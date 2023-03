Come il lavoro ibrido può ridurre lo stress dei dipendenti e del supporto IT

Il primo mercoledì di novembre è stato soprannominato «Giornata nazionale per la consapevolezza dello stress». Ha lo scopo di identificare e ridurre i fattori di stress nella tua vita. La giornata è stata istituita nel 1998 dall'International Stress Management Association (ISMA) per aiutare a fornire informazioni sullo stress e strategie su come affrontarlo sia per le aziende che per i privati.

È giusto dire che gli ultimi anni sono stati incredibilmente stressanti per i lavoratori (umani) di tutto il mondo. Secondo Gallup's State of the Global Workplace 2021, lo stress quotidiano dei lavoratori ha raggiunto un livello record, passando dal 38% del 2019 al 43% del 2020.

In un sondaggio LinkedIn dell'ottobre 2021, Splashtop ha chiesto ai suoi follower se pensavano che il lavoro ibrido, nel complesso, avesse avuto un impatto positivo sul benessere mentale della popolazione. L'88% degli intervistati ha risposto che i benefici sono stati positivi.

Secondo Alex Draaijer, Direttore Generale di Splashtop EMEA, "la Giornata Nazionale della Consapevolezza dello Stress offre alle aziende l'opportunità di riflettere su come le nuove modalità di lavoro - da remoto, ibride o in ufficio - influiscano sul benessere dei dipendenti. Il passaggio generalizzato al lavoro da remoto negli ultimi 18 mesi ha cambiato radicalmente l'esperienza dei dipendenti, costretti ad adattarsi alla produttività da casa. Con le aziende che si stanno orientando verso forme di lavoro ibride, dobbiamo considerare cosa si può fare per migliorare la felicità e i livelli di stress dei dipendenti".

Lavoro ibrido = dipendenti e supporto IT più felici

Non si può tornare indietro. I dipendenti vogliono un lavoro ibrido e flessibile. Secondo uno studio di Microsoft, il 73% dei dipendenti desidera opzioni flessibili da remoto per rimanere nel post-pandemia.

Gli ambienti di lavoro ibridi supportano i lavoratori aiutandoli a migliorare la produttività, riducendo i tempi di spostamento e migliorando l'equilibrio tra lavoro e vita privata. I risultati di questi benefici si tradurranno in una forza lavoro più felice nel nuovo anno e oltre.

Una recente ricerca di Splashtop ha dimostrato che due quinti (42%) dei responsabili IT del Regno Unito apprezzano di più il loro lavoro e vivono con meno stress l'utilizzo di tecnologie flessibili. Più di un terzo ritiene che queste tecnologie aumentino la fiducia degli utenti e dei colleghi nei loro confronti come decisori.

Disporre di quadri chiari e della giusta tecnologia per consentire il lavoro ibrido contribuirà al benessere del personale, ridurrà lo stress e aumenterà la fiducia, assicurando al contempo che le aziende siano preparate nel caso in cui le condizioni COVID-19 dovessero peggiorare. Inoltre, con il passare del tempo, l'ambiente di lavoro ibrido non farà più distinzione tra lavoratori a distanza e in ufficio: si tratterà semplicemente di un lavoro normale.

I vantaggi delle soluzioni di accesso remoto e di assistenza remota

Il software di accesso remoto consente di controllare qualsiasi computer da remoto. Gli utenti installano il software di desktop remoto sui loro computer dell'ufficio e si collegano in remoto a casa utilizzando i loro laptop. Gli utenti hanno accesso a tutti i software e ai file come se fossero seduti davanti al loro computer in ufficio.

Come lavoratore - remoto, ibrido o in ufficio - ci sono poche cose più frustranti che avere problemi tecnologici. Inoltre, per i professionisti dell'assistenza IT, gli utenti finali hanno grandi aspettative nei confronti tuoi e del tuo team. Ci si aspetta che tu risolva rapidamente le richieste di assistenza per evitare l'accumulo di ticket di assistenza aperti. I tuoi utenti si aspettano risposte rapide alle loro richieste e si aspettano che tu fornisca loro un servizio di alta qualità che li lasci completamente soddisfatti.

L'accesso remoto e le soluzioni di assistenza riducono lo stress dei dipendenti e rendono più felice l'help desk.

I lavoratori ibridi utilizzano l'accesso remoto e le soluzioni di supporto per:

Accedi da remoto ai PC, ai MAC e all'hardware collegato, come lo storage esteso, da un laptop o da un dispositivo mobile. Accedi alle applicazioni aziendali che non possono essere installate localmente, come ad esempio il reporting, l'editing video, la fatturazione, l'ERP e il CAD. Accedere a dati riservati di clienti o pazienti. Consente all'IT di supportare computer e dispositivi mobili da remoto per risolvere i problemi, diagnosticarli e risolverli. Garantire la continuità aziendale. Migliora la sicurezza, le prestazioni e la scalabilità rispetto alla VPN

Splashtop Enterprise combina il meglio dell'accesso remoto per i dipendenti con il meglio dell'assistenza remota.