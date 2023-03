Come il cloud computing sul posto di lavoro sta ridefinendo le organizzazioni

Il cloud computing sul posto di lavoro sta cambiando il modo di fare business, spostando il panorama in cui tutto si svolge. Operando dal cloud, le aziende di qualsiasi dimensione sono in grado di competere con i rivali del mercato in modi che prima erano inimmaginabili. Questo si traduce in una riduzione delle spese di capitale e delle spese generali, oltre che in un miglioramento della velocità di commercializzazione, che consente di soddisfare le aspettative dei clienti.

Nell'ultimo decennio, la tecnologia ha permesso alle start-up di sconvolgere i settori tradizionali (il declino di Blockbuster è la storia di un leader di mercato che non si è mosso abbastanza velocemente di fronte all'innovazione, mentre la distribuzione video si spostava sul cloud). Di conseguenza, sembra che il miglior consiglio che possiamo trarre dalla storia recente sia: non essere Blockbuster. E con questo intendiamo dire che la tua azienda non può permettersi di sottovalutare il ritmo del cloud.

Innovare per competere

Indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda o dal settore in cui lavori, tenersi al passo con le ultime innovazioni è essenziale per rimanere competitivi. Questo ci porta al futuro del posto di lavoro. La tua postazione di lavoro e il suo funzionamento sono fondamentali per tutto il resto delle operazioni aziendali.

In linea generale, le organizzazioni cercano di raggiungere obiettivi come la velocità, l'accessibilità e la flessibilità. I tuoi clienti si aspettano di poter utilizzare i tuoi servizi e acquistare i tuoi prodotti senza problemi da qualsiasi luogo, per un'esperienza ottimale. I tuoi dipendenti desiderano un ambiente di lavoro flessibile che non solo favorisca la loro produttività, ma che permetta loro di svolgere il lavoro alle loro condizioni. I datori di lavoro vogliono che i membri del loro team siano in grado di soddisfare le richieste dei clienti e che si divertano a farlo (l'impegno dei dipendenti guida i profitti). Un approccio fondamentale che le aziende possono adottare per soddisfare entrambe le esigenze è quello di adottare il cloud computing.

Vediamo in che modo il cloud sta ridefinendo gli ambienti di lavoro, trasformando l'infrastruttura IT e offrendo un uso più efficiente delle risorse informatiche.

Maggiore flessibilità

Quando i tuoi dipendenti non sono costretti a lavorare dalla loro scrivania, possono seguire un orario che si adatta alle loro abitudini individuali. A loro volta, i livelli di produttività aumentano, a tutto vantaggio dei profitti dell'organizzazione. Lavorare nel cloud permette ai tuoi dipendenti di accedere ai loro documenti e file da qualsiasi dispositivo, sia esso smartphone, tablet o laptop, ovunque e in qualsiasi momento, il che non solo incoraggerà la collaborazione nella tua azienda, ma la potenzierà anche.

Migliore collaborazione

Il cloud computing rende la collaborazione aziendale un'impresa sempre più realizzabile, sia in ufficio che da remoto. Grazie alla natura sempreverde del cloud, lavorerai sempre con le ultime tecnologie disponibili. Poiché i dati aziendali sono archiviati in modo centralizzato, puoi consentire a più dipendenti, team e terze parti di accedere alla visualizzazione e alla modifica dei tuoi file. In Office 365, Skype for Business rende la collaborazione ancora più personale ed efficiente. Ora non solo puoi accedere e inviare messaggi istantanei, ma puoi anche effettuare chiamate in conferenza direttamente da Microsoft Word. Il tuo team può facilmente lavorare insieme sui file, mentre il cloud li salva automaticamente in modo da poterli visualizzare e continuare a lavorare con i propri dispositivi mobili in qualsiasi momento.

Processi più intelligenti

Un effetto a catena del cloud computing è stata la marea di dati e informazioni che le organizzazioni possono utilizzare per valutare i loro processi aziendali. I sistemi cloud consentono di raccogliere, tracciare e analizzare in modo affidabile dati importanti che possono aiutare le organizzazioni ad aggiornare o sostituire i processi per ottenere un rendimento migliore. In questo modo l'ambiente di lavoro può funzionare in modo più efficiente e i dipendenti possono essere assegnati alle mansioni e ai ruoli giusti.

Un'altra soluzione per ridefinire qualsiasi posto di lavoro moderno

Il modo in cui il cloud computing sta ridefinendo il posto di lavoro è impressionante. Tuttavia, ci sono lavori che il cloud non può fare. È qui che entra in gioco il software di accesso remoto. Le soluzioni di desktop remoto, come Splashtop, offrono ai tuoi dipendenti il modo migliore per estendere il loro desktop e le loro applicazioni. Inoltre, è importante che la tua infrastruttura IT sia in cloud o on-premise. In entrambi i casi, le soluzioni di desktop remoto portano a luoghi di lavoro più dinamici.

Nel cloud i tuoi dipendenti possono accedere ai loro file da qualsiasi luogo. Con Splashtop, possono accedere al loro specifico desktop e a tutto ciò che contiene e controllarlo da qualsiasi luogo. Questo è utile in molte situazioni. In qualità di membro di un team IT, ad esempio, potresti aver bisogno di aiutare un collega di o un cliente di a risolvere un problema informatico specifico anche se vi trovate a chilometri di distanza. Puoi collegarti facilmente al loro computer senza dover ricorrere a teleconferenze e condivisione dello schermo, che possono rallentare il processo. Forse il centro dati della tua azienda, situato in Malesia, ha bisogno di amministrare i suoi server ma tu sei a Los Angeles per una conferenza.

Tutto quello che devi fare è collegarti e metterti al lavoro. Lo stesso vale per l'esecuzione di compiti amministrativi: poter accedere a un determinato computer da qualsiasi luogo può essere un modo prezioso per risparmiare tempo o per rispettare una scadenza ravvicinata.

Senza dubbio, il cloud sta ridefinendo il luogo di lavoro. Tuttavia, ci sono ancora attività e momenti in cui è necessario un software di desktop remoto per portare a termine il lavoro.

Per saperne di più su come il software di accesso remoto al desktop può aiutarti a rendere più efficiente il tuo posto di lavoro, contatta noi di Splashtop oggi stesso.