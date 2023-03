Sono arrivate le dimissioni per il grande lavoro

L'ibrido può salvarla?

4 milioni di euro.

Secondo un recente studio del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, questo è il numero di lavoratori che si sono licenziati dall'aprile 2021. Il massiccio turnover dei dipendenti ha portato gli Stati Uniti ai livelli più alti di dimissioni volontarie da generazioni a questa parte ed è stato definito "la grande dimissione."

Un completo cambiamento di mentalità nel nostro modo di lavorare

Sebbene diverse tendenze contrastanti stiano portando alle "grandi dimissioni", il fattore principale è un completo cambiamento di mentalità riguardo all'intersezione tra lavoro e vita personale.

In una recente intervista con Axios, Betsey Stevenson, economista dell'Università del Michigan, ha affermato che a causa del lungo periodo di lavoro da casa durante la pandemia, le persone hanno avuto un po' più di spazio per chiedersi: "È davvero questo che voglio fare?".

I lavoratori non solo stanno ridefinendo cosa vogliono fare, ma anche come lo vogliono fare.

"Lascerei sicuramente la mia attuale posizione se venissi richiamato in ufficio a tempo pieno," dice S. Poore, un ingegnere che lavora in un ufficio da 15 anni. "Il motivo è che sono stufo dei giorni in cui ci sediamo in ufficio solo per dire che l'abbiamo fatto; vorrei che fosse ibrido e che venissimo per incontri o dimostrazioni specifiche di persona."

Come S. Poore, un numero crescente di impiegati sta pensando di andarsene per trovare opportunità e modalità di lavoro più flessibili.

Sebbene nell'ultimo anno ci siano stati molti, moltissimi momenti di crisi a causa della pandemia, la nostra condizione di lavoro a domicilio ha dimostrato che le persone possono essere molto produttive lavorando da casa propria e godendo di vantaggi come l'eliminazione del tempo di pendolarismo e il risparmio di pedaggi, benzina e biglietti del treno o dell'autobus. Tra gli altri vantaggi c'è una maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'assistenza all'infanzia e una minore esposizione alla COVID-19 e ad altre malattie facilmente trasmissibili come l'influenza.

Il lavoro a distanza non è per tutti

Mentre alcuni dipendenti prendono in considerazione l'idea di abbandonare il proprio ruolo se la loro azienda li richiama in un ufficio fisico, altri ancora vogliono andarsene se le loro organizzazioni decidono di diventare completamente remote.

Un recente studio di Sharp Corp. ha rilevato che il 60% di seimila impiegati sente la mancanza di lavorare con i colleghi in ufficio e si preoccupa del rischio di essere scavalcato per le opportunità se dovesse abbracciare completamente un modello di lavoro a distanza.

Cosa significa per le grandi dimissioni? Quando si tratta di ridefinire il lavoro, ci sono opzioni, sfide e persino opportunità. Un ufficio completamente remoto o non remoto potrebbe influenzare i colletti bianchi a dare le dimissioni in base alla loro affinità con il lavoro a distanza.

I dipendenti e i datori di lavoro dovranno incontrarsi a metà strada. In questo caso una configurazione di lavoro ibrida può essere d'aiuto.

L'ufficio ibrido: può salvare le grandi dimissioni?

L'ufficio ibrido offre ai dipendenti la flessibilità di lavorare sia dalla sede aziendale che da casa o da qualsiasi altro luogo.

Le organizzazioni possono stabilire orari di lavoro ibridi che definiscono le date e gli orari in cui i dipendenti devono lavorare in ufficio, oppure lasciare ai dipendenti la possibilità di scegliere i propri orari ibridi.

Sebbene la configurazione più comune dell'ufficio ibrido sia il "3-2-2" (tre giorni di lavoro a casa, due giorni in ufficio), l'ibrido consiste nell'offrire la flessibilità di recarsi in ufficio secondo le necessità. Questo potrebbe significare che un dipendente potrebbe scegliere un giorno in ufficio e quattro giorni a casa.

