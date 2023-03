Efficienza del lavoro in remoto: ingranaggi per completare Splashtop

Con il lavoro da casa e l'apprendimento remoto sempre più frequente, Splashtop ha lavorato per offrirti le soluzioni di accesso remoto di cui ti fidi per lavorare in remoto e ha scoperto alcuni suggerimenti degni per te sui tuoi passi per migliorare ulteriormente la tua produttività.

Stiamo parlando dell'attrezzatura che puoi usare per migliorare la tua Splashtop e altre esperienze di lavoro a distanza correlate.

Per poche centinaia di dollari, è possibile aggiornare sostanzialmente il vostro angolo informatico del mondo, e mettersi sulla buona strada per un'esperienza di lavoro remoto ancora più efficiente. Ecco alcuni elementi che potresti ottenere per migliorare la tua esperienza di lavoro a distanza con Splashtop.

Per cominciare, concentriamoci su cinque aree chiave da considerare:

Auricolari

Monitor aggiuntivi

Caricabatterie wireless

Supporto mouse

Tastiere

Auricolari

Prima di tutto, sapevi che Splashtop trasmette l'audio dal computer remoto al tuo dispositivo locale in tempo reale? Questa funzione è stata particolarmente utile per i professionisti della produzione & audio video che hanno bisogno di eseguire la sincronizzazione labiale.

È possibile trovare occasioni notevoli da $16 e attrezzature rinnovate per meno di $200 da marchi di fascia alta come Cyber Acoustics, Bose, JBL, LG, Sony, Sennheiser e SkullCandy.

Se avete studenti a casa e anche sui loro laptop, potrebbe essere il momento di ottenere a tutti in famiglia le proprie cuffie. Puoi iniziare con un paio di cuffie stereo da 3,5 mm con un microfono a cancellazione del rumore per PC, tablet e cellulare per poco meno di $20. Prova a cercare modelli ricondizionati dei tuoi prodotti di marca preferiti di fascia alta per risparmiare qualche dollaro.

Se vivi in un mondo Apple, gli EarPods per meno di 35 dollari con connettori per cuffie da 3,5 mm possono essere la risposta giusta per effettuare e ricevere chiamate telefoniche o riprodurre video. A differenza dei tradizionali auricolari circolari, il design degli EarPods è definito dalla geometria dell'orecchio per ridurre al minimo la perdita di suono. Gli EarPods includono anche un telecomando integrato che consente di regolare il volume, controllare la riproduzione di musica e video e rispondere o terminare le chiamate con un pizzico del cavo.

Monitor aggiuntivi

Splashtop semplifica la visualizzazione dei monitor multipli di un computer remoto sui display, consentendoti di visualizzare entrambi gli schermi sulla tua postazione di lavoro quando ne hai bisogno. Questa utile funzione multi-multi-multi-monitor consente di multi-task in modo efficiente, migliorando la produttività. È inoltre possibile utilizzare un monitor per il computer remoto e un monitor per il computer locale.

Per iniziare a fare un acquisto di valore, ecco alcuni monitor che potresti prendere in considerazione se sei alla ricerca di un secondo schermo.

Si consideri che i monitor dei computer desktop generalmente scendono tra i 19 e i 38 pollici e fino a 49 pollici per gli schermi ultra-wide per quelli con scrivanie più grandi. Tra $529 a $5.290, puoi trovare la soluzione migliore per il tuo ufficio a casa. Per le migliori offerte, acquista prodotti di aziende di marca come LG, Asus e Dell e cerca le offerte della settimana. Alcuni dei più grandi monitor ultra-wide oggi sono di aziende che includono Samsung, Acer e Alienware.

Caricabatterie wireless

Non dimenticare che Splashtop ti dà la possibilità di utilizzare smartphone e tablet per remoto anche nel computer dell'ufficio. Questo è ottimo per quando è necessario allontanarsi dal computer di casa o eseguire alcune commissioni.

La ricarica wireless evita l'usura del telefono e di altri dispositivi non utilizzando la porta di ricarica. Compatibilità universale, connessioni più sicure e durata vanno lontano durante la pandemia, senza problemi di cui preoccuparsi.

Nella categoria dei caricabatterie wireless, circa $20 a $60 può ottenere un modello di supporto per telefono decente che si carica bene, variabile da 5W a 10W di potenza, compatibile con iPhone o Android. I marchi principali includono: Anker, Belkin, Choetech, Mophie, Nanami e altro ancora. I pad di ricarica wireless 3-in-1 (per orologio, telefono, EarPods, ecc.) tendono a correre molto di più, verso l'alto fino a $300 per marchi di nome.

Supporto mouse

È utile utilizzare il mouse per controllare il computer remoto durante una connessione remota con Splashtop. Puoi anche usare un mouse per controllare il tuo computer durante l'accesso remoto da un iPhone o iPad.

Quindi, scegli il mouse più adatto al tuo ambiente. Swiftpoint GT è progettato per funzionare con Mac, Android, Windows e iOS. Inoltre, può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo sia tramite il dongle USB (che funge anche da caricatore) sia tramite Bluetooth4™. Se lavori spesso fino a tardi, in giornate lunghe che si trasformano in notti, potresti prendere in considerazione anche il mouse wireless MX Master di Logitech, che ha ottenuto da grandi apprezzamenti per il suo design ergonomico.

Tastiere

Dal momento che è possibile utilizzare la tastiera per controllare il computer remoto in Splashtop, esplorare i prodotti per tastiera che offrono comfort e sono durevoli. Considera opzioni come la tastiera split Logitech Ergo K860, la tastiera ergonomica di Microsoft e, naturalmente, la tastiera magica Apple. Questi possono generalmente essere trovati presso i rivenditori di grandi scatole per l'acquisto rapido.

In un sondaggio del giugno 2020, Splashtop ha confermato che, mentre più di un terzo degli intervistati non aveva mai lavorato da casa prima della pandemia COVID-19, e un altro terzo aveva lavorato raramente a distanza, un schiacciante 80% del gruppo ha riferito di essere più o ugualmente produttivo lavorando da casa.

