Incontrare il tuo capo a metà strada con il lavoro ibrido: è un vantaggio per tutti

La lotta è reale. Vuoi lavorare da casa, ma il tuo capo vuole che tu torni in ufficio come prima dell'incidente. Sebbene ci siano molte ricerche sui benefici del lavoro da casa, ci sono anche prove sui benefici del lavoro in ufficio.

Questa è stata la sfida che il redattore di Solar Energy, Kami Turky, ha dovuto affrontare quando ha cercato di convincere il suo capo a lasciarlo lavorare da casa.

"Anche se lavorare da casa mi fa sentire meglio, aiuta l'ambiente, riduce gli ingorghi e, ovviamente, mi fa risparmiare un sacco di soldi per la benzina, questo non è bastato a convincere il mio capo", ha detto Kami.

"Il mio capo ha fatto riferimento ad alcuni studi di Harvard che sostengono che le persone non possono funzionare correttamente quando lavorano dove dormono a causa di molti fattori psicologici che potrebbero causare la depressione - Come potrei vincere l'argomento?".

La realtà è che quando si parla di vantaggi e svantaggi del lavoro da casa, non è tutto bianco o nero.

Fortunatamente per Kami, il suo capo ha accettato di venirgli incontro passando a una configurazione in cui Kami avrebbe lavorato 3 giorni dall'ufficio e 2 giorni da casa.

Questa configurazione è chiamata ufficio ibrido: il mix perfetto tra casa e ufficio aziendale! Cosa significa questo per te?

Se al momento non hai la possibilità di lavorare da remoto per la tua azienda perché il tuo capo si rifiuta di farlo, l'ufficio ibrido può essere un'ottima via di mezzo per entrambi, proprio come lo è stato per Kami e il suo capo.

Ma prima, aspetta... Cos'è l'ufficio ibrido?

L'ufficio ibrido è una configurazione che offre ai dipendenti la flessibilità di lavorare sia dall'ufficio aziendale che da casa.

Le organizzazioni possono stabilire orari di lavoro ibridi che definiscono le date e gli orari in cui i dipendenti devono lavorare in ufficio, oppure possono lasciare ai dipendenti la completa autonomia di scegliere quando e dove lavorare.

Un professore della Harvard Business School ha recentemente previsto che la settimana lavorativa da 9 a 5 diventerà la "3-2-2" dopo la configurazione ibrida dell'ufficio post pandemia. In questo scenario, i dipendenti lavoreranno tre giorni a casa e due in ufficio.

Questo 3-2-2 potrebbe anche essere composto da tre giorni in ufficio e due giorni di lavoro da casa. L'idea è che aziende e dipendenti si uniscano per trovare il giusto equilibrio tra lavoro in ufficio e lavoro da casa.

Sei pronto a convincere il tuo capo? Inizia con la giusta mentalità.

Prima di parlare della creazione di un ufficio ibrido, è importante capire che il tuo capo non sta solo cercando di fare il difficile. Avere la giusta mentalità e il giusto atteggiamento può fare miracoli.

"Il tuo atteggiamento è fondamentale per il successo. Se ti aspetti che le cose siano difficili, sarà sempre più facile risolvere i problemi, superare le avversità e avere un'energia entusiasta nel modo in cui affronti e apprezzi il tuo lavoro". - Nick Saban

Anche il tuo capo potrebbe essere in difficoltà! Hanno clienti e dipendenti che hanno bisogno di avere sempre un contatto diretto con loro, quindi devono essere in ufficio per essere sempre disponibili. Di conseguenza, si aspettano lo stesso da te. Mettiti nei panni dei tuoi capi e mantieni una mentalità positiva.

Fai i compiti a casa - puoi anche essere remoto?

Se vuoi rendere possibile per te o per altri un luogo di lavoro ibrido, devi innanzitutto capire e definire quale tipo di lavoro può essere svolto a casa e quale invece necessita di interazioni faccia a faccia in ufficio.

Pensa a tutte le cose che potresti fare da casa rispetto all'ufficio. Scrivili.