Secondo uno studio di PwC del 2021, quando si parla di preferenze dei dipendenti in merito al luogo di lavoro:

Il 28% vuole lavorare da remoto cinque giorni alla settimana

Il 35% preferisce due o tre giorni

Il 10% propende per quattro giorni

Il 10% vuole lavorare in ufficio per un giorno

L'8% vuole lavorare in ufficio tutto il giorno

Sembra quindi che non esista una soluzione unica quando si parla di ufficio ibrido.

L'ufficio ibrido consiste nel trovare il giusto equilibrio sia per l'azienda che per i dipendenti e nell'offrire il meglio di entrambi i mondi: la flessibilità di lavorare da casa part-time e il vantaggio di interagire in ufficio.

Questo rende l'ufficio ibrido una potenziale soluzione per mitigare parte del turnover previsto dalle grandi dimissioni.

" Secondo un piccolo sondaggio condotto da Splashtop su LinkedIn, quando abbiamo chiesto a cinquantasette professionisti se il lavoro ibrido potesse "salvarci dalle "grandi dimissioni," l'86% ha risposto affermativamente.

Alcuni dipendenti, come Jamie Hickey, web designer di Coffee Semantics, sono fortemente a favore dell'ufficio ibrido. Jamie ha lanciato una petizione di lavoro in cui dichiara che lui e i suoi ventidue colleghi se non gli verrà offerta un'opzione ibrida se ne andranno in altre aziende, perché credono fermamente di poter lavorare al meglio da qualsiasi luogo.

Qual è la tecnologia migliore per creare un ufficio ibrido?

Mentre le aziende di tutto il mondo pensano a come rendere possibile una configurazione ibrida del lavoro e dell'ufficio, molte si trovano a dover affrontare il problema di come garantire la flessibilità attraverso e con la tecnologia che utilizzano.

Abbiamo scoperto che la chiave è rendere la connessione tra l'ufficio domestico e quello remoto il più semplice e indolore possibile.

Prima della pandemia, dato che lavorare da casa era spesso un'eccezione, molti dipartimenti IT offrivano VPN (Virtual Private Network) per collegarsi all'ufficio da remoto.

Tuttavia, quando milioni di lavoratori sono stati rimandati a casa a lavorare, le VPN hanno iniziato a mostrare le loro inadeguatezze. Originariamente progettate per gli utenti che hanno bisogno di accedere alle reti aziendali per brevi periodi, le VPN sono diventate sovraccariche quando interi gruppi di lavoro sono rimasti connessi via VPN per tutto il giorno. Poiché le VPN sono state utilizzate ben oltre il loro progetto originale, i reparti IT le hanno spesso trovate lente, complicate da utilizzare per gli utenti e costose da implementare.

Un'alternativa alle VPN per migliaia di aziende è il software di accesso remoto Splashtop. Grazie alle connessioni superveloci, al supporto di tutti i tipi di sistemi operativi e alla facilità d'uso, molte aziende hanno scoperto che si tratta di un'alternativa conveniente alle VPN tradizionali.

Cos'è il software di accesso remoto e come funziona?

Il software di accesso remoto (o desktop remoto) consente di controllare qualsiasi computer da remoto. Gli utenti installano il software di desktop remoto sui loro computer dell'ufficio e si collegano in remoto a casa utilizzando i loro laptop. Gli utenti hanno accesso a tutti i software e ai file come se fossero seduti davanti al loro computer in ufficio.

Splashtop offre uno dei software di accesso remoto più performanti e convenienti per la creazione di un ufficio ibrido. È la scelta di fiducia di molti marchi importanti, tra cui Marriott, FedEx, UPS, Toyota, Stanford Health Care, Harvard Medical School, Turner Broadcasting e Tapestry.

Se stai pensando di passare a un modello di ufficio ibrido, ti invitiamo a provare il nostro software di desktop remoto. Prova gratuitamente per verificarne il funzionamento e guarda il video qui sotto per una dimostrazione di alto livello.