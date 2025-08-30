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Splashtop's remote desktop solutions infographic showing high ease of use and admin ratings

Le recensioni sono arrivate e Splashtop vince come migliore usabilità

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Se stai cercando una soluzione software per l'accesso remoto, allora Splashtop è quello che fa per te.

  • 98% Facilità d'uso

  • 98% Facilità di amministrazione

  • 97% Soddisfa i requisiti

Tra le 40 aziende valutate, Splashtop ha ottenuto i punteggi più alti nel G2 Usability Index for Remote Desktop, Spring 2021. Questo significa che quando si parla di facilità d'uso delle soluzioni di desktop remoto, Splashtop è all'altezza.

"Quando usavo TeamViewer spesso mi buttava fuori dal software, ma Splashtop non l'ha mai fatto. Anche il prezzo è ottimo!"
- Heather Klassen, Contabilità gufo grigio

Il nostro staff dedicato di ingegneri e progettisti di prodotti ha lavorato per creare questa soluzione leader per l'accesso remoto pensando a te. I nostri illustri partner e clienti ci dicono che è stato facile implementare Splashtop. Questo è uno dei motivi per cui siamo la loro scelta preferita per le soluzioni di accesso remoto.

G2 è il mercato di software più grande e affidabile, che aiuta 5,5 milioni di persone ogni mese a prendere decisioni più intelligenti in materia di software basandosi su recensioni autentiche.

I migliori professionisti del settore, come contabili, professionisti IT, edilizia, commercio all'ingrosso e sanità - tutti clienti effettivi - hanno partecipato al processo di revisione di G2, che ha contribuito a determinare il punteggio di migliore usabilità. Per saperne di più, visita il sito web di G2.

Ma non fidarti della loro parola, prova tu stesso con una prova gratuita.

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"Ho provato letteralmente tutti i software di desktop remoto negli ultimi 10-15 anni e devo dire che Splashtop è decisamente il top, di livello mondiale, veloce e facile da configurare. Quando si accede da remoto è come se ci si trovasse nel luogo in cui si trova il desktop remoto. Io e il mio team siamo felicissimi di avere finalmente un programma di desktop remoto che soddisfa le nostre esigenze. Il prezzo è eccezionalmente conveniente rispetto alla concorrenza (TeamViewer e GoToMyPC). Il vostro software è altamente raccomandato dal team della nostra stazione radio."
- Jeff & Staff, WJMX, DB Smooth Jazz Boston Global Radio


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