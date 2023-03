Le strategie di lavoro da casa si stanno sistemando?

L'indagine Sapphire Ventures sulle tendenze della forza lavoro indica una maggiore accettazione delle strategie smart working

Prima del successo della pandemia COVID-19, se chiedessi ai dirigenti aziendali un'idea di come lavorerebbero i loro dipendenti da casa, molti immaginerebbero qualcosa come le persone rivestite in pigiama, perdendo tempo giocando ai videogiochi, dormendo tutto il giorno, o altrimenti evitando di lavorare. Temevano che quando i dipendenti non si presentavano più in un ufficio fisico, la loro produttività sarebbe crollata.

Quelle paure fuori vista e fuori controllo pesavano molto.

Poi improvvisamente, le restrizioni della pandemia hanno colpito e le aziende non hanno avuto altra scelta se non quella di mettere in atto strategie di smart working. O era quello o smettere di fare affari.

Ora, siamo abbastanza lontani in questo esperimento involontario e non pianificato sulle forze lavoro per iniziare a trarre alcune conclusioni su cosa succede quando così tante persone lavorano da casa.

Sapphire Ventures esplora l'impatto di COVID-19 sugli ambienti di lavoro startup

Alcuni dati interessanti sono emersi da un Workforce Trends Survey di Sapphire Ventures, una società di capitale di rischio che investe in società in fase di espansione. (Full disclosure: Sapphire Ventures è un investitore in Splashtop.)

Riecheggiando molti dei risultati del sondaggio pubblicato recentemente da Splashtop, il sondaggio Sapphire Ventures indica che la produttività quando si lavora a casa tende a rimanere costante o addirittura ad aumentare, non a diminuire.

Ecco alcuni punti salienti del sondaggio Sapphire Ventures:

Il 74% delle startup a forte crescita intervistate ritiene che ci sarà un cambiamento a lungo termine nel mix di lavoratori in ufficio e da remoto come risultato delle restrizioni del COVID-19.

L'82% afferma che il livello di comunicazione e collaborazione tra i dipendenti è rimasto invariato (44%) o è aumentato (38%) da quando lavorano da remoto.

Il 91% riferisce che la produttività è rimasta invariata (53%) o è aumentata (38%) con il lavoro a distanza.

Il 72% si è detto favorevole al passaggio a una forza lavoro più distribuita.

I tre fattori principali per il passaggio a una forza lavoro più distribuita sono stati il comfort e il benessere dei dipendenti, l'accesso ai talenti e i costi.

In un'intervista a Business Insider, il presidente e amministratore delegato di Sapphire Ventures Jai Das ha discusso gli effetti di COVID-19 dal punto di vista di come la conseguente recessione economica influisce sulle startup. «Una recessione economica accelera ciò che accade con le startup. Ciò significa che i quelli bravi possono fiorire», ha detto.

Nell'articolo, Das ha indicato diverse tendenze che vede svilupparsi durante questo periodo di pandemia:

La necessità di gestire le prestazioni online. "Quando non puoi vedere [i dipendenti], come puoi valutare le loro prestazioni?". Consiglia alle aziende con dipendenti che lavorano da remoto o in sedi diverse di stabilire indicatori chiave di prestazione (KPI) accurati e ben compresi, "...e poi di dare alle persone la possibilità di dare loro un senso".

L'ascesa della sicurezza basata sull'identità. "La trasformazione digitale della sicurezza deve avvenire ora". Uno dei principali cambiamenti emersi in questo periodo è la diffusa sostituzione delle password con autorizzazioni basate sull'identità.

Un approccio ibrido alla partecipazione alla conferenza. Le conferenze future condurranno probabilmente a partecipanti digitali e locali. «Ogni aspetto della nostra vita sarà influenzato dalla quarantena, e speriamo che impareremo ad apprezzare di più gli aspetti della vita reale».

Ora che più aziende stanno annunciando estensioni delle loro opzioni di lavoro da casa al di là della pandemia COVID-19, è rassicurante scoprire che, con le tecnologie e i processi giusti, sia le aziende che i loro dipendenti possono continuare a prosperare ed essere produttivi, anche se non si presentano più insieme a lo stesso ufficio.