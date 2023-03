Splashtop collabora con il distributore di software numero uno in Giappone, Sourcenext.

Settembre è stato un mese molto impegnativo. Splashtop continua la sua espansione globale grazie alla partnership per la distribuzione al dettaglio con SOURCENEXT in Giappone. Ora dieci milioni di utenti giapponesi registrati potranno usufruire di nuove comodità grazie all'accesso ovunque e in qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo con Splashtop.

Inoltre, secondo un recente rapporto di Cisco, entro il 2017 ci saranno più di 10 miliardi di dispositivi mobili che le persone utilizzeranno per la loro vita personale e lavorativa. La crescita vertiginosa del BYOD sul posto di lavoro ha creato sfide significative per le aziende di oggi. I lavoratori mobili vogliono essere pienamente produttivi sui loro dispositivi mobili; tuttavia le applicazioni aziendali di cui hanno bisogno non sono tutte disponibili sui fattori di forma mobili. Nel mio recente post sul blog di SiliconANGLE, illustro come le aziende possono aggirare queste sfide e supportare con successo una forza lavoro veramente mobile nonostante un panorama mobile in rapida evoluzione.

I tre motivi per cui le aziende non sono così "Mobile Ready" come credono