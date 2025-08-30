Le recensioni sono arrivate e Splashtop vince come migliore usabilità

Se stai cercando una soluzione software per l'accesso remoto, allora Splashtop è quello che fa per te.
98% Facilità d'uso
98% Facilità di amministrazione
97% Soddisfa i requisiti
Tra le 40 aziende valutate, Splashtop ha ottenuto i punteggi più alti nel G2 Usability Index for Remote Desktop, Spring 2021. Questo significa che quando si parla di facilità d'uso delle soluzioni di desktop remoto, Splashtop è all'altezza.
"Quando usavo TeamViewer spesso mi buttava fuori dal software, ma Splashtop non l'ha mai fatto. Anche il prezzo è ottimo!"
- Heather Klassen, Contabilità gufo grigio
Il nostro staff dedicato di ingegneri e progettisti di prodotti ha lavorato per creare questa soluzione leader per l'accesso remoto pensando a te. I nostri illustri partner e clienti ci dicono che è stato facile implementare Splashtop. Questo è uno dei motivi per cui siamo la loro scelta preferita per le soluzioni di accesso remoto.
G2 è il mercato di software più grande e affidabile, che aiuta 5,5 milioni di persone ogni mese a prendere decisioni più intelligenti in materia di software basandosi su recensioni autentiche.
I migliori professionisti del settore, come contabili, professionisti IT, edilizia, commercio all'ingrosso e sanità - tutti clienti effettivi - hanno partecipato al processo di revisione di G2, che ha contribuito a determinare il punteggio di migliore usabilità. Per saperne di più, visita il sito web di G2.
Ma non fidarti della loro parola, prova tu stesso con una prova gratuita.
"Ho provato letteralmente tutti i software di desktop remoto negli ultimi 10-15 anni e devo dire che Splashtop è decisamente il top, di livello mondiale, veloce e facile da configurare. Quando si accede da remoto è come se ci si trovasse nel luogo in cui si trova il desktop remoto. Io e il mio team siamo felicissimi di avere finalmente un programma di desktop remoto che soddisfa le nostre esigenze. Il prezzo è eccezionalmente conveniente rispetto alla concorrenza (TeamViewer e GoToMyPC). Il vostro software è altamente raccomandato dal team della nostra stazione radio."
- Jeff & Staff, WJMX, DB Smooth Jazz Boston Global Radio