Epson Smart Glass combinato con Splashtop Mirroring360 offre nuove possibilità: fai volare un drone DJI per scattare foto e video in HD!

In collaborazione con Espon, Splashtop Mirroring360 è ora disponibile gratuitamente per Epson Moverio BT-200 Smart Glass.

Ciò significa che qualsiasi contenuto o app può essere riprodotto dal tuo iPhone e iPad sul tuo smart glass Epson.

Poi, abbiamo appreso dagli appassionati di droni DJI di un nuovo ed entusiasmante caso d'uso:

Quando le persone volano con i droni per fare video o foto dal cielo, devono poter guardare il drone che vola sopra di loro.

sul loro iPhone/iPad per vedere la vista video in tempo reale dalla telecamera del drone. La necessità costante di guardare in alto il drone volante e in basso l'iPhone/iPad che mostra la vista della telecamera in tempo reale.

è una grande sfida. Con gli smart glass Epson con Mirroring360, le persone possono mantenere il drone volante nella linea di vista e allo stesso tempo visualizzare il feed video del drone direttamente al centro degli smart glass.

Di seguito sono riportati video e foto della nuova possibilità. Divertente ed emozionante!