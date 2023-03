Rapporto: Quattro modi in cui Splashtop brilla per i lavoratori a distanza

Il lavoro da casa ci accompagna da oltre un anno e mezzo. Ogni settimana che passa vediamo sempre più lavoratori remoti che si rivolgono a Splashtop per trovare una soluzione di accesso remoto migliore che li aiuti a migliorare la loro esperienza di lavoro a distanza.

Perché i lavoratori remoti passano a Splashtop? Se si confronta Splashtop con altri strumenti di accesso remoto, Splashtop eccelle come software di accesso remoto preferito per lavorare a distanza.

Infatti, in un recente campione di utenti alle prime armi, Splashtop ha ottenuto un punteggio elevato in aree quali:

Installazione rapida

Caratteristiche del prodotto desiderate

Velocità e prestazioni per l'uso quotidiano

Un'assistenza clienti reattiva

Un recente utente di prova ha dichiarato: "Il vostro prodotto è fantastico, molto più facile da usare rispetto a RemotePC, TeamViewer e LogMeIn, tutti prodotti che ho usato o sto usando". Un altro utente in prova ha offerto questa nota di confronto: "Splashtop è migliore di Microsoft 10 Remote Desktop Connect".

Altri hanno scoperto di essere impressionati dalle connessioni remote ad alte prestazioni di Splashtop . Un utente ha dichiarato: "Questa soluzione ha migliorato notevolmente la mia velocità di connessione!". Con Splashtop puoi fare streaming 4k/5k a 40fps. Puoi anche accedere ai tuoi video ad altissima risoluzione, ai modelli, ad altri file e alle applicazioni sulle tue postazioni di lavoro come se fossi seduto di fronte ad esse!

Per quanto riguarda le prestazioni per lavorare in remoto mentre si è in viaggio, un nuovo utente ha notato subito un miglioramento una volta passato a Splashtop: "Ho usato Splashtop sul mio portatile mentre viaggiavo in Portogallo e in Spagna. Non sono ancora sorti problemi. Ottimo prodotto!"

Il team di assistenza clienti di Splashtop è un altro dei vantaggi che i nuovi utenti apprezzano. apprezzo molto il vostro team di assistenza clienti", ha detto un utente quando gli è stato chiesto cosa pensasse della sua esperienza complessiva con Splashtop. Splashtop si avvale di un team di assistenza clienti con sede negli Stati Uniti che è facilmente reperibile per assistere gli utenti in caso di necessità.

Un utente ha commentato così: "Servizio fantastico, grazie! Si tratta di un servizio migliore rispetto ai vostri vicini rivali, e a un prezzo accessibile".

Prova gratuitamente Splashtop Remote Access per lavorare a distanza

Lo sapevi che:

Splashtop è apprezzato da 30 milioni di utenti professionali di &.

Splashtop ha molte funzioni che migliorano la produttività, tra cui il trasferimento di file con il drag-and-drop, la stampa remota, la chat, il risveglio remoto, la registrazione della sessione e molto altro ancora.

Splashtop funziona in modo multipiattaforma, il che significa che puoi accedere ai tuoi computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chrome OS.

Splashtop è stato utilizzato da singoli, piccoli team e intere organizzazioni per consentire il lavoro a distanza. Inizia subito con una prova gratuita per vedere con i tuoi occhi.

Prova gratuita

Oppure scopri di più sull'accesso remoto di Splashtop per lavorare a distanza.