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IT technician multitasking on multiple Mac and Windows computers, efficiently performing IT tasks

Funzionalità di assistenza e gestione informatica remota migliorate

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Splashtop ha introdotto nuove funzionalità che permettono di eseguire attività IT su più computer Mac e Windows contemporaneamente.

Con Splashtop Scripts and Tasks puoi fare quanto segue su più computer contemporaneamente:

  1. Distribuire file (bat, cmd, exe, msi per Windows e pkg, sh per Mac)

  2. Eseguire un comando remoto

  3. Eseguire gli script

  4. Esegui il riavvio del sistema

  5. Esegui gli aggiornamenti di Windows

Puoi eseguire immediatamente questi script e task oppure pianificarne l'esecuzione in un secondo momento. Questo ti consente di eseguire rapidamente le attività IT di routine e gestire i tuoi dispositivi in modo più efficiente, liberando tempo per acquisire più clienti.

Guarda come funziona:

Scripts and Tasks (1-to-Many) - Splashtop Remote Support Premium
Scripts and Tasks (1-to-Many) - Splashtop Remote Support Premium

Ulteriori informazioni sulle funzionalità Splashtop Remote Support

Grazie alle funzioni descritte di seguito, Splashtop Remote Support permette ai suoi clienti di gestire gli aggiornamenti dei computer e di monitorarli in modo proattivo, assicurandosi che vengano rispettati gli standard di conformità e sicurezza.

Accesso remoto

  • Accesso non presidiato istantaneo ai tuoi computer gestiti.

  • Funzioni in sessione: Visualizzazione da più monitor, trasferimento di file, registrazione della sessione, chat, condivisione del desktop, riavvio remoto, risveglio remoto, stampa remota e molto altro ancora.

  • Accesso Android non presidiato: Accedi da remoto a dispositivi Android come smartphone, tablet, dispositivi Android rugged, dispositivi POS, chioschi e set top box.

  • Rivendere l'accesso remoto o fornire l'accesso remoto gratuito ai tuoi utenti in modo che possano accedere ai loro computer da remoto.

Gestione remota dei computer

  • Gestione degli aggiornamenti di Windows: Visualizza, installa e pianifica gli aggiornamenti sui computer Windows.

  • Comando remoto: Invia comandi da riga di comando o da terminale al prompt dei comandi di un computer Windows o Mac remoto in background.

  • Script e attività: semplifica la gestione degli endpoint eseguendo istantaneamente o pianificando attività su più endpoint contemporaneamente. Include distribuzione di massa, comando remoto, esecuzione di script, riavvio del sistema e aggiornamenti di Windows. Disponibile per Windows e Mac.

Monitoraggio proattivo

  • Avvisi configurabili: Configura avvisi per monitorare lo stato del computer, l'installazione del software, l'utilizzo della memoria e altro ancora. Ricevi gli avvisi tramite la console web di Splashtop e/o via e-mail.

  • Avvisi per gli eventi di Windows: Monitora i registri eventi di Windows impostando avvisi che vengono generati quando i criteri di un registro eventi corrispondono ai trigger impostati dall'amministratore.

  • Visualizza i registri eventi: Accedi rapidamente ai registri eventi di Windows senza dover accedere al computer per visualizzare e risolvere i problemi.

  • Sicurezza degli endpoint: La gestione della sicurezza degli endpoint ti consente di visualizzare lo stato della protezione di sicurezza degli endpoint per i computer Windows che eseguono Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky e altro ancora.

Audit & Conformità

  • Inventario del sistema: Visualizza e confronta le istantanee dell'inventario hardware e software di Windows/Mac. Visualizza i log delle modifiche. Scarica gli elenchi dell'inventario hardware e software del sistema.

  • Software sicuro: standard di settore TLS 1.2 con crittografia AES 256-bit, verifica in due passi/autenticazione a due fattori, SOC 2, RGPD, supporto per HIPAA, PCI e altri standard e regolamenti del settore e governativi.

  • Registrazione delle attività: Mantiene un registro di tutte le sessioni e le attività remote.

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