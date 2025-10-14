Microsoft Patch Tuesday di ottobre 2025 fornisce aggiornamenti per 175 vulnerabilità su Windows, Office, Azure, Exchange Server, Visual Studio e altro. Il rilascio di questo mese include due vulnerabilità zero-day già soggette a sfruttamenti attivi e diverse gravi falle di esecuzione di codice remoto valutate fino a CVSS 9.9.
Con Windows 10 che raggiunge la fine del supporto questo mese, i team IT affrontano un ciclo di aggiornamento particolarmente importante. Molte delle vulnerabilità di ottobre influenzano componenti chiave come identità, aggiornamenti e kernel, rendendo indispensabile l'applicazione tempestiva delle patch per mantenere l'integrità del sistema.
Microsoft Patch Breakdown
Il rilascio del Patch Tuesday di ottobre 2025 risolve 175 vulnerabilità Microsoft e ripubblica 21 CVE non Microsoft. Gli aggiornamenti coprono componenti chiave, tra cui Windows 10 e 11, Windows Server 2019 e 2022, Azure Entra ID, Exchange, Office, SQL Server, Hyper-V e Microsoft Defender.
Tra i problemi risolti, le vulnerabilità di Elevation of Privilege (62) ed Esecuzione di Codice Remoto (46) costituiscono la maggioranza, rappresentando insieme oltre il 60% dei CVE totali di questo mese. Microsoft ha anche rilasciato correzioni per falle di Esposizione di Informazioni, Diniego di Servizio e Bypass delle Funzionalità di Sicurezza, con diversi aggiornamenti che migliorano le protezioni in profondità.
Due vulnerabilità sono confermate per essere sotto sfruttamento attivo:
CVE-2025-24990 – Agere Windows Modem Driver (CVSS 7.8): Escalation di privilegi locali osservata in attacchi attivi.
CVE-2025-59230 – Windows Remote Access Connection Manager (CVSS 7.8): Scalatione dei privilegi sfruttata attivamente.
Inoltre, molteplici vulnerabilità ad alta gravità sono classificate come "Exploitation More Likely" e dovrebbero essere trattate come rischi quasi zero-day, inclusi:
CVE-2025-59246 – Azure Entra ID (CVSS 9.8): RCE basato su rete.
CVE-2025-59287 – Windows Server Update Service (CVSS 9.8): Esecuzione di codice da remoto.
CVE-2025-59502 – Windows RPC Service (CVSS 7.5): Esecuzione di Codice Remoto.
CVE-2025-55680 – Windows Cloud Files Mini Filter Driver (CVSS 7.8): Elevazione locale dei privilegi.
CVE-2025-59194 – Windows Kernel (CVSS 7.0): Elevazione locale dei privilegi.
CVE-2025-59199 – Software Protection Platform (CVSS 7.8): Elevazione dei privilegi.
Le vulnerabilità con la valutazione più alta di questo mese raggiungono un punteggio CVSS di 9.9, impattando ASP.NET Core e Microsoft Graphics Component, entrambe capaci di abilitare l'esecuzione remota di codice tramite payload di input appositamente ideati.
Aggiornamenti di terze parti notevoli
Il rilascio di ottobre di Microsoft ripubblica anche 21 CVE non Microsoft, includendo aggiornamenti da Google Chrome, AMD, MITRE, GitHub, e CERT/CC. Queste patch coprono un mix di vulnerabilità del browser, driver grafici e librerie open-source che potrebbero essere sfruttate in ambienti software cross-platform o di terze parti.
Gli amministratori dovrebbero verificare che le politiche di aggiornamento di terze parti e firmware rimangano attive, poiché molti di questi aggiornamenti non si installano automaticamente tramite Windows Update.
Inoltre, il Hotpatching per Windows Server Azure Edition ha raggiunto la disponibilità generale, migliorando l'uptime per i carichi di lavoro virtualizzati che richiedono patch frequenti. Microsoft raccomanda inoltre di assicurarsi che l'ultimo Aggiornamento dello Stack di Servizio (ADV990001) sia applicato prima di distribuire gli aggiornamenti di sicurezza di ottobre.
Guida alla Prioritizzazione
Dato il numero di vulnerabilità critiche di questo mese, gli sforzi di patching dovrebbero iniziare con i sistemi che sono sia esposti a internet o che gestiscono autenticazione, aggiornamenti e accesso remoto. Microsoft sottolinea diverse vulnerabilità come sfruttate attivamente o “Exploitation More Likely”, tutte necessitano patch entro 72 ore.
1. Patch Immediatamente (Zero-Day e Sfruttamenti Attivi)
CVE-2025-24990 – Agere Windows Modem Driver (CVSS 7.8): Escalation di privilegi locali osservata in attacchi attivi.
CVE-2025-59230 – Windows Remote Access Connection Manager (CVSS 7.8): Scalatione dei privilegi sfruttata attivamente.
2. Patch Entro 72 Ore (Alta Priorità)
Concentrarsi su cloud, collaborazione e servizi remoti esposti ad accesso esterno:
CVE-2025-59246 – Azure Entra ID (CVSS 9.8): RCE basato su rete che colpisce l'infrastruttura dell'identità.
CVE-2025-59287 – Windows Server Update Service (CVSS 9.8): RCE sfruttabile da remoto; critico per gli amministratori WSUS.
CVE-2025-59218 – Azure Entra ID (CVSS 9.6): Bypass dell'autenticazione.
CVE-2025-59228 / CVE-2025-59237 – SharePoint (CVSS 8.8): Vulnerabilità RCE che potrebbero essere attivate tramite carichi di contenuti appositamente creati.
CVE-2025-58718 – Remote Desktop Client (CVSS 8.8): RCE tramite dati di sessione.
CVE-2025-59249 – Exchange Server (CVSS 8.8): rischio RCE tramite contenuti email creati ad hoc.
3. Patch Entro 1–2 Settimane (Priorità Media)
Include CVSS 7.0–7.9 vulnerabilità che non sono ancora sfruttate. Queste colpiscono principalmente componenti di Office, BitLocker e Windows Kernel. Affrontare queste vulnerabilità come parte del prossimo ciclo di manutenzione programmata una volta che gli aggiornamenti critici sono stati implementati.
4. Ciclo regolare (Priorità inferiore)
Le vulnerabilità sotto CVSS 7.0 e contrassegnate come "Sfruttamento Improbabile" possono seguire la normale cadenza di patch mensile. Presentano un rischio immediato minimo per la maggior parte degli ambienti, ma contribuiscono comunque al rafforzamento a lungo termine.
