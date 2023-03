Condivisione dello schermo da remoto con Splashtop Remote Access.

Che cos'è la condivisione remota dello schermo?

La condivisione dello schermo in remoto è un software o un'applicazione basata su browser che consente a due utenti in postazioni separate di accedere o visualizzare contemporaneamente lo schermo del computer altrui. La condivisione dello schermo può anche essere chiamata condivisione del desktop o condivisione del computer a distanza.

I vari tipi di condivisione dello schermo

Con l'abbondanza di software di comunicazione video (come Zoom), la condivisione dello schermo ha assunto due significati con distinzioni particolarmente importanti:

Condivisione dello schermo per le videoconferenze: questa condivisione dello schermo è abilitata solo durante le videoconferenze su piattaforme come Zoom o Microsoft Teams. Viene utilizzata principalmente per presentazioni o webinar. Condivisione remota dello schermo: questa condivisione dello schermo è basata su software o browser e non richiede una videoconferenze. Viene utilizzata dai team IT per supportare clienti o dipendenti o per fornire dimostrazioni in tempo reale.

Casi d'uso IT per la condivisione remota dello schermo

Esistono diversi scenari in cui il personale IT può richiedere la condivisione remota dello schermo per risolvere un problema:

Eseguire una procedura guidata per una correzione ordinaria

Individuare un problema la cui descrizione da parte dell'utente finale non è abbastanza dettagliata

Le leggi o i regolamenti non consentono l'accesso diretto al computer da parte di utenti non autorizzati.

Quando hai bisogno di accesso remoto o di condivisione dello schermo

Non tutti i problemi possono essere risolti semplicemente condividendo gli schermi. Se un utente non è in grado di risolvere un problema in autonomia, potrebbe essere necessario che un tecnico IT acceda in remoto al proprio computer per risolvere manualmente il problema.

Con Splashtop, puoi passare facilmente dalla condivisione degli schermi alla fornitura di accesso diretto, se necessario. Con il passaggio ad ambienti di lavoro più remoti e flessibili, è diventato fondamentale che i team IT dispongano delle funzionalità per fare entrambe le cose.

Soluzioni Splashtop

Splashtop offre diverse soluzioni di accesso remoto, desktop remoto e supporto remoto con funzionalità di condivisione dello schermo a distanza.

Inizia oggi stesso con una versione di prova gratuita di Splashtop.

Inizia la prova gratuita