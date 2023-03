Gestisci una stazione meteo e di trasmissione remota da qualsiasi luogo

Fino all'anno scorso, il lavoro a distanza era quasi sconosciuto ai professionisti della cinematografia, della radio, delle trasmissioni e di molti altri settori. Oggi, mentre la pandemia accelera il trend del lavoro a distanza, sentiamo storie di intere organizzazioni nel settore dei media e dell'intrattenimento che lavorano in modo produttivo da casa grazie a soluzioni di accesso remoto di nuova generazione come Splashtop. I lavoratori remoti sono ora in grado di accedere ad applicazioni desktop ad alta intensità di risorse su computer di lavoro di fascia alta da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo, proprio come farebbero di persona.

I meteorologi sono tra i tanti professionisti dei media e dell'intrattenimento che hanno trovato una nuova flessibilità lavorativa con Splashtop. Possono accedere in remoto al loro sistema meteo, eseguire applicazioni come Max Weather, preparare grafici, impostare hit e sequenze e persino trasmettere da qualsiasi luogo. Ad esempio, Bryan Huges, un meteorologo di WOWK ha trasformato la sua barca in una redazione remota utilizzando Splashtop! Le sessioni remote ad alte prestazioni e le solide funzionalità rendono tutto ciò possibile.

Splashtop ora permette anche ai meteorologi di trasmettere in remoto l'audio del microfono al computer di lavoro da qualsiasi dispositivo.

"La nuova funzionalità di microfono remoto di Splashtop Enterprise consente di condividere a distanza un ingresso microfonico per le nostre soluzioni Max Weather da qualsiasi dispositivo, permettendo così ai nostri utenti di generare in remoto la voce sulla grafica tramite la funzione di ingresso audio di Max One. Questa opzione offre flessibilità e migliora notevolmente le capacità dei nostri utenti di lavorare da remoto secondo le necessità, pur rimanendo in contatto con i loro spettatori su più piattaforme", ha dichiarato Joe Ziskovsky, Senior Sales Engineer di The Weather Company (An IBM Business).

Splashtop Enterprise - Soluzione di nuova generazione per il lavoro a distanza

Splashtop Enterprise consente alle aziende di lavorare a distanza in modo sicuro, flessibile e di alta qualità. Con Splashtop Enterprise puoi:

Permetti a tutta la tua organizzazione di accedere in modo sicuro ai computer dell'ufficio per lavorare da remoto

Accedi ai computer di fascia alta da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo.

Esegui a distanza attività come la dettatura vocale, l'uso di software di registrazione e la grafica vocale trasmettendo l'audio tramite il tuo microfono locale al computer di lavoro remoto.

Utilizza in remoto dispositivi come tavolette Wacom, lettori di smart card, chiavi di sicurezza e stampanti reindirizzando il dispositivo USB sul computer locale al computer remoto.

Integrati con il provider di identità SSO (Single Sign-On) della tua organizzazione e usa le tue credenziali SSO per autenticare Splashtop.

Un'interfaccia facile da usare e funzioni in sessione come il trasferimento di file, la registrazione della sessione e molto altro ancora per aumentare la tua produttività.

Permetti al tuo team IT di impostare, gestire e scalare l'accesso remoto dell'organizzazione in modo semplice e sicuro attraverso una console centralizzata. Non solo, l'IT può anche fornire assistenza remota ai computer gestiti e ai dispositivi BYOD.

Ottieni opzioni di licenza flessibili: scegli le licenze per l'accesso remoto degli utenti finali e/o per il supporto remoto dei tecnici.

Ulteriori informazioni su Splashtop Enterprise

Guarda come puoi accedere a Max Weather da remoto usando Splashtop.

