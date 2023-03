Le recensioni sono arrivate e Splashtop vince come migliore usabilità

Se stai cercando una soluzione software per l'accesso remoto, allora Splashtop è quello che fa per te.

98% Facilità d'uso

98% Facilità di amministrazione

97% Soddisfa i requisiti

Tra le 40 aziende valutate, Splashtop ha ottenuto i punteggi più alti nel G2 Usability Index for Remote Desktop, Spring 2021. Questo significa che quando si parla di facilità d'uso delle soluzioni di desktop remoto, Splashtop è all'altezza.

"Quando usavo TeamViewer spesso mi buttava fuori dal software, ma Splashtop non l'ha mai fatto. Anche il prezzo è ottimo!"



Il nostro staff dedicato di ingegneri e progettisti di prodotti ha lavorato per creare questa soluzione leader per l'accesso remoto pensando a te. I nostri illustri partner e clienti ci dicono che è stato facile implementare Splashtop. Questo è uno dei motivi per cui siamo la loro scelta preferita per le soluzioni di accesso remoto.

G2 è il mercato di software più grande e affidabile, che aiuta 5,5 milioni di persone ogni mese a prendere decisioni più intelligenti in materia di software basandosi su recensioni autentiche.

I migliori professionisti del settore, come contabili, professionisti IT, edilizia, commercio all'ingrosso e sanità - tutti clienti effettivi - hanno partecipato al processo di revisione di G2, che ha contribuito a determinare il punteggio di migliore usabilità. Per saperne di più, visita il sito web di G2.

Ma non fidarti della loro parola, prova tu stesso con una prova gratuita.

Prova gratuita