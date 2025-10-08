Video Panoramica rapida del Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support è un'ottima soluzione per MSPs (managed service provider) e per i team IT che hanno bisogno di un accesso remoto non presidiato ai computer Windows e Mac.
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Le funzioni di Splashtop Remote Support includono:
Tecnici illimitati
Sessioni simultanee illimitate
Accesso remoto rapido
Assistenza non supervisionata
Account utente secondari gratuiti
Rivendere l'accesso remoto
Registrazione
Raggruppamento di computer e utenti
Autorizzazioni di gruppo
Gestione utenti
Crittografia AES a 256 bit
Verifica in due fasi
Verifica in due fasi
Trasferimento file
Stampa remota
Chatta
Riattivazione remota
Riavvio remoto
Audio
Supporto di più monitor, incluso quello multi-multi
Due tecnici possono eseguire il telecomando in un'unica macchina
Assistenza supervisionata
Accesso alle sessioni RDP
Supporto tecnico prioritario
Remote Support Premium include queste funzioni aggiuntive:
Alert/Azioni configurabili
Aggiornamenti di Windows
Inventario di sistema
Registri eventi
Comando remoto
Ulteriori informazioni su Remote Support Premium
Consulta la pagina web del Supporto Remoto per i dettagli completi delle funzioni per ogni edizione.