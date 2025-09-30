Splashtop collabora con il distributore di software numero uno in Giappone, Sourcenext.

Settembre è stato un mese molto impegnativo. Splashtop continua la sua espansione globale grazie alla partnership per la distribuzione al dettaglio con SOURCENEXT in Giappone. Ora dieci milioni di utenti giapponesi registrati potranno usufruire di nuove comodità grazie all'accesso ovunque e in qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo con Splashtop.
Inoltre, secondo un recente rapporto di Cisco, entro il 2017 ci saranno più di 10 miliardi di dispositivi mobili che verranno utilizzati per la vita personale e lavorativa. La crescita vertiginosa del BYOD sul posto di lavoro ha creato sfide significative per le aziende di oggi. I lavoratori in mobilità vogliono essere pienamente produttivi sui loro dispositivi mobili, ma le applicazioni aziendali di cui hanno bisogno non sono tutte disponibili sui dispositivi mobili. Nel mio recente post sul blog di SiliconANGLE, spiego le modalità di intervento delle aziende per superare queste sfide e supportare con successo una forza lavoro veramente in movimento, nonostante il panorama della telefonia mobile sia in rapida evoluzione.