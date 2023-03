App di condivisione dello schermo per qualsiasi dispositivo - Mirroring360

Screen mirroring e condivisione dello schermo per dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Ottimo per gli affari e per l'istruzione! Provalo gratuitamente.

Le app per la condivisione dello schermo possono aiutare a migliorare la collaborazione tra professionisti, docenti e studenti. Condividendo il tuo schermo su un altro dispositivo, sfrutti i dispositivi del tuo pubblico per consentirgli di vedere ciò che stai facendo in tempo reale.

Nel mondo di oggi, in cui i lavoratori e gli studenti utilizzano i loro dispositivi mobili, i tablet e i Chromebook in aggiunta o al posto dei tradizionali computer Windows e Mac per svolgere il loro lavoro, è importante che la tua app per la condivisione dello schermo supporti più sistemi operativi e sia in grado di funzionare multipiattaforma.

Non solo, ma con un numero sempre maggiore di persone che lavorano da remoto, hai bisogno di un'app per la condivisione dello schermo che funzioni sia che tu e i tuoi spettatori siate nella stessa stanza che da remoto.

Ecco perché Mirroring360 Pro di Splashtop è la migliore app di condivisione dello schermo disponibile oggi.

Con Mirroring360 puoi condividere lo schermo del tuo dispositivo Windows, Mac, Android, iPhone, iPad o persino Chromebook con un computer Mac o PC. Non sono necessari hardware o cavi per condividere lo schermo.

Ma non è tutto. Con Mirroring360 Pro puoi anche trasmettere lo schermo del tuo computer fino a 40 partecipanti contemporaneamente con un collegamento web! Ottimo per dimostrazioni e conferenze.

La facilità d'uso, il supporto multipiattaforma e le elevate prestazioni di Mirroring360 sono i motivi principali per cui università, distretti scolastici e organizzazioni aziendali utilizzano Mirroring360 per le loro esigenze di condivisione dello schermo.

Puoi anche usare Mirroring360 per registrare il tuo schermo e condividerlo in seguito.

Mirroring360 è un ottimo strumento per:

Insegnanti che desiderano trasmettere lo schermo del proprio dispositivo mobile al computer della classe

Istruttori che conducono una dimostrazione di dispositivi o software

Studenti che presentano alla classe

Professionisti del settore che fanno presentazioni

Tutoraggio individuale, anche da remoto

