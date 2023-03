Video: Migliora l'apprendimento a distanza con l'accesso remoto Splashtop per studenti, docenti e IT

L'accesso alle risorse informatiche dell'università è fondamentale per il successo dell'apprendimento remoto. Gli studenti devono poter accedere ai computer di laboratorio e i docenti devono poter accedere alle loro postazioni di lavoro da casa. Fortunatamente, Splashtop rende possibile tutto questo.

Enhance Distance Learning with Splashtop Remote Access for Students, Faculty, and IT

Ulteriori informazioni su Splashtop per l'accesso remoto ai laboratori.

Scopri tutte le soluzioni di formazione Splashtop per l'accesso agli studenti, ai docenti, agli insegnanti e all'IT.

Splashtop è la soluzione di accesso remoto facile, ad alte prestazioni e conveniente che le istituzioni educative di tutto il mondo stanno utilizzando per adattarsi all'apprendimento remoto online. Splashtop offre vantaggi a studenti, membri della facoltà e amministratori IT.

Accesso remoto per studenti ai computer di laboratorio della scuola

Splashtop consente agli studenti di utilizzare qualsiasi dispositivo personale per accedere e controllare in remoto i computer di laboratorio di fascia alta. Ciò significa che possono ancora utilizzare applicazioni a uso intensivo del processore, come quelle necessarie per la codifica, l'editing video e la creazione di modelli 3D, senza essere fisicamente in laboratorio.

Accesso dei docenti e del personale ai computer della scuola

Splashtop consente ai docenti di accedere in remoto ai loro computer del campus da qualsiasi personal computer o dispositivo mobile per prepararsi e insegnare lezioni da qualsiasi parte del mondo.

Per gli amministratori IT che gestiscono e supportano i dispositivi

Per gli amministratori IT, Splashtop semplifica le cose con l'accesso remoto configurato e gestito tramite una console di amministrazione centralizzata. Inoltre, con Splashtop SOS, se un utente ha bisogno di assistenza IT durante una sessione, gli amministratori possono accedere rapidamente e risolvere il problema in tempo reale.

La manutenzione è anche semplice e veloce, poiché gli amministratori possono accedere a computer del campus e svolgere il proprio lavoro senza la presenza di un utente finale. Meglio di tutti, distribuire e utilizzare Splashtop è senza sforzo!

Ulteriori informazioni sul desktop remoto per l'apprendimento a distanza e in remoto.