Funzionalità di assistenza e gestione informatica remota migliorate

Splashtop ha introdotto nuove funzionalità in Remote Support Premium che ti permettono di eseguire attività IT su più computer Mac e Windows contemporaneamente.

Con Splashtop 1-to-Many puoi effettuare le seguenti operazioni su più computer contemporaneamente:

Distribuire file (bat, cmd, exe, msi per Windows e pkg, sh per Mac) Eseguire un comando remoto Eseguire gli script Esegui il riavvio del sistema Esegui gli aggiornamenti di Windows

Puoi eseguire queste attività 1-a-molti all'istante o programmarle in un momento successivo. Questo ti permette di eseguire rapidamente le attività IT di routine e di gestire i tuoi dispositivi in modo più efficiente, liberando il tuo tempo per occuparti di altri clienti.

Guarda come funziona:

1-to-Many - Splashtop Remote Support Premium

Grazie alle funzioni descritte di seguito, Splashtop Remote Support Premium permette ai suoi clienti di gestire gli aggiornamenti dei computer e di monitorarli in modo proattivo, assicurandosi che vengano rispettati gli standard di conformità e sicurezza.

Accesso remoto

Accesso non presidiato istantaneo ai tuoi computer gestiti.

Funzioni in sessione: Visualizzazione da più monitor, trasferimento di file, registrazione della sessione, chat, condivisione del desktop, riavvio remoto, risveglio remoto, stampa remota e molto altro ancora.

Accesso Android non presidiato: Accedi da remoto a dispositivi Android come smartphone, tablet, dispositivi Android rugged, dispositivi POS, chioschi e set top box.

Rivendere l'accesso remoto o fornire l'accesso remoto gratuito ai tuoi utenti in modo che possano accedere ai loro computer da remoto.

Gestione remota dei computer

Gestione degli aggiornamenti di Windows: Visualizza, installa e pianifica gli aggiornamenti sui computer Windows.

Comando remoto: Invia comandi da riga di comando o da terminale al prompt dei comandi di un computer Windows o Mac remoto in background.

1-a-molti: Semplifica la gestione degli endpoint eseguendo o programmando istantaneamente attività su più endpoint contemporaneamente. Include distribuzione di massa, comando remoto, esecuzione di script, riavvio del sistema e aggiornamenti di Windows. Disponibile per Windows e Mac.

Monitoraggio proattivo

Avvisi configurabili: Configura avvisi per monitorare lo stato del computer, l'installazione del software, l'utilizzo della memoria e altro ancora. Ricevi gli avvisi tramite la console web di Splashtop e/o via e-mail.

Avvisi per gli eventi di Windows: Monitora i registri eventi di Windows impostando avvisi che vengono generati quando i criteri di un registro eventi corrispondono ai trigger impostati dall'amministratore.

Visualizza i registri eventi: Accedi rapidamente ai registri eventi di Windows senza dover accedere al computer per visualizzare e risolvere i problemi.

Sicurezza degli endpoint: Visualizza lo stato di protezione degli endpoint per i computer Windows con Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky e altri.

Audit & Conformità

Inventario del sistema: Visualizza e confronta le istantanee dell'inventario hardware e software di Windows/Mac. Visualizza i log delle modifiche. Scarica gli elenchi dell'inventario hardware e software del sistema.

Software sicuro: standard di settore TLS 1.2 con crittografia AES 256-bit, verifica in due passi/autenticazione a due fattori, SOC 2, RGPD, supporto per HIPAA, PCI e altri standard e regolamenti del settore e governativi.

Registrazione delle attività: Mantiene un registro di tutte le sessioni e le attività remote.

Splashtop Remote Support è la scelta numero uno per MSPs.