoratori trascorreranno 30 dei loro 70 minuti extra lavorando. Questo si traduce in due ore e mezza in più a settimana.

Anche se le statistiche sono impressionanti, molte aziende sono restie a consentire il lavoro a distanza per una serie di motivi.

In questo momento ci troviamo in un mercato di dipendenti, il che significa che i datori di lavoro che vogliono attrarre e trattenere i migliori talenti devono offrire le opzioni che più li attraggono. Ma anche i datori di lavoro hanno delle esigenze, tra cui garantire la produttività, l'uso efficiente delle risorse e la sicurezza.

Splashtop permette di soddisfare le esigenze sia dei datori di lavoro che dei dipendenti.

Tre tendenze che influenzano i nostri ambienti di lavoro remoti

Mentre entriamo in un altro anno in cui il numero dei lavori a distanza aumenta ancora, sono tre le tendenze che stanno plasmando i nostri ambienti di lavoro a distanza.

1. La sicurezza è più importante che mai

SonicWall ha riportato una crescita del 151% degli attacchi ransomware nella prima metà del 2021 rispetto alla prima metà del 2020. Con i dipendenti che lavorano da casa sui propri dispositivi, senza i tradizionali firewall a cui sono abituati in ufficio, la sicurezza nel lavoro a distanza assume nuovi livelli di urgenza.

Hai bisogno di una soluzione che protegga la tua rete, indipendentemente dal fatto che un dipendente si trovi nel tuo ufficio o in una caffetteria.

Inoltre, il lavoro da remoto deve rimanere conforme a GDPR, CCPA e alle altre normative di settore. Non pensare che la tua azienda sia troppo piccola per doverti preoccupare. Nel primo anno di applicazione del CCPA, le aziende multate comprendevano agenzie di adozione di animali domestici, catene di negozi di alimentari e concessionari di auto.

Splashtop offre soluzioni conformi per il lavoro remoto a qualsiasi azienda, mantenendo la sicurezza aggiornata e proteggendo i dati.

2. Il lavoro ibrido è destinato a rimanere

Il numero di dispositivi e di tipologie di dispositivi utilizzati per il lavoro da remoto è esploso. Secondo Gartner, infatti, i lavoratori da remoto utilizzano in media 4 dispositivi a testa nel tentativo di aumentare la produttività (pensiamo alle e-mail sul telefono mentre si guarda un webinar sul laptop e si prendono appunti su un tablet).

Con tutti questi dispositivi, sta diventando sempre più complesso per l'IT supportare gli ambienti di lavoro distribuiti. Devono essere in grado di fornire assistenza on-demand ai dipendenti ovunque si trovino, su qualsiasi dispositivo. La soluzione che utilizzi per il lavoro da remoto deve essere robusta e in grado di supportare tutti i dispositivi che i tuoi dipendenti hanno a disposizione.

Splashtop offre a tutti i dipendenti l'opportunità di lavorare con i propri dispositivi, con il supporto di sistemi operativi sia desktop che mobili. Consentire ai lavoratori di utilizzare i propri dispositivi non garantisce solo la loro soddisfazione, ma anche la loro produttività ed efficienza, perché non li costringi a lavorare con strumenti o sistemi operativi con cui hanno poca familiarità.

3. Necessità di consolidare gli strumenti

Il passaggio al lavoro a distanza, per la maggior parte di noi, è stato repentino. Un giorno abbiamo sentito notizie su Covid-19 e il giorno dopo i nostri uffici sono stati chiusi senza preavviso. Mentre le aziende si affannavano a trovare gli strumenti per abilitare per la prima volta uno staff completamente o prevalentemente remoto, molte sono state costrette ad adottare un approccio frammentario. Anche le soluzioni progettate per l'uso occasionale del lavoro da remoto, quando sono state utilizzate su larga scala a livello aziendale, hanno faticato a funzionare.

Ora, sia le aziende che i lavoratori hanno avuto il tempo di adattarsi a un ambiente di lavoro flessibile o completamente remoto. Con un quadro più chiaro di ciò che serve, le aziende possono iniziare a consolidare e trovare strumenti migliori che forniscano tutto ciò di cui hanno bisogno con un quadro semplice e di facile utilizzo.

Splashtop è facile da usare e dispone di un'interfaccia semplice e centralizzata per il tuo team IT, che lo rende la soluzione perfetta. L'accesso al dispositivo di un dipendente è semplice e pulito e i tempi di risposta sono privi di lag, garantendo una buona esperienza per tutti.

Inoltre, puoi parlare direttamente con un esperto di Splashtop in qualsiasi momento, indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda. Se vuoi parlare con una persona in carne e ossa (piuttosto che con una chat o un'e-mail), puoi fare anche questo. Quando il tuo team ha bisogno di aiuto, saprai sempre dove trovarlo.