Mentre un tempo la maggior parte delle attività d'ufficio doveva essere svolta in loco, oggi possiamo svolgere molte attività d'ufficio da remoto grazie all'avvento dell'era digitale e all'avvento di strumenti che hanno rivoluzionato il nostro modo di lavorare: software di videoconferenza come Zoom, software di desktop remoto come Splashtop, strumenti di collaborazione come ProofHub, Slack, Google drive, Confluence e Microsoft teams.

Con tutte queste nuove tecnologie disponibili per facilitare il lavoro, ci sono molte più attività che possiamo svolgere da casa. Pensa a tutti questi aspetti e scrivili per dare a te stesso e al tuo capo un'idea chiara di ciò che puoi o non puoi fare da casa.

Quali sono i vantaggi del lavoro remoto ibrido per il tuo capo?

Prima di incontrare il tuo capo per passare a una configurazione ibrida, devi definire chiaramente i vantaggi che l'azienda otterrà permettendoti di adottare una configurazione ibrida.

Ecco i due fattori principali che possono aiutarti a cambiare le cose.

1. Aumento della produttività

Tradizionalmente si è sempre temuto che, permettendo alle persone di lavorare da remoto, queste si distraessero facilmente perché lavoravano a casa senza alcuna supervisione. Probabilmente il tuo capo è preoccupato per questo.

Tuttavia, molti studi hanno dimostrato che ciò è falso, in quanto i lavoratori a distanza sono risultati molto più produttivi dei colleghi bloccati in ufficio tutto il giorno, perché hanno meno distrazioni in ufficio e passano meno tempo a fare i pendolari.

Questo vale probabilmente per i compiti che hai individuato e che possono essere svolti da remoto. Inoltre, una configurazione ibrida dell'ufficio consente la continuità aziendale in caso di problemi meteorologici, di una pandemia come la COVID o di un altro evento importante che ti impedisce di raggiungere l'ufficio.

Questo significa che, se si tiene conto di tutti gli aspetti, un ufficio ibrido si traduce in una maggiore produttività dei dipendenti, il che è un vantaggio per il tuo capo.

2. Riduzione dei costi aziendali

Una configurazione ibrida di ufficio remoto ha il potenziale di ridurre notevolmente i costi aziendali.

Il modo più ovvio è, ovviamente, che elimina la necessità per un'azienda di acquistare o affittare grandi spazi immobiliari, poiché i dipendenti lavorerebbero in ufficio solo per metà del tempo.

Inoltre, la presenza di lavoratori ibridi si tradurrà anche in una riduzione delle bollette per il riscaldamento e il raffreddamento, perché i collaboratori remoti sono a casa per alcuni giorni della settimana invece che in ufficio. Quindi, non c'è bisogno di far funzionare l'aria condizionata o il riscaldamento per 5 giorni alla settimana.

Di quale tecnologia hai bisogno per creare un ufficio ibrido?

La VPN è la tecnologia tradizionale utilizzata per creare un ufficio ibrido, ma è stata ritenuta costosa, lenta e complicata da configurare.

Il software di accesso remoto + il tuo dispositivo domestico è la migliore configurazione per l'ibrido.

Un software di accesso remoto come Splashtop per l'ufficio ibrido è facile da configurare, offre connessioni superveloci, supporta tutti i sistemi operativi ed è molto conveniente.

Ecco come funziona:

Passaggio 1 - Inizia una prova gratuita di Splashtop o abbonati a partire da €4.58 /mese.

Passo 2 - Installa lo streamer Splashtop sul computer e sui dispositivi del tuo ufficio.

Fase 3 - Installa l'App Business sui tuoi dispositivi domestici, che possono essere il tuo laptop personale, un tablet e persino uno smartphone.

Questo è tutto! Sei pronto. Ora puoi connetterti con l'App Business sui tuoi dispositivi domestici e accedere al computer e ai file dell'ufficio da casa, proprio come se fossi in ufficio.

Guarda il video qui sotto per una dimostrazione di alto livello o prova il software gratuitamente per testarlo tu stesso.

Abbiamo coperto molte cose! Speriamo che questo ti dia una guida o almeno un inizio per passare a un ufficio ibrido.