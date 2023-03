Come mantenere i dipendenti produttivi mentre lavorano da casa

Il mondo si è allontanato dal modello tradizionale di lavoro in un ufficio fisico. Sebbene il lavoro a distanza esista da tempo, è diventato più importante da quando la pandemia ha costretto gli impiegati a lavorare da casa per sicurezza.

Per alcune organizzazioni, la produttività dei dipendenti non è più la stessa da quando hanno iniziato a lavorare da remoto. I manager e i dirigenti d'azienda hanno adottato diverse misure e creato software per aumentare la produttività dei loro dipendenti.

Se stai cercando altri modi per aiutare i dipendenti a essere produttivi mentre lavorano da remoto, ecco alcuni consigli su come farlo!

Incoraggia i dipendenti ad avere postazioni di lavoro dedicate a casa.

Stabilisci gli obiettivi del team

Incoraggia i tuoi dipendenti a mantenersi in salute

Rendi il lavoro flessibile e più rilassato per loro

Fornisci i giusti strumenti tecnologici e di produttività ai tuoi dipendenti

Assicurati che i tuoi lavoratori remoti abbiano accesso alle risorse informatiche dell'ufficio

Suggerimenti su come aumentare la produttività dei tuoi dipendenti quando lavorano da remoto

I manager e i dirigenti d'azienda possono aumentare la produttività dei loro dipendenti provando i seguenti consigli:

Incoraggia i dipendenti ad avere postazioni di lavoro dedicate a casa.

Dal momento che lavorano da casa, è inevitabile che siano distratti da ciò che accade a casa. Potrebbe trattarsi dei loro animali domestici, della TV, del coniuge, dei figli o di qualsiasi altra cosa. Possono ridurre al minimo le distrazioni disponendo di postazioni di lavoro dedicate.

Incoraggiali ad avere in casa luoghi separati destinati al lavoro. Alcune organizzazioni pagano ai propri dipendenti costi aggiuntivi per configurare le proprie postazioni di lavoro a casa.

Stabilisci gli obiettivi del team

Stabilire degli obiettivi e concordarli motiverà i tuoi lavoratori a distanza. Stabilisci degli obiettivi a breve e a lungo termine per te e per il tuo team, in modo che sappiano cosa ci si aspetta da loro e quando. Premia i dipendenti che raggiungono i loro obiettivi dando loro il giusto riconoscimento durante le riunioni del team. Il software di gestione dei progetti può essere ottimo per stabilire gli obiettivi e monitorare i progressi dei lavoratori a distanza.

Incoraggia i tuoi dipendenti a mantenersi in salute

La salute e il benessere dei tuoi dipendenti dovrebbero essere importanti per te se vuoi che la loro produttività si mantenga alta. Incoraggiali a prendersi cura del proprio corpo, a mangiare bene e a riposare bene.

Puoi organizzare un programma di benessere per te e per i tuoi dipendenti. Può trattarsi di yoga, esercizio fisico, abitudini alimentari e altro; qualsiasi cosa per assicurarsi di prendersi cura del proprio corpo. Potresti organizzare una gara amichevole e offrire un incentivo! Anche qualcosa di semplice come incoraggiarli a prendersi qualche minuto per fare una breve passeggiata ogni giorno può essere ottimo per la salute di un lavoratore remoto, sia mentalmente che fisicamente.

Rendi il lavoro flessibile e più rilassato per loro

Non fare in modo che si tratti solo di lavoro, lavoro, lavoro. Organizza regolarmente discussioni e incontri virtuali con il tuo team, dove tutti possono rilassarsi e parlare di cose come se foste in pausa al distributore dell'acqua. Resta in stretto contatto con loro e renditi accessibile.

Aiutali quando si rivolgono a te per risolvere i problemi e fallo il prima possibile.

Fornisci i giusti strumenti tecnologici e di produttività ai tuoi dipendenti

I tuoi dipendenti devono poter lavorare in modo efficace anche quando sono a casa. E questo significa che hanno bisogno degli strumenti giusti che consentano loro di svolgere tutte le funzioni lavorative. Hanno bisogno di computer portatili, strumenti e software di collaborazione, strumenti e software di gestione dei progetti, ecc. Ecco la Top 5 degli strumenti software per lavorare da casa.

Assicurati che i tuoi lavoratori remoti abbiano accesso alle risorse informatiche dell'ufficio

Alcuni lavoratori a distanza non possono accedere a tutte le applicazioni software o ai file di cui hanno bisogno da casa. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che i loro dispositivi non sono in grado di eseguire le applicazioni che i loro computer di lavoro sono in grado di eseguire, come ad esempio software di editing video, programmi CAD e di progettazione grafica. Oppure perché la licenza di queste app sui dispositivi personali dei dipendenti è troppo costosa.

Con il software di accesso remoto Splashtop, puoi consentire ai tuoi dipendenti di accedere e controllare in modo sicuro i loro computer di lavoro dai loro dispositivi personali e da qualsiasi luogo. Questo permette loro di lavorare da qualsiasi parte del mondo e di sentirsi comunque come se fossero seduti davanti al computer dell'ufficio. Dai un'occhiata a Accesso remoto Splashtop per lavorare da casa.

Con un numero sempre maggiore di persone che lavorano da casa, i team e le organizzazioni devono assicurarsi che i loro membri e dipendenti abbiano le risorse giuste per essere produttivi mentre lavorano da casa. Se lo fai nel modo giusto, puoi aumentare la produttività del team.

Prova gratuitamente il software di accesso remoto Splashtop

Vuoi vedere tu stesso come l'accesso remoto al computer dell'ufficio in qualsiasi momento può facilitare il lavoro da casa? Prova subito Splashtop con una prova gratuita. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno.

Prova gratuita

Informazioni aggiuntive