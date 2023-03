Splashtop può essere usato per spiare i lavoratori a distanza? Domande e risposte

Un recente articolo del New York Times intitolato «Come il tuo capo può utilizzare soluzioni di lavoro remoto per spiarti» ha portato alcune persone a preoccuparsi che Splashtop può essere utilizzato come strumento per i manager di spiare i propri dipendenti. Questo non è il caso. La Q&A riportata di seguito spiega e fornisce suggerimenti su come mantenere i computer al sicuro e proteggere la tua privacy.

Domande e risposte

Splashtop può essere usato per spiare i lavoratori a distanza?

No. Splashtop è uno strumento di accesso remoto che permette ai lavoratori remoti di accedere e controllare i computer dell'ufficio.

Qualcuno potrebbe usare Splashtop per entrare da remoto nel mio computer mentre lo sto usando per spiarmi?

Quando viene stabilita una sessione remota, appare una notifica grande che informa l'utente che qualcuno sta accedendo al computer da remoto. Se stai utilizzando un computer e qualcun altro vi accede da remoto, un pop-up ti avviserà. Molte altre soluzioni di controllo remoto non dispongono di questa funzione di sicurezza.

Ricorda che l'unico modo in cui qualcuno può accedere al tuo computer di lavoro è che 1) abbia un account utente all'interno dell'account Splashtop della tua organizzazione e 2) l'amministratore dell'account abbia impostato i suoi permessi di accesso per poter accedere al tuo computer.

Se accedo da remoto a un computer di lavoro, qualcuno in ufficio potrebbe vedere quello che sto facendo?

Puoi evitare che altre persone vedano quello che stai facendo abilitando la funzionalità Schermo vuoto, che "svuoterà" lo schermo del computer remoto mentre vi accedi e lo controlli. In questo modo, le persone presenti alla postazione non ti vedranno lavorare.

Gli utenti di Splashtop possono attivare/disattivare lo schermo vuoto durante una sessione remota e bloccare la tastiera e il mouse del computer remoto per evitare che vengano manomessi mentre si lavora al computer.

Splashtop monitora il mio traffico web?

No, Splashtop non monitora il tuo traffico web mentre accedi da remoto a un computer di lavoro.

Tuttavia, se il computer remoto si trova sulla rete aziendale mentre vi accedi da remoto per navigare in internet, l'azienda potrà monitorare la tua attività su internet come se stessi usando il computer dell'ufficio di persona. Le aziende dovranno utilizzare uno strumento separato, poiché Splashtop non fornisce alcuno strumento di monitoraggio del web.

E se la mia azienda sta già utilizzando un software di monitoraggio sul mio computer di lavoro?

L'articolo sottolinea che, quando utilizzi un software di accesso remoto come Splashtop, "tutto ciò che fai all'interno della finestra di quell'applicazione avviene sul computer del tuo ufficio". Ciò significa che anche il reparto IT o i dirigenti dell'azienda hanno lo stesso tipo di accesso al computer che hanno in un ufficio fisico". Se la tua azienda ha installato un software sul tuo computer di lavoro per monitorare le pagine web che visiti i software che installi o altre attività, come ad esempio ActivTrak o SentryPC, allora il monitoraggio sul tuo computer di lavoro avverrà sia che tu sia seduto davanti al computer in ufficio, sia che tu stia accedendo da casa.

Quali sono le buone prassi che gli utenti di Splashtop possono seguire per evitare di essere spiati?

Ecco alcuni consigli che puoi seguire per proteggere la tua privacy quando lavori da remoto:

Assicurati che sia abilitato lo schermo vuoto

Abilita le funzioni di prevenzione della manomissione da parte di terzi durante una sessione.

Verifica che solo tu e/o altre persone autorizzate abbiano il permesso di accedere da remoto ai tuoi computer. Verifica con gli amministratori del tuo account Splashtop che i permessi di accesso per tutti i computer siano aggiornati.

Imposta le opzioni di autenticazione secondaria, come l'autenticazione del dispositivo e la verifica a due fattori per impedire agli utenti non autorizzati di accedere ai computer con il tuo account.

Ricorda che, se stai controllando il computer dell'ufficio da remoto, puoi utilizzare qualsiasi software utilizzato dalla tua azienda per monitorare la tua attività sul computer dell'ufficio proprio come se stessi usando il computer di lavoro di persona.

