Il distretto scolastico unificato di Poway sceglie l'accesso remoto Splashtop per migliorare l'apprendimento

Joe Austin, Career Education Specialist, spiega il modo in cui il suo distretto scolastico utilizza Splashtop per aiutare gli studenti ad accedere in remoto al software del laboratorio informatico tramite i Chromebook

La sfida: accedere da remoto a computer e software indispensabili per le lezioni CTE proteggendo, al contempo, i dati e la privacy degli studenti

A causa della pandemia, Poway Unified School District ha deciso di implementare la formazione a distanza. Questa decisione ha avuto un forte impatto sul loro dipartimento di Educazione Tecnica alla Carriera (CTE). Per l'apprendimento a casa, gli studenti hanno ricevuto dei Chromebook. Purtroppo i Chromebook non erano in grado di supportare le esigenze di software avanzato delle loro classi CTE. Gli insegnanti si sono chiesti: "Come possiamo insegnare ai ragazzi a utilizzare un software specifico del settore se non possono farlo girare sul dispositivo con cui stanno imparando?".

Il dipartimento CTE aveva bisogno di trovare una soluzione che collegasse gli studenti con macchine in grado di eseguire software avanzati per le lezioni CTE (ad esempio ingegneria, informatica, produzione video, animazione 3D e progettazione grafica). Inoltre, avevano bisogno di una soluzione che proteggesse i dati e la privacy degli studenti. Dopo aver valutato le opzioni a loro disposizione, hanno deciso di provare Splashtop.

"Splashtop si è rivelato la soluzione più semplice ed efficace per noi." - Joe Austin, Career Education Specialist

La soluzione: Poway Unified adotta Splashtop Enterprise per consentire agli studenti di accedere in remoto ai laboratori informatici dai loro Chromebook

All'inizio, il dipartimento ha implementato Splashtop in base alla preparazione degli insegnanti. Hanno iniziato con una manciata di insegnanti che hanno potuto testarlo per vedere se era adatto alle loro esigenze. Di conseguenza, questi insegnanti sono diventati parte integrante del progetto. Erano colleghi fidati che potevano garantire l'efficacia di Splashtop. Gli insegnanti pilota, compreso uno scettico istruttore di video editing, sono rimasti piacevolmente sorpresi dalle prestazioni di Splashtop.

"È stato quanto di più vicino alla presenza di persona avremmo potuto sperare". - Joe Austin

I risultati

Splashtop ha permesso al distretto scolastico Poway Unified School District di insegnare in remoto corsi CTE tecnicamente avanzati. Di conseguenza, gli insegnanti CTE hanno potuto utilizzare i Mac e i PC del laboratorio informatico di Poway per eseguire software avanzati per le loro classi. Inoltre, gli studenti hanno potuto accedere al software in remoto (tramite i laboratori del campus) dai loro Chromebook.

"Credo sinceramente che la maggior parte dei nostri corsi non avrebbe potuto raggiungere i risultati di apprendimento che ci aspettiamo senza l'uso di Splashtop". - Joe Austin

Scopri di più su Splashtop Enterprise per i laboratori remoti

Consenti agli studenti di accedere da remoto ai computer dei laboratori e alle app software necessarie per le lezioni CTE da qualsiasi dispositivo, compresi i Chromebook, grazie a Splashtop Enterprise per laboratori remoti.

Contattaci per prenotare una demo o prova Splashtop Enterprise gratuitamente:

Contattaci