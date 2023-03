Video: consentire agli studenti di accedere ai computer di laboratorio del campus da casa

L'accesso remoto è uno degli argomenti più in voga al mondo oggi, soprattutto per università e università. Man mano che la pandemia COVID-19 continua, la domanda da parte delle scuole è solo in aumento, poiché molte di esse hanno bisogno di un modo per gli studenti di accedere in remoto ai computer di laboratorio.

Splashtop consente agli studenti di accedere ai computer di laboratorio da remoto, aiutando con successo le scuole a rendere possibile l'apprendimento a distanza efficace. Sia gli istruttori che gli studenti amano le connessioni remote ad alte prestazioni di Splashtop e quanto è facile da usare!

Splashtop sta aiutando centinaia di università con accesso remoto automatico utilizzando una delle sue funzionalità principali, la connettività tra dispositivi. Gli studenti possono controllare facilmente i computer di laboratorio Windows, Linux e Mac da qualsiasi personal computer, tablet o dispositivo mobile (inclusi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook).

Con Splashtop, gli studenti a casa o in qualsiasi altro luogo possono accedere ai computer di laboratorio della scuola senza che nessuno sia presente all'interno del campus. Non importa dove si trovano, gli studenti saranno comunque in grado di trasmettere video e audio (anche audio da Mac remoti), ottenere il controllo del mouse e della tastiera e utilizzare tutte le applicazioni sul computer di laboratorio. Ciò consente agli studenti di sfruttare i computer di laboratorio ad alte prestazioni delle loro scuole e di lavorare su app come Adobe Suite come se fossero seduti proprio di fronte a quella macchina.

La soluzione di laboratorio remoto di Splashtop offre anche una console di amministrazione centralizzata, che la rende molto facile da gestire e scalare. L'infrastruttura sicura, la prevenzione delle intrusioni e le molteplici funzioni di Splashtop mantengono i tuoi dati al sicuro. Altre funzioni come la verifica a due fattori e l'autenticazione dei dispositivi consentono agli utenti di ottimizzare la sicurezza dei loro account.

Come funziona Splashtop per computer da laboratorio

Ci sono due componenti principali della soluzione di accesso remoto di Splashtop:

L'applicazione aziendale Splashtop

Questa applicazione è installata su tutti i dispositivi degli studenti. Una volta effettuato l'accesso, gli studenti vedranno un elenco di computer a cui possono connettersi e visualizzare quali computer sono online o offline. Con un solo clic, avranno accesso completo a quel computer di laboratorio, e potranno prendere il controllo come se fossero seduti proprio di fronte ad esso.

Gli studenti avranno opzioni come schermo intero, dimensioni originali, alta frequenza dei fotogrammi (per ottimizzare le applicazioni audio/video che potrebbero essere in esecuzione) e molte altre. Alcune altre funzionalità includono il trasferimento di file, chat, riattivazione remota e sessione di registrazione.

Lo Splashtop Streamer

Questo streamer facile da distribuire viene eseguito come servizio e viene installato su tutti i computer di laboratorio. Gli amministratori IT possono vedere, raggruppare e gestire tutti i computer della scuola, gli utenti e i dispositivi da cui si connettono in remoto. Qui, gli amministratori possono anche impostare le autorizzazioni di accesso, controllare le cronologie delle sessioni, visualizzare tutte le sessioni degli studenti e le relative durate e persino esportare queste sessioni.

Nella scheda Gestione, gli amministratori possono creare gruppi di computer (gruppi di laboratorio o gruppi di utenti) e controllare a quali computer/gruppi di computer gli studenti hanno accesso. Una caratteristica chiave che le scuole amano è che gli istruttori possono essere impostati come amministratori di gruppo, consentendo loro di controllare gruppi specifici di computer.

