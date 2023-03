La chiave del successo di una politica di lavoro a distanza: Flessibilità

I leader aziendali si stanno rendendo conto che offrire ai dipendenti opzioni flessibili di lavoro a distanza può portare a risultati migliori e a una forza lavoro più felice.

Fino a poco tempo fa, le politiche del lavoro tendevano a essere definite e rigide. Le politiche hanno imposto ai dipendenti di lavorare specificamente in ufficio e in un determinato periodo di tempo.

Nonostante i progressi tecnologici che hanno permesso a molti impiegati di svolgere il proprio lavoro da qualsiasi luogo, le aziende sono state riluttanti a cambiare le proprie politiche. I dirigenti aziendali temevano che se i dipendenti non avessero lavorato in ufficio negli orari prestabiliti, l'azienda nel suo complesso avrebbe subito un calo di efficienza.

Tuttavia, la pandemia COVID-19 ha forzato le mani alle aziende. Con molti lavoratori a casa per gran parte del 2020, sia i dirigenti che i dipendenti hanno scoperto i vantaggi della flessibilità del lavoro a distanza e hanno scoperto che i dipendenti possono essere produttivi anche lavorando da remoto.

Di conseguenza, molte aziende leader stanno modificando le loro politiche di lavoro a distanza per concentrarsi meno su quando e dove i dipendenti lavorano e più sui risultati e sulla flessibilità.

Dare ai dipendenti la flessibilità di scegliere i propri orari di lavoro

Il gigante dell'informatica Microsoft ha fatto notizia con una nuova politica di lavoro a distanza che abbraccia la flessibilità dei dipendenti. In un post sul blog dell'azienda intitolato "Embracing a flexible workplace", Microsoft ha illustrato l'obiettivo della sua nuova politica di lavoro da remoto:

"La flessibilità può avere significati diversi per ognuno di noi e siamo consapevoli che non esiste una soluzione unica per tutti, data la varietà di ruoli, requisiti lavorativi ed esigenze aziendali che abbiamo in Microsoft. Per questo motivo, abbiamo fornito ai dipendenti una guida per prendere decisioni informate in merito a scenari che potrebbero includere modifiche alla sede di lavoro, al luogo di lavoro e/o all'orario di lavoro".

Ciò significa che Microsoft sta dando ai propri dipendenti la possibilità di decidere dove lavorare e in quali orari. La politica sul lavoro a distanza non definisce più questi aspetti per i dipendenti, ma serve piuttosto come guida per aiutare i dipendenti a prendere le migliori decisioni possibili in merito ai propri orari di lavoro.

L'adozione della flessibilità sarà la chiave del successo di una politica di lavoro a distanza in un mondo post-COVID, in quanto consente ai dipendenti di impostare il proprio orario di lavoro nel modo migliore per loro. Ognuno ha i propri obblighi (sia nella vita professionale che in quella personale) e le proprie preferenze. Una politica flessibile di lavoro a distanza riconosce che gli approcci di tipo "cookie-cutter" non funzionano per tutti.

I manager potrebbero esitare a concedere tale flessibilità nel timore che l'efficienza del lavoro possa diminuire. Tuttavia, i manager possono evitare queste insidie stabilendo aspettative chiare quando implementano politiche di lavoro flessibile da remoto. Le aspettative possono includere:

Qualità/ quantità di lavoro che il dipendente dovrebbe ottenere svolto e da quando

Quando e attraverso quali canali i dipendenti che lavorano a distanza devono essere disponibili per comunicare con gli altri dipendenti.

Giorni e orari in cui la presenza è obbligatoria per le riunioni/eventi di persona o virtuali

In fin dei conti, i manager devono permettere ai dipendenti di assumersi le proprie responsabilità. Piuttosto che concentrarti su quando e dove lavorano i tuoi dipendenti, dai loro la flessibilità di scegliere da soli e concentrati sui loro risultati.

Il successo delle politiche di lavoro a distanza porterà a una forza lavoro più felice, in quanto i tuoi dipendenti saranno in grado di bilanciare meglio la loro vita lavorativa e personale. Inoltre, ti aiuterà a reclutare i migliori dipendenti, dato che la flessibilità del posto di lavoro sta diventando una priorità assoluta per i candidati.

Soluzioni di lavoro a distanza

Un'altra chiave per consentire ai dipendenti di lavorare da remoto è garantire loro l'accesso a tutte le risorse di cui hanno bisogno quando sono lontani dall'ufficio. Se i tuoi dipendenti hanno BISOGNO di accedere ai loro computer di lavoro per poter eseguire determinate applicazioni software o accedere ai file per il loro lavoro, allora puoi aiutarli implementando uno strumento di accesso remoto come Splashtop, in modo che possano controllare da remoto i loro computer di lavoro da qualsiasi altro dispositivo e da qualsiasi luogo.

Scopri di più sulle soluzioni di Splashtop per l'accesso remoto da casa .