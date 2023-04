Il futuro dell'Headless Computing: Accesso remoto Splashtop

Con il progredire della tecnologia, progrediscono anche i metodi di lavoro. Uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni è stata l'ascesa dei computer headless, che vengono gestiti tramite connessioni di rete remote anziché tramite un'interfaccia fisica tradizionale.

L'accesso remoto ai computer headless può essere conveniente ed efficiente e Splashtop è all'avanguardia nel fornire potenti soluzioni di accesso remoto per questo tipo di informatica, soprattutto per i professionisti dei media e dell'intrattenimento.

In questo blog, spiegheremo perché i computer senza testa stanno diventando sempre più popolari e quali sono i loro vantaggi. Inoltre, spiegheremo perché le aziende stanno passando a Splashtop per consentire l'accesso remoto alle macchine headless e quale soluzione è ideale per te.

Cosa sono i computer senza testa?

I computer senza testa sono sistemi o dispositivi informatici che funzionano senza monitor, tastiera o mouse. In genere vengono controllati tramite una connessione di rete e sono comunemente utilizzati in ambienti server per ridurre i costi operativi.

Crescente popolarità dei computer senza testa

Negli ultimi anni, i computer headless sono diventati sempre più popolari nell'industria dei media e dell'intrattenimento grazie alla loro capacità di fornire potenza di calcolo ad alte prestazioni riducendo al contempo lo spazio fisico necessario.

Questi settori richiedono una notevole potenza di elaborazione per attività come il rendering di grafica 3D e il montaggio di video, e i computer headless consentono di accedere a questa potenza da remoto, rendendola più conveniente ed efficiente.

Inoltre, con l'aumento del lavoro da remoto, i computer headless sono diventati una soluzione popolare per i professionisti che hanno bisogno di accedere a risorse informatiche potenti, ma che potrebbero non avere lo spazio fisico per ospitare una postazione completa. Fornendo l'accesso remoto ai computer headless, le organizzazioni possono risparmiare sullo spazio fisico e sull'hardware, aumentando al contempo la produttività e l'efficienza.

I vantaggi dell'Headless Computing

L'headless computing offre diversi vantaggi al settore dei media e dell'intrattenimento, tra cui:

Risparmio sui costi: I computer headless sono meno costosi delle workstation tradizionali e l'accesso remoto a questi computer riduce la necessità di hardware fisico, con un risparmio in termini di manutenzione, aggiornamenti e spazio. Maggiore potenza di calcolo: i computer headless possono essere configurati con processori, memoria e schede grafiche ad alte prestazioni, fornendo la potenza di calcolo necessaria per attività come la modellazione 3D, il montaggio video e il rendering. Accessibilità remota: i computer Headless sono accessibili da remoto, consentendo agli utenti di lavorare da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo, senza essere legati a una postazione fisica. Collaborazione: L'headless computing facilita la collaborazione dei team sui progetti, in quanto più utenti possono accedere allo stesso computer da remoto e lavorare contemporaneamente allo stesso progetto. Maggiore sicurezza: i computer headless possono essere protetti più facilmente rispetto alle workstation tradizionali, in quanto i dati sensibili possono essere archiviati su un server remoto e accessibili solo agli utenti autorizzati, riducendo il rischio di violazione e furto dei dati.

I vantaggi di Splashtop per l'Headless Computing

Splashtop sta rivoluzionando l'headless computing fornendo soluzioni potenti ed efficienti di accesso remoto . Le soluzioni di Splashtop consentono agli utenti di accedere da remoto ai computer headless da qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet, garantendo flessibilità e accessibilità.

Con Splashtop, gli utenti possono controllare e gestire da remoto i loro computer headless, utilizzando tutta la potenza di calcolo di cui hanno bisogno senza i requisiti di spazio fisico di una workstation tradizionale.

Splashtop offre diverse funzionalità che rendono l'accesso remoto ai computer headless più potente ed efficiente. Questi includono:

Ampio supporto per i dispositivi: Gli utenti possono accedere in remoto ai computer Mac, Windows e Linux da qualsiasi dispositivo Mac, Windows, iOS, Android e Chromebook, migliorando l'accessibilità e consentendo il BYOD (bring your own device).

Supporto Multi-Monitor : Splashtop permette agli utenti di visualizzare più monitor sul proprio computer locale mentre accedono a un computer headless, aumentando lo spazio di lavoro e la produttività.

Streaming 4K : Splashtop offre uno streaming 4K fino a 60fps, garantendo una visualizzazione di immagini e video di alta qualità.

Reindirizzamento dei dispositivi USB : Splashtop permette agli utenti di reindirizzare i dispositivi USB dal computer locale al computer headless remoto, consentendo loro di utilizzare i dispositivi collegati localmente, come ad esempio il supporto per il mouse 3D per lavorare in modo più efficiente con i software di modellazione 3D.

