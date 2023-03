Splashtop può aiutare: Sondaggio KPMG sulle esperienze lavorative dal COVID-19

La pandemia ha portato una serie di cambiamenti nella maggior parte delle nostre vite, ma è incoraggiante, un recente sondaggio KPMG August 2020 ha rilevato che il 79% dei lavoratori ritiene che la qualità del proprio lavoro sia migliorata. Il 70% afferma che la propria produttività è aumentata, il 67% dichiara che il proprio equilibrio tra lavoro e vita privata è migliorato e un sorprendente 84% si dichiara soddisfatto della risposta del proprio datore di lavoro alla pandemia.

Ciò può essere attribuibile alla disponibilità degli strumenti giusti al momento giusto per i lavoratori remoti, inclusi prodotti desktop remoti come Splashtop. Splashtop offre soluzioni di accesso remoto on-premise e cloud convenienti per le organizzazioni e offre sicurezza e affidabilità di livello enterprise.

Infatti, Splashtop ha fatto il proprio sondaggio nel giugno di quest'anno e ha stabilito che prima di COVID-19, il 71 per cento degli intervistati non aveva mai o raramente lavorato da casa. Solo circa l'8 per cento si descrivono già come lavoratori remoti.

Da tempo è stato detto che gli strumenti e la tecnologia sono utili solo una volta individuati la strategia e gli obiettivi. Quando sai dove vuoi andare, allora gli strumenti di lavoro a distanza possono portarti lì. La leadership aziendale ha portato la carica di sfruttare il software desktop remoto Splashtop per consentire il lavoro da casa.

Una volta connesso con Splashtop, il 75% del gruppo ha dichiarato di aver utilizzato l'accesso remoto per lavorare efficacemente da casa.

Ecco maggiori informazioni dal sondaggio KPMG: Secondo il 91 per cento dei lavoratori che lavorano in remoto almeno una parte del tempo, sono state fornite nuove tecnologie per aiutarli a svolgere con successo il loro lavoro, e più della metà di questi lavoratori remoti (55%) vuole la flessibilità per continuare a lavorare in remoto almeno parte del tempo.

Ciò che Splashtop fa bene come una soluzione di accesso remoto è che consente ai lavoratori di accedere alle risorse del computer di lavoro da qualsiasi personal computer, tablet o dispositivi mobili. Ciò offre ai lavoratori flessibilità illimitata senza compromettere la produttività.

Con Splashtop, i lavoratori remoti che utilizzano software specializzati sul posto di lavoro possono accedere e controllare in remoto i computer dell'ufficio per eseguire editing video, animazione, progettazione 3D, CAD e altri software a uso intensivo di risorse in tempo reale, eliminando la necessità di acquistare più licenze software per dispositivi personali.

Guardando al futuro, il sondaggio Splashtop all'inizio dell'estate ha mostrato che quasi il 75% degli intervistati si aspetta di lavorare da casa di più anche dopo il livello delle restrizioni della pandemia. E, il 28% dei partecipanti ha suggerito che lavorare da casa potrebbe diventare la nuova normale per le loro aziende.

Il sondaggio KPMG ha evidenziato una necessità ancora maggiore di collaborazione con l'accesso remoto. Mentre molti lavoratori segnalano esperienze migliorate, il sondaggio ha osservato che i lavoratori remoti vogliono supporto. Il pool complessivo di intervistati ha indicato che queste aree di supporto erano peggiorate, compresa la capacità di collaborare (del 35%).

Splashtop è un importante strumento di accesso al lavoro remoto proprio per questo motivo: consente un modo più semplice di interagire e accedere a tutti i tipi di dati remoti, facilitando il dialogo necessario per la condivisione delle conoscenze e il coinvolgimento.

Splashtop ha piani di accesso remoto per privati, piccoli team e grandi imprese per consentire il lavoro a distanza. Gli utenti potranno accedere con Windows, Mac e Linux workstation da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Oppure scopri di più su come abilitare il lavoro da casa con Splashtop.