Il miglior software di lavoro remoto per la strada

Se lavori in viaggio, il software di lavoro remoto deve essere accessibile a tutti i dispositivi per mantenerti connesso. Ecco gli strumenti migliori per i lavoratori remoti.

Piu' di noi che mai stiamo lavorando in movimento. Ora lavoriamo tutto o parte del tempo da un posto diverso dal nostro ufficio. Ma senza il giusto software di lavoro remoto, il lavoro al di fuori dell'ufficio può essere frustrante e improduttivo.

Fortunatamente, il software basato sul cloud ora rende la connessione più facile che mai. Nuove opzioni per la gestione dei progetti, le comunicazioni e la collaborazione sono progettate da zero come software di lavoro remoto.

Con queste applicazioni, non importa se l'intero team è nello stesso ufficio o sparsi in tutto il mondo. I progetti possono essere gestiti con software flessibile da Trello, Basecamp o lunedì. Per le comunicazioni, le applicazioni di videoconferenza di Zoom, Skype e Slack possono riunire i team ovunque ti trovi. La collaborazione non richiede più che tutti siano collegati alla stessa rete. Dropbox, Google Drive e Microsoft Teams consentono l'archiviazione dei file, la condivisione e la collaborazione nel cloud.

Ma a volte, devi solo stare in ufficio. In realtà, a volte devi solo stare davanti al computer dell'ufficio. Anche con il passaggio al cloud, ci sono ancora alcuni programmi e processi che funzionano meglio quando si è proprio di fronte al computer di lavoro.

Il software proprietario, le risorse di rete e il lavoro a uso intensivo dell'hardware possono fare in modo che tu preferisca utilizzare il tuo computer di lavoro. Con Splashtop, puoi.

Perché Splashtop è il miglior software di lavoro remoto

Splashtop è il miglior software di lavoro remoto per lavorare in movimento. Non importa dove ti trovi, non importa quale dispositivo hai con te, finché hai accesso a Internet, puoi accedere in remoto al tuo computer dell'ufficio, prendere il controllo e fare il lavoro.

Splashtop ti dà accesso remoto a qualsiasi computer Windows, Mac o Linux da un altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Una volta in una sessione remota, ti sentirai come se fossi seduto davanti o sul tuo computer di lavoro, anche controllandolo da remoto da un tablet o da un dispositivo mobile.

Il vantaggio è che potrai accedere a tutte le risorse presenti sul tuo computer di lavoro anche quando sei fuori dall'ufficio. Puoi collegarti in remoto per eseguire qualsiasi applicazione, come il software di editing video . Puoi accedere e modificare qualsiasi file salvato sul tuo computer di lavoro. Potrai lavorare dalla strada come se fossi alla tua scrivania.

Per non parlare, Splashtop dispone di un'infrastruttura server globale che garantisce connessioni rapide e veloci, in modo da poter lavorare con facilità. La crittografia AES a 256 bit, l'autenticazione del dispositivo e altre funzionalità di sicurezza garantiscono la sicurezza dei dati.

Provalo per te stesso gratuitamente. Inizia una prova gratuita di Splashtop Business Access e scopri quali sono già state scoperte oltre 200 mila aziende e oltre 30 milioni di utenti.

Prova gratuita