Audio ad alta fedeltà : Splashtop supporta bit rate audio elevatissimi, consentendo un editing audio dettagliato, la sincronizzazione AV e la post-produzione.

Stilo remoto : Splashtop consente di accedere da remoto alla pressione, all'orientamento, all'inclinazione, alle dimensioni e ad altre caratteristiche dei dispositivi stilo e delle penne, migliorando il flusso di lavoro di artisti e designer digitali.

Mic Passthrough : Splashtop consente agli utenti di collegare il proprio microfono locale al computer remoto e di accedere in tempo reale a software di registrazione, software per riunioni, software di dettatura e altro ancora.

Controlli granulari: Splashtop offre controlli granulari agli amministratori IT, consentendo loro di gestire l'accesso remoto ai computer headless dei propri dipendenti.

Caso di studio: Migliorare l'efficienza con i computer senza testa Splashtop &

Platinum Tank Group, un'azienda specializzata in progettazione e produzione, ha dovuto affrontare delle sfide quando i suoi progettisti CAD 3D hanno dovuto lavorare in remoto a causa della pandemia.

L'azienda aveva bisogno di una soluzione che permettesse ai designer di lavorare senza problemi sia in ufficio che a casa, senza bisogno di spazio aggiuntivo. Hanno provato diversi strumenti per l'accesso remoto, ma nessuno si è rivelato efficace fino a quando non hanno scoperto Splashtop Enterprise, che ha fornito loro il reindirizzamento automatico dei dispositivi e il supporto multi-monitor.

Con Splashtop, Platinum ha potuto ampliare il suo team di progettazione senza dover ampliare gli uffici. I progettisti hanno utilizzato dei mini-computer per accedere in remoto alle loro postazioni di lavoro in ufficio da qualsiasi luogo. L'assistenza clienti di Splashtop, il supporto multimonitor e il reindirizzamento dei dispositivi 3D hanno aiutato i designer a collaborare in modo efficiente.

Inoltre, l'autenticazione a più fattori di Splashtop ha permesso a Platinum di tornare in pista dopo un attacco informatico. Leggi il caso di studio completo per scoprire tutti i motivi per cui l'accesso remoto di Splashtop per i computer headless è stato un successo per Platinum.

Soluzioni di accesso remoto Splashtop per l'Headless Computing

Splashtop offre due soluzioni di accesso remoto per l'headless computing: Splashtop Business Access e Splashtop Enterprise. Entrambe le soluzioni consentono agli utenti di accedere da remoto ai computer headless da qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet.

Splashtop Business Access

Splashtop Business Access è progettato per le piccole e medie imprese e offre agli utenti una soluzione di accesso remoto sicura e ad alte prestazioni. Questa soluzione permette agli utenti di accedere ai loro computer headless da qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet, compresi computer, tablet e dispositivi mobili. Supporta anche le configurazioni multi-monitor, la stampa remota, il trasferimento di file e molto altro.

Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise è progettato per le grandi aziende e fornisce soluzioni di accesso remoto sicure e scalabili. Questa soluzione include funzionalità avanzate come l'integrazione SSO/SAML, il reindirizzamento dei dispositivi USB e dello stilo, il passaggio del microfono, l'audio ad alta fedeltà e l'accesso programmato.

Splashtop Enterprise è inoltre dotato di funzionalità di supporto IT che includono service desk, monitoraggio degli endpoint & e add-on avanzati.

Con Splashtop Enterprise, i team IT possono gestire facilmente l'accesso remoto per la loro organizzazione, risparmiando tempo e risorse.

Conclusione - L'Headless Computing è il futuro del lavoro

L'headless computing è una soluzione sempre più popolare per le organizzazioni che cercano una potenza di calcolo efficiente ed economica, soprattutto per i professionisti dei media e dell'intrattenimento.

L'accesso remoto ai computer headless fornito da Splashtop è una soluzione leader, che offre agli utenti un accesso remoto potente e flessibile da qualsiasi dispositivo.

Le caratteristiche di Splashtop, come il supporto multi-monitor, lo streaming 4K, il reindirizzamento dei dispositivi USB, l'audio ad alta fedeltà, lo stilo remoto, il passaggio del microfono e i controlli granulari, offrono un'esperienza di accesso remoto senza precedenti per l'headless computing.

Nel complesso, il futuro dell'headless computing appare luminoso e Splashtop è all'avanguardia nel fornire soluzioni di accesso remoto efficienti, sicure e potenti. Che tu sia una piccola impresa o una grande azienda, Splashtop ha una soluzione in grado di soddisfare le tue esigenze.

Iniziare con Splashtop gratis

Vuoi provare tu stesso il software di accesso remoto Splashtop? Inizia subito una prova gratuita o scopri come migliorare la tua esperienza di headless computing con Splashtop.

Inizia

Ulteriori informazioni