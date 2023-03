Le aziende leader stanno abbracciando il lavoro a distanza per il futuro

Molte aziende hanno modificato in modo permanente le loro politiche di lavoro da remoto per consentire una maggiore flessibilità. Ecco cosa stanno facendo e come la tua azienda può fare altrettanto.

La pandemia COVID-19 ha costretto molte aziende a chiudere gli uffici e ad adottare rapidamente un modello di lavoro a distanza. Nonostante le sfide, i leader aziendali e i lavoratori hanno scoperto i numerosi vantaggi che il lavoro da casa offre. Per questo motivo, molte aziende hanno modificato le loro politiche di lavoro a distanza per offrire ai dipendenti maggiori opportunità di lavorare da remoto.

Come sarà la nuova normalità? Il lavoro a distanza è davvero il futuro? Le aziende passeranno a un modello di lavoro completamente a distanza? O una sorta di modello ibrido?

Diamo un'occhiata a come alcune delle aziende più importanti del mondo hanno modificato in modo permanente le loro politiche di lavoro a distanza:

Facebook

Il 21 maggio 2020, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha dichiarato che nei prossimi 5-10 anni fino alla metà dei 48.000 dipendenti dell'azienda potrebbe lavorare da remoto in modo permanente. La decisione è stata presa dopo aver sondato i dipendenti e i dirigenti su cosa pensano del lavoro da casa e dopo aver scoperto diversi vantaggi dell'avere una forza lavoro a distanza.

Salesforce

Di recente Salesforce ha fatto notizia quando il Presidente e Chief People Officer Brent Hyder ha dichiarato che "la giornata lavorativa dalle 9 alle 5 è morta". L'azienda ha modificato la sua politica di lavoro da remoto nella convinzione che, consentendo ai dipendenti di conciliare meglio lavoro e vita domestica, si otterrà un aumento dell'innovazione e migliori risultati aziendali. A seconda del ruolo che ricoprono, i dipendenti potranno scegliere se lavorare a tempo pieno da remoto, lavorare in ufficio o lavorare in modo "flessibile", ovvero essere in ufficio solo alcuni giorni alla settimana.

Microsoft

Il gigante dell'informatica Microsoft sta consentendo ai dipendenti di lavorare da casa per circa il 50% della loro settimana lavorativa, con la possibilità per alcuni dipendenti di essere autorizzati a lavorare a tempo pieno da remoto. Questo fa parte dell'iniziativa di Microsoft di creare un luogo di lavoro ibrido che offra ai dipendenti una maggiore flessibilità e permetta loro di godere dei vantaggi del lavoro da remoto e di quello in ufficio.

Siemens

A differenza delle altre aziende di questo elenco, Siemens non è un'azienda tecnologica. Si tratta piuttosto di un'azienda globale di ingegneria elettrica con oltre 300.000 dipendenti. Tuttavia, l'azienda riconosce il valore del lavoro a distanza e ora permette a circa 140.000 dei suoi dipendenti di lavorare da casa per due o tre giorni alla settimana.

Twitter

Twitter è stata la prima grande azienda statunitense ad annunciare la sua nuova politica di lavoro da casa. L'azienda permette ai dipendenti di scegliere se lavorare da casa o in ufficio. Questa decisione è stata presa dopo aver scoperto i numerosi vantaggi del lavoro a distanza.

Perché le aziende stanno adottando il lavoro a distanza?

Le aziende sopra elencate e molte altre hanno modificato le loro politiche di lavoro a distanza grazie ai benefici che ne hanno tratto sia i dipendenti che l'azienda nel suo complesso. I dipendenti possono gestire meglio il loro lavoro e la loro vita e non perdono tempo a fare i pendolari ogni giorno. I dipendenti amano la flessibilità offerta dal lavoro da casa.

Le aziende sono in grado di attingere a una rete più ampia di dipendenti, poiché il lavoro a distanza elimina le barriere imposte dalla posizione fisica degli uffici. La distribuzione della forza lavoro consente alle aziende di accedere a un maggior numero di lavoratori con competenze diverse.

In che modo la tua azienda può adottare il lavoro a distanza?

Poiché un numero sempre maggiore di aziende adotta nuove politiche di lavoro a distanza, chi cerca lavoro inizia a puntare su aziende che offrono ambienti di lavoro più flessibili. Quindi, se stai pensando di permettere ai tuoi dipendenti di lavorare fuori dall'ufficio, cosa puoi fare per avere successo?

La cosa più importante da tenere a mente è che vuoi che le tue operazioni continuino a svolgersi senza problemi come se i dipendenti fossero in ufficio, quindi devi assicurarti che i tuoi dipendenti abbiano accesso a tutte le risorse che avrebbero in ufficio anche quando lavorano da remoto.

Sfrutta l'accesso remoto per collegare i lavoratori a distanza ai computer dell'ufficio

Il software di accesso remoto consente ai dipendenti di utilizzare i propri dispositivi personali per accedere e controllare da remoto il computer di lavoro come se fossero seduti di fronte ad esso! Questo significa che possono accedere a qualsiasi file ed eseguire qualsiasi applicazione sulla loro postazione di lavoro.

Infatti, con uno strumento come Splashtop remote access, i dipendenti possono eseguire applicazioni come gli strumenti Adobe Creative e i programmi di modellazione 3D come AutoCAD accedendo ai computer di lavoro da qualsiasi altro computer, tablet o dispositivo mobile. Per questo Splashtop è uno strumento ideale che le aziende possono utilizzare per avere successo quando si offrono più opportunità di lavoro a distanza.

Sei interessato a saperne di più? Scopri come Splashtop ha aiutato migliaia di aziende ad adottare il lavoro a distanza con il software di accesso remoto, e provalo gratuitamente per testare tu stesso la piattaforma!

Provalo gratis