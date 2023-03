Perché l'accesso remoto dovrebbe essere parte del tuo piano di Business Continuity

L'implementazione di uno strumento di accesso remoto consente al vostro team di rimanere produttivo anche se è costretto a lavorare da casa senza preavviso.

«Business Continuity Planning (BCP) è il processo coinvolto nella creazione di un sistema di prevenzione e recupero da potenziali minacce per un'azienda. BCP assicura che il personale e i beni siano protetti e in grado di funzionare rapidamente in caso di disastro.» — Investopedia

Le potenziali conseguenze di non avere un piano di continuità aziendale come parte del piano di gestione delle crisi o di ripristino di emergenza possono essere gravi. Considerando il numero di minacce che un'azienda può affrontare oggi, è sorprendente apprendere che la maggior parte delle aziende non dispone di un piano di continuità aziendale.

Ad esempio, la pandemia di Coronavirus COVID-19 ha costretto migliaia di organizzazioni a chiedere ai propri dipendenti di lavorare da casa. La velocità con cui la situazione è peggiorata ha colto molte organizzazioni impreparati , cercando di trovare un modo per aiutare i loro dipendenti a lavorare da casa in modo efficiente.

Questa situazione ha dimostrato quanto sia importante disporre degli strumenti giusti per consentire ai dipendenti di riprendere da dove avevano interrotto e continuare a lavorare senza problemi da casa con breve preavviso.

I piani di continuità aziendale devono includere una soluzione che consenta ai dipendenti di lavorare da remoto. Per questo motivo, il software di accesso remoto dovrebbe far parte del piano di ogni azienda per garantire la continuità delle operazioni.

Business Continuity con accesso remoto

L'accesso remoto consente agli utenti di accedere ai propri computer da un altro dispositivo. Durante la connessione in una sessione remota, è possibile controllare il computer remoto in tempo reale e utilizzarlo come se ci si foste seduti davanti. Puoi aprire qualsiasi file e utilizzare qualsiasi applicazione, proprio come faresti se fossi ancora nel tuo ufficio.

L'accesso remoto consente ai dipendenti di accedere ai propri computer di lavoro anche nel caso in cui non siano improvvisamente in grado di utilizzarli fisicamente di persona. Ciò significa che anche se l'intero team ha bisogno di lavorare da casa, può comunque avere accesso a tutto ciò di cui ha bisogno.

Grazie all'accesso remoto, le operazioni aziendali possono continuare senza interruzioni in situazioni come quella attualmente in corso con COVID-19.

Ottieni il miglior software di accesso remoto

Splashtop fornisce gli strumenti di accesso remoto più affidabili, affidabili e sicuri per professionisti aziendali e team di grandi dimensioni. Con Splashtop, gli utenti possono sempre rimanere connessi ai propri computer da casa o anche in viaggio, poiché Splashtop supporta anche l'accesso remoto da tablet e dispositivi mobili.

Splashtop offre ai team uno sconto fino al 50% per sostenere le iniziative di lavoro da casa. Puoi configurarti in modo semplice e veloce con una prova gratuita. Scopri di più su lavorando da casa con Splashtop, oppure inizia subito la tua prova gratuita.

