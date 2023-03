Video Panoramica rapida del Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support è un'ottima soluzione per MSPs (managed service provider) e per i team IT che hanno bisogno di un accesso remoto non presidiato ai computer Windows e Mac.

Scopri di più su Splashtop Remote Support in questa rapida panoramica video

Splashtop Remote Support Intro

Le funzioni di Splashtop Remote Support includono:

Tecnici illimitati

Sessioni simultanee illimitate

Accesso remoto rapido

Assistenza non supervisionata

Account utente secondari gratuiti

Rivendere l'accesso remoto

Registrazione

Raggruppamento di computer e utenti

Autorizzazioni di gruppo

Gestione utenti

Crittografia AES a 256 bit

Verifica in due fasi

Trasferimento file

Stampa remota

Chatta

Riattivazione remota

Riavvio remoto

Audio

Supporto di più monitor, incluso quello multi-multi

Due tecnici possono eseguire il telecomando in un'unica macchina

Assistenza supervisionata

Accesso alle sessioni RDP

Supporto tecnico prioritario

Remote Support Premium include queste funzioni aggiuntive:

Alert/Azioni configurabili

Aggiornamenti di Windows

Inventario di sistema

Registri eventi

Comando remoto

