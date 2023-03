Cose che non sapevi di poter fare con un software di accesso remoto

Ti sei mai chiesto come sarebbe stato il mondo se avessimo avuto a disposizione la tecnologia software di accesso remoto secoli fa? Noi lo facciamo! Ecco come si sarebbe potuto presentare lo scenario "Houston abbiamo un problema" se l'accesso remoto come Splashtop fosse esistito negli anni '70.

Sì, forse stiamo esagerando un po'. Ma l'ultimo anno è stato piuttosto impegnativo per quanto riguarda i casi d'uso del software di accesso remoto. Con la rivoluzione del lavoro remoto e ibrido del 2020, abbiamo scoperto nuove modalità di utilizzo del nostro software remote desktop .



Usi insoliti di Splashtop Remote Access

1. Trasmissione remota da una barca

Bryan Huges di WOWK è un meteorologo che è diventato completamente remoto grazie a COVID-19. Bryan ha portato la sua configurazione remota a un altro livello.

ha trasformato la sua barca in una redazione remota, utilizzando il software di accesso remoto Splashtop per gestire la grafica di Weather Lynx! In un'intervista a TVSpy, Brian ha dichiarato con entusiasmo: "È come un sogno che si realizza", perché gli ha dato un senso di libertà che non pensava fosse possibile quando si trattava di meteorologia.

2. Monitoraggio remoto dei parametri vitali dei pazienti

Koen Van Dulmen, Project Manager della Sensing Clinic dello Slingeland Hospital, ha aiutato il suo ospedale a reinventare e migliorare l'assistenza ai pazienti monitorando continuamente i segni vitali da remoto con il software di accesso remoto Splashtop On-Prem.

Questo ha aiutato la Sensing Clinic a ridurre i viaggi inutili verso i pazienti e a rendere le visite più efficienti, consentendo al medico di conoscere in anticipo lo stato del paziente.

.

3. Accesso remoto alle applicazioni Adobe

Quando si tratta di software come Adobe Photoshop, la maggior parte delle persone accede al software sul cloud quando è lontana dal proprio computer principale. La pandemia ci ha insegnato che anche l'accesso remoto può essere utilizzato in modo simile e spesso è un modo più efficiente per accedere al software Adobe da remoto. Nell'ultimo anno è stato utilizzato da molti professionisti del settore creativo per accedere da remoto al software Adobe ospitato sui loro computer in ufficio, senza alcun ritardo!

Ecco come funziona. Dopo aver installato il software di accesso remoto su dispositivi sia in sede che fuori sede, i professionisti della creatività hanno potuto utilizzare il software di accesso remoto per accedere da remoto alle applicazioni desktop di Adobe Creative cloud da qualsiasi dispositivo istantaneamente e in tempo reale, e utilizzare il loro potente computer remoto come se fossero seduti di fronte ad esso.

Questo caso d'uso è diventato particolarmente popolare per le scuole che avevano bisogno di fornire ai loro studenti remoti l'accesso ai computer del campus e ai potenti software ospitati su di essi.

4. Produrre e dirigere un film horror a distanza!

A causa del blocco, Katherine Sweetman si è trovata ad essere assunta per dirigere la produzione di alcuni contenuti da remoto. Dopo aver cercato di capire come produrre in remoto, ha trovato il software di accesso remoto Splashtop.

Dopo averlo testato per la visione a distanza per la regia a distanza, Katherine ha scoperto che funzionava abbastanza bene. Così bene che ha prodotto a distanza un cortometraggio di Halloween con il software di accesso remoto Splashtop. Katherine spiega come nel suo blog " Come dirigere un film al 100% da remoto ."

Come utilizzerai l'accesso remoto di Splashtop?

Sebbene la trasmissione a distanza, il monitoraggio a distanza per l'assistenza sanitaria, la progettazione a distanza su Adobe e la produzione a distanza di un film horror con accesso remoto possano sembrare strani, possiamo aspettarci l'emergere di altri casi d'uso insoliti man mano che il lavoro a distanza continua a cambiare il mondo. Allora perché non l'astronomia? Il nostro primo esempio non è poi così lontano.

È la prima volta che senti parlare di accesso remoto? Scopri cos'è e prova gratuitamente il nostro software. Anche se non lo userai per produrre a distanza un cortometraggio horror, scoprirai che l'accesso remoto può essere molto utile quando si tratta di permetterti di lavorare in modo produttivo da casa o da qualsiasi altro luogo tu scelga.