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Outdoors using Splashtop Mirroring360 to help power a high end drone in mid air

Epson Smart Glass combinato con Splashtop Mirroring360 offre nuove possibilità: fai volare un drone DJI per scattare foto e video in HD!

Splashtop Team
1 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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In collaborazione con Espon, Splashtop Mirroring360 è ora disponibile gratuitamente per Epson Moverio BT-200 Smart Glass.

Ciò significa che qualsiasi contenuto o app può essere riprodotto dal tuo iPhone e iPad sul tuo smart glass Epson.

Poi, abbiamo appreso dagli appassionati di droni DJI di un nuovo ed entusiasmante caso d'uso:

Quando le persone volano con i droni per fare video o foto dal cielo, devono poter guardare il drone che vola sopra di loro.

sul loro iPhone/iPad per vedere la vista video in tempo reale dalla telecamera del drone. La necessità costante di guardare in alto il drone volante e in basso l'iPhone/iPad che mostra la vista della telecamera in tempo reale.

è una grande sfida. Con gli smart glass Epson con Mirroring360, le persone possono mantenere il drone volante nella linea di vista e allo stesso tempo visualizzare il feed video del drone direttamente al centro degli smart glass.

Di seguito sono riportati video e foto della nuova possibilità. Divertente ed emozionante!

Splashtop Mirroring360 & Epson Smart Glass (IoT) – Fly a DJI Drone to take HD video in the air!
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