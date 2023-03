Preparare l'organizzazione con l'accesso remoto per lavorare da casa

Impostare e configurare l'accesso remoto al computer senza costi aggiuntivi. Sii pronto a stendere rapidamente se ne hai bisogno

Mentre l'epidemia di coronavirus COVID-19 continua ad espandersi, le organizzazioni dovrebbero considerare come prepararsi nel caso in cui i loro dipendenti non siano in grado di recarsi al lavoro. Con Splashtop, le persone possono lavorare in remoto da casa e accedere al computer dell'ufficio da un altro computer, tablet o dispositivo mobile tramite una connessione di streaming sicura.

Segui questi passaggi rapidi per impostare la tua azienda, la tua scuola, l'organizzazione o te stesso per l'accesso remoto e preparati senza costi iniziali.

Preparati per l'accesso remoto, il tuo piccolo team o l'intera organizzazione

Con una prova gratuita di un 14 giorno di Splashtop Business Access, puoi configurare il tuo account con un massimo di due utenti e installare Splashtop Streamer su un massimo di 20 computer a cui tu o il tuo team dovrete accedere. Se hai bisogno di configurarlo per più utenti o più computer, faccelo sapere.

Inizia una versione di prova gratuita di Splashtop Business Access Nella console web my.splashtop, segui le istruzioni per inserire Splashtop Streamer sui computer che il tuo team potrebbe avere bisogno di accedere in remoto Invita un secondo membro del team all'account. Sarete entrambi in grado di utilizzare le app Splashtop Business per Windows, Mac, iOS, Android, Chrome e altro ancora per accedere in remoto ai computer che avete configurato con lo streamer. Se vuoi configurare più di 2 utenti, contatta il nostro team all' indirizzo sales@splashtop.com e potrai aumentare il numero di utenti e computer sulla tua versione di prova Avrai a disposizione 14 giorni durante il periodo di prova per configurare tutto e testare il funzionamento.

Se quello che vedi ti piace, puoi facilmente abbonarti con una carta di credito nella tua dashboard my.splashtop per €90 per utente all'anno. Un piccolo prezzo per garantire che la tua azienda possa continuare a operare.

A sostegno delle iniziative Work-From-Home (WFH), Splashtop offre anche questi sconti speciali sui volumi:

10+ utenti sono €5.63 / mese / utente

Vai alla nostra pagina Lavoro da Home per acquistare le licenze.

Sono disponibili anche opzioni aziendali

Per aziende e organizzazioni di grandi dimensioni

Opzioni cloud e on-premise disponibili

Integrazione Active Directory e SSO disponibile

Indica nelle note se stai cercando un sistema cloud o on-premise e se sei interessato a active directory/ SSO. Oppure chiama il numero 1-408-886-7177

Sei già abbonato a Splashtop?

Hai bisogno di altri computer o utenti nel tuo piano per essere sicuro di essere coperto? Puoi accedere alle impostazioni del tuo account su my.Splashtop.com in qualsiasi momento per aumentare il numero di computer gestiti dal tuo account a un prezzo proporzionale. Se non ti sei abbonato online e non hai questa opzione nel tuo account, puoi contattare il nostro team di vendita all'indirizzo sales@splashtop.com per ricevere assistenza.

