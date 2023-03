Aggiungi SOS a Splashtop Business Access per supportare qualsiasi dispositivo

Gli utenti di Splashtop Business Access possono aggiungere Splashtop SOS al loro account per poter accedere da remoto a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile per fornire assistenza.

Completa le funzioni di accesso remoto che utilizzi con Splashtop Business Access con le funzioni di supporto remoto e collaborazione di Splashtop SOS. Supporta un numero illimitato di dispositivi, ovunque e in qualsiasi momento, con un semplice codice a 9 cifre.

Perché aggiungere Splashtop SOS al tuo Business Access?

Splashtop SOS rende semplice l'assistenza e la collaborazione da remoto. Con SOS puoi accedere da remoto a qualsiasi dispositivo nel momento in cui qualcuno richiede il tuo aiuto, senza bisogno di alcuna configurazione! Mantieni la tua attività operativa al 100% diagnosticando e risolvendo istantaneamente qualsiasi problema tecnico dei tuoi utenti finali, sia che tu sia in ufficio o che lavori da casa.

Grazie alla possibilità di accedere a un numero illimitato di dispositivi on-demand, puoi supportare da remoto i dispositivi di lavoro o personali dei tuoi utenti finali, compresi i dispositivi Windows, Mac, iOS e Android. Prendi il controllo del dispositivo dell'utente finale per risolvere i problemi come se stessi usando il dispositivo di persona. Con i dispositivi iOS, puoi visualizzare in remoto le schermate in tempo reale per assistere i tuoi utenti finali.

Mentre Splashtop Business Access offre a te e ai tuoi utenti l'accesso remoto a una serie di computer gestiti per lavorare a distanza, SOS ti darà la possibilità di supportare da remoto qualsiasi altro dispositivo in caso di difficoltà tecniche!

Come funziona

Gli utenti di Splashtop Business Access possono aggiungere al loro account un abbonamento al piano base Splashtop SOS. Una volta fatto questo, potrai utilizzare la funzione SOS per supportare qualsiasi dispositivo con facilità!

1: Eseguire l'applicazione Splashtop Business

Apri la stessa App Splashtop Business che già utilizzi sul tuo computer o dispositivo mobile, clicca sull'icona "+" SOS o seleziona "SOS Connect to User's Device" dal menu.

2: Chiedi all'utente finale di generare un codice di sessione univoco

Invia all'utente finale le istruzioni per generare il codice a 9 cifre. L'utente deve solo eseguire l'app SOS e fornire un codice di sessione.

Non c'è alcun processo di installazione sui computer. Gli utenti di dispositivi mobili possono scaricare in modo sicuro l'app SOS dagli app store di Apple o Google.

3: Collegamento al dispositivo dell'utente finale

Inserisci il codice a 9 cifre nella tua App Splashtop Business per avviare la connessione remota. Potrai così iniziare a supportare da remoto il tuo utente finale!

Prova Splashtop SOS gratuitamente!

Aggiungi Splashtop SOS al tuo piano di abbonamento Business Access!

Aggiungi SOS

Oppure, puoi iniziare subito una prova gratuita per provare Splashtop SOS. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno.

Prova gratuita

Scopri di più su Splashtop SOS.