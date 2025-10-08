Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration

Video Panoramica rapida del Splashtop Remote Support

Splashtop Team
1 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

Splashtop Remote Support è un'ottima soluzione per MSPs (managed service provider) e per i team IT che hanno bisogno di un accesso remoto non presidiato ai computer Windows e Mac.

Scopri di più su Splashtop Remote Support in questa rapida panoramica video

Splashtop Remote Support Intro
Splashtop Remote Support Intro

Clicca qui per saperne di più su Splashtop Remote Support o clicca sui pulsanti qui sotto per iniziare una prova gratuita o per vedere i prezzi bassi, fino al 50% in meno rispetto alla concorrenza.

Inizia la prova gratuita di Splashtop Remote Support
Software di supporto remoto veloce, sicuro e facile da usare
Inizia

Le funzioni di Splashtop Remote Support includono:

  • Tecnici illimitati

  • Sessioni simultanee illimitate

  • Accesso remoto rapido

  • Assistenza non supervisionata

  • Account utente secondari gratuiti

  • Rivendere l'accesso remoto

  • Registrazione

  • Raggruppamento di computer e utenti

  • Autorizzazioni di gruppo

  • Gestione utenti

  • Crittografia AES a 256 bit

  • Verifica in due fasi

  • Verifica in due fasi

  • Trasferimento file

  • Stampa remota

  • Chatta

  • Riattivazione remota

  • Riavvio remoto

  • Audio

  • Supporto di più monitor, incluso quello multi-multi

  • Due tecnici possono eseguire il telecomando in un'unica macchina

  • Assistenza supervisionata

  • Accesso alle sessioni RDP

  • Supporto tecnico prioritario

Remote Support Premium include queste funzioni aggiuntive:

  • Alert/Azioni configurabili

  • Aggiornamenti di Windows

  • Inventario di sistema

  • Registri eventi

  • Comando remoto

Ulteriori informazioni su Remote Support Premium

Consulta la pagina web del Supporto Remoto per i dettagli completi delle funzioni per ogni edizione.

Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

Professional woman at desk using desktop computer with Splashtop Remote Support Tools for MSPs
MSP

Strumenti di supporto remoto per MSP

Ulteriori informazioni
Man looking worriedly at a computer screen with a large notification displaying a ransomware attack
MSP

Cosa possono fare gli MSP per mitigare i danni di un attacco informatico

Ulteriori informazioni
MSP connecting to client offices.
MSP

Funzionalità di supporto remoto necessarie per gli MSP per l'IT multi-cliente

Ulteriori informazioni
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Svantaggi del supporto remoto: sfide e soluzioni

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog