Anteprima ISTE 2017 - Screen Mirroring e condivisione dello schermo in classe

L'ISTE è uno dei principali eventi educativi dell'anno e Splashtop è entusiasta di presentare la demo di Mirroring360 Pro all'ISTE 2017.

Esperienza di screen mirroring e condivisione dello schermo per la classe

Splashtop sarà allo stand #3157 nel quadrante posteriore destro della sala espositiva.

Fermati allo stand di Splashtop per scoprire come puoi usare Mirroring360 Pro per aumentare il coinvolgimento degli studenti:

Fai il mirroring degli schermi di iPad, tablet Android, smartphone e Chromebook sul computer che stai usando per proiettare in classe.

Insegna da tutti e quattro gli angoli della classe e controlla la lezione dal tuo tablet

Coinvolgi gli studenti rendendo facile la condivisione del loro lavoro con la classe.

Migliora l'accessibilità consentendo agli studenti di visualizzare lo schermo del tuo computer e di seguire le lezioni sui loro dispositivi alla scrivania.

Vuoi Mirroring360 Pro gratis per la tua classe?

In esclusiva all'ISTE 2017, puoi visitare il nostro stand per scoprire come ottenere gratuitamente una licenza completa di un anno di Mirroring360 Pro fino ad esaurimento scorte. Tutto ciò che devi fare è fornirci i tuoi dati di contatto durante l'evento e rispondere a qualche rapida domanda.

Mirroring360 è utilizzato in decine di migliaia di aule e scuole in tutto il mondo e molti insegnanti ed educatori ne vengono a conoscenza grazie al passaparola. Ci auguriamo che gli utenti dell'ISTE 2017 che riceveranno le licenze gratuite condividano le loro fantastiche esperienze con altri utenti nelle loro scuole e distretti e online.

Mirroring 360 Pro - Screen Mirroring e Screen Sharing da Splashtop Inc.

Informazioni su ISTE

ISTE 2017 è la tua destinazione per trovare strategie testate dagli educatori e risorse straordinarie per trasformare l'apprendimento e l'insegnamento. È anche il posto giusto per entrare in contatto con le menti più brillanti del mondo dell'ed tech e fare rete con loro per tutto l'anno. Clicca sull'immagine qui sotto per saperne di più sull'evento.

Per saperne di più su Mirroring360 Pro