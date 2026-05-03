App di condivisione dello schermo per qualsiasi dispositivo - Mirroring360

Screen mirroring e condivisione dello schermo per dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Ottimo per gli affari e per l'istruzione! Provalo gratuitamente.
Le app per la condivisione dello schermo possono aiutare a migliorare la collaborazione tra professionisti, docenti e studenti. Condividendo il tuo schermo su un altro dispositivo, sfrutti i dispositivi del tuo pubblico per consentirgli di vedere ciò che stai facendo in tempo reale.
Nel mondo di oggi, in cui i lavoratori e gli studenti utilizzano i loro dispositivi mobili, i tablet e i Chromebook in aggiunta o al posto dei tradizionali computer Windows e Mac per svolgere il loro lavoro, è importante che la tua app per la condivisione dello schermo supporti più sistemi operativi e sia in grado di funzionare multipiattaforma.
Non solo, ma con un numero sempre maggiore di persone che lavorano da remoto, hai bisogno di un'app per la condivisione dello schermo che funzioni sia che tu e i tuoi spettatori siate nella stessa stanza che da remoto.
Ecco perché Mirroring360 Pro di Splashtop è la migliore app di condivisione dello schermo disponibile oggi.
Con Mirroring360 puoi condividere lo schermo del tuo dispositivo Windows, Mac, Android, iPhone, iPad o persino Chromebook con un computer Mac o PC. Non sono necessari hardware o cavi per condividere lo schermo.
Ma non è tutto. Con Mirroring360 Pro puoi anche trasmettere lo schermo del tuo computer fino a 40 partecipanti contemporaneamente con un collegamento web! Ottimo per dimostrazioni e conferenze.
La facilità d'uso, il supporto multipiattaforma e le elevate prestazioni di Mirroring360 sono i motivi principali per cui università, distretti scolastici e organizzazioni aziendali utilizzano Mirroring360 per le loro esigenze di condivisione dello schermo.
Puoi anche usare Mirroring360 per registrare il tuo schermo e condividerlo in seguito.
Mirroring360 è un ottimo strumento per:
Insegnanti che desiderano trasmettere lo schermo del proprio dispositivo mobile al computer della classe
Istruttori che conducono una dimostrazione di dispositivi o software
Studenti che presentano alla classe
Professionisti del settore che fanno presentazioni
Tutoraggio individuale, anche da remoto
Inizia gratis con Mirroring360 Pro
Mirroring360 Pro ti dà la possibilità di fare il mirroring o il casting dello schermo del tuo dispositivo su un computer o di condividere lo schermo del tuo computer su qualsiasi altro dispositivo.
Inizia subito con una prova gratuita, senza carta di credito o impegno.
Oppure scopri di più su Mirroring360. E ottieni i link per il download di Mirroring360 per i tuoi dispositivi.
Domande frequenti - Condivisione dello schermo
Che cos'è la condivisione dello schermo?
La condivisione dello schermo è una funzionalità che permette a un utente di condividere il contenuto del proprio schermo con uno o più utenti in tempo reale. È possibile condividere qualsiasi cosa: documenti, presentazioni, video e applicazioni software. Solitamente viene utilizzato in riunioni online, webinar, sessioni di lavoro collaborativo e scenari di assistenza tecnica. Con la condivisione dello schermo, i partecipanti possono vedere e spesso interagire con lo schermo del presentatore, facilitando la comunicazione e la collaborazione.
Quali tipi di condivisione dello schermo esistono?
Con la proliferazione di strumenti di comunicazione video come Zoom, il termine "condivisione dello schermo" si è evoluto fino a inglobare due tipologie distinte:
Condivisione dello schermo per videoconferenze
Esclusiva delle piattaforme di videoritrovo come Zoom o Microsoft Teams, questa forma di condivisione dello schermo è utilizzata soprattutto durante le presentazioni o i webinar.
Condivisione dello schermo a distanza
Questa forma, che funziona tramite software o browser, non richiede necessariamente un meeting video. È preferita dai team IT per l'assistenza o per condurre dimostrazioni dal vivo.
La condivisione dello schermo è sicura?
Con Splashtop, la condivisione dello schermo è assolutamente sicura. Diamo priorità alla sicurezza a ogni livello. Siamo conformi ai principali standard come RGPD, SOC 2, HIPAA e altri. La nostra piattaforma offre funzionalità di sicurezza avanzate come l'autenticazione a due fattori, la trasmissione dati crittografata end-to-end e la sicurezza delle password a più livelli. Ospitati su piattaforme robuste come AWS, garantiamo la protezione dei dati con firewall, crittografia e rilevamento delle intrusioni 24×7.
Investiamo costantemente in miglioramenti della sicurezza, collaboriamo con le migliori aziende di sicurezza per effettuare controlli regolari e forniamo agli utenti notizie aggiornate sulla sicurezza informatica. In sostanza, il nostro impegno per la sicurezza rende l'offerta di condivisione dello schermo di Splashtop una delle più sicure del mercato.