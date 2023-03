Utenti Acronis: consenti ai tuoi clienti di lavorare da qualsiasi luogo con accesso e supporto remoto sicuri

Gli utenti Acronis hanno la possibilità di sfruttare l'integrazione di Splashtop per consentire ai loro clienti di lavorare in modo sicuro e produttivo da casa o da qualsiasi altro luogo.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento a livello globale del numero di aziende che consentono ai loro dipendenti di lavorare da casa. Le statistiche mostrano che la stragrande maggioranza delle aziende è passata al lavoro a distanza e continuerà a seguire questa strada anche nel prossimo futuro.

Un sondaggio condotto da PwC ha rilevato che, per il futuro, il 72% delle organizzazioni prevede una qualche forma di lavoro remoto a tempo indeterminato. Splashtop e Acronis hanno la capacità di aiutare gli MSP a consentire ai loro clienti di conservare la produttività e la sicurezza indipendentemente dal luogo di lavoro.

Acronis Cyber Protect Cloud e Splashtop: una sinergia vincente

Grazie all'offerta congiunta di Acronis Cyber Protect Cloud e Splashtop, i partner Acronis come te possono trarre vantaggio da una singola piattaforma e avviare sessioni di desktop remoto per i loro carichi di lavoro gestiti. Risolvi gli incidenti, fornisci un supporto affidabile e aumenta l'efficienza, eliminando la necessità di passare da uno strumento all'altro, poiché il tutto viene gestito tramite la console di Acronis Cyber Protect Cloud.

Con l'integrazione di Acronis e Splashtop è possibile:

Gestire le richieste di assistenza più velocemente

Superare le aspettative in termini di livello di servizio

Aumentare la soddisfazione generale del cliente

Ti garantiamo la protezione dei tuoi clienti con una soluzione di protezione informatica di altissimo livello. Acronis è l'unica soluzione a singolo agente che integra nativamente la sicurezza informatica, la protezione dei dati e la gestione per proteggere i dati, gli endpoint e i sistemi: ora facilmente accessibili in caso di incidente.

Assicurati che i tuoi clienti continuino a lavorare in modo sicuro e produttivo, indipendentemente dal luogo in cui si trovano, con Splashtop Enterprise

Se i tuoi clienti lavorano da casa, in ufficio o in mobilità, tu e il tuo team siete tenuti a garantire lo stesso livello di supporto. Immagina di riuscire non solo a gestire i computer dei tuoi clienti da remoto, ma anche a fornire loro, allo stesso tempo, l'accesso remoto. Splashtop Enterprise ti permette di fare questo e molto di più. Inoltre, in quanto utente Acronis, potrai facilmente consentire l'accesso remoto ai tuoi clienti.

Ecco come iniziare:

Installa l'app Splashtop Business sul dispositivo in cui è in esecuzione la console cloud di Acronis Cyber Protect. Abilita l'integrazione con un solo clic. Cerca il pannello Splashtop nella sezione "Integrazioni" della console Acronis Cyber Protect Cloud. Fai clic sul pulsante "Attiva" e il gioco è fatto: adesso puoi fornire un'assistenza remota sicura ai tuoi clienti Avvia una sessione di desktop remoto su un dispositivo gestito. Accedi immediatamente e con un solo clic a tutti i tuoi carichi di lavoro gestiti. È sufficiente cliccare sul dispositivo e individuare Splashtop nell'elenco degli strumenti di accesso remoto. Sfrutta le funzionalità native di Splashtop durante la sessione remota. Approfitta delle funzionalità ad alte prestazioni di Splashtop, tra cui trasferimento di file, riavvio da remoto, condivisione del desktop del tecnico, chat e altro ancora.

L'integrazione funziona