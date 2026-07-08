Funzionalità di assistenza e gestione informatica remota migliorate

Splashtop ha introdotto nuove funzionalità che permettono di eseguire attività IT su più computer Mac e Windows contemporaneamente.
Con Splashtop Scripts and Tasks puoi fare quanto segue su più computer contemporaneamente:
Distribuire file (bat, cmd, exe, msi per Windows e pkg, sh per Mac)
Eseguire un comando remoto
Eseguire gli script
Esegui il riavvio del sistema
Esegui gli aggiornamenti di Windows
Puoi eseguire immediatamente questi script e task oppure pianificarne l'esecuzione in un secondo momento. Questo ti consente di eseguire rapidamente le attività IT di routine e gestire i tuoi dispositivi in modo più efficiente, liberando tempo per acquisire più clienti.
Guarda come funziona:
Ulteriori informazioni sulle funzionalità Splashtop Remote Support
Grazie alle funzioni descritte di seguito, Splashtop Remote Support permette ai suoi clienti di gestire gli aggiornamenti dei computer e di monitorarli in modo proattivo, assicurandosi che vengano rispettati gli standard di conformità e sicurezza.
Accesso remoto
Accesso non presidiato istantaneo ai tuoi computer gestiti.
Funzioni in sessione: Visualizzazione da più monitor, trasferimento di file, registrazione della sessione, chat, condivisione del desktop, riavvio remoto, risveglio remoto, stampa remota e molto altro ancora.
Accesso Android non presidiato: Accedi da remoto a dispositivi Android come smartphone, tablet, dispositivi Android rugged, dispositivi POS, chioschi e set top box.
Rivendere l'accesso remoto o fornire l'accesso remoto gratuito ai tuoi utenti in modo che possano accedere ai loro computer da remoto.
Gestione remota dei computer
Gestione degli aggiornamenti di Windows: Visualizza, installa e pianifica gli aggiornamenti sui computer Windows.
Comando remoto: Invia comandi da riga di comando o da terminale al prompt dei comandi di un computer Windows o Mac remoto in background.
Script e attività: semplifica la gestione degli endpoint eseguendo istantaneamente o pianificando attività su più endpoint contemporaneamente. Include distribuzione di massa, comando remoto, esecuzione di script, riavvio del sistema e aggiornamenti di Windows. Disponibile per Windows e Mac.
Monitoraggio proattivo
Avvisi configurabili: Configura avvisi per monitorare lo stato del computer, l'installazione del software, l'utilizzo della memoria e altro ancora. Ricevi gli avvisi tramite la console web di Splashtop e/o via e-mail.
Avvisi per gli eventi di Windows: Monitora i registri eventi di Windows impostando avvisi che vengono generati quando i criteri di un registro eventi corrispondono ai trigger impostati dall'amministratore.
Visualizza i registri eventi: Accedi rapidamente ai registri eventi di Windows senza dover accedere al computer per visualizzare e risolvere i problemi.
Sicurezza degli endpoint: La gestione della sicurezza degli endpoint ti consente di visualizzare lo stato della protezione di sicurezza degli endpoint per i computer Windows che eseguono Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky e altro ancora.
Audit & Conformità
Inventario del sistema: Visualizza e confronta le istantanee dell'inventario hardware e software di Windows/Mac. Visualizza i log delle modifiche. Scarica gli elenchi dell'inventario hardware e software del sistema.
Software sicuro: standard di settore TLS 1.2 con crittografia AES 256-bit, verifica in due passi/autenticazione a due fattori, SOC 2, RGPD, supporto per HIPAA, PCI e altri standard e regolamenti del settore e governativi.
Registrazione delle attività: Mantiene un registro di tutte le sessioni e le attività remote.