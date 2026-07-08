Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Student utilizing Splashtop for remote access to school lab computers

Video: Migliora l'apprendimento a distanza con l'accesso remoto Splashtop per studenti, docenti e IT

Splashtop Team
1 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

L'accesso alle risorse informatiche dell'università è fondamentale per il successo dell'apprendimento remoto. Gli studenti devono poter accedere ai computer di laboratorio e i docenti devono poter accedere alle loro postazioni di lavoro da casa. Fortunatamente, Splashtop rende possibile tutto questo.

Enhance Distance Learning with Splashtop Remote Access for Students, Faculty, and IT
Enhance Distance Learning with Splashtop Remote Access for Students, Faculty, and IT

Ulteriori informazioni su Splashtop per l'accesso remoto ai laboratori. Oppure contattaci per iniziare.

Contattaci

Scopri tutte le soluzioni di formazione Splashtop per l'accesso agli studenti, ai docenti, agli insegnanti e all'IT.

Splashtop è la soluzione di accesso remoto facile, ad alte prestazioni e conveniente che le istituzioni educative di tutto il mondo stanno utilizzando per adattarsi all'apprendimento remoto online. Splashtop offre vantaggi a studenti, membri della facoltà e amministratori IT.

Accesso remoto per studenti ai computer di laboratorio della scuola

Splashtop consente agli studenti di utilizzare qualsiasi dispositivo personale per accedere e controllare in remoto i computer di laboratorio di fascia alta. Ciò significa che possono ancora utilizzare applicazioni a uso intensivo del processore, come quelle necessarie per la codifica, l'editing video e la creazione di modelli 3D, senza essere fisicamente in laboratorio.

Fornendo accesso da qualsiasi luogo ai potenti computer del campus, l'accesso remoto per l'istruzione contribuisce a creare un'esperienza di apprendimento più coerente.

Accesso dei docenti e del personale ai computer della scuola

Splashtop consente ai docenti di accedere in remoto ai loro computer del campus da qualsiasi personal computer o dispositivo mobile per prepararsi e insegnare lezioni da qualsiasi parte del mondo.

Per gli amministratori IT che gestiscono e supportano i dispositivi

Per gli amministratori IT, Splashtop semplifica le cose con l'accesso remoto configurato e gestito tramite una console di amministrazione centralizzata. Inoltre, con Splashtop Remote Support, se un utente ha bisogno di assistenza IT durante una sessione, gli amministratori possono accedere rapidamente in remoto e risolvere il problema in tempo reale.

La manutenzione è anche semplice e veloce, poiché gli amministratori possono accedere a computer del campus e svolgere il proprio lavoro senza la presenza di un utente finale. Meglio di tutti, distribuire e utilizzare Splashtop è senza sforzo!

Ulteriori informazioni sul desktop remoto per l'apprendimento a distanza e in remoto.

Prova subito!
Inizia la tua prova gratuita di Splashtop
Prova gratuita


Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

An Android device in recovery mode.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Che cos’è la modalità di ripristino? Una guida per i team IT

Ulteriori informazioni
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Svantaggi del supporto remoto: sfide e soluzioni

Ulteriori informazioni
A woman in an office using remote maintenance software.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Padronanza del software di manutenzione a distanza nel 2026: Una guida approfondita

Ulteriori informazioni
Several people working on their computers in an office.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Modernizzazione IT: Passi per Migliorare l'Efficienza e Ridurre i Costi

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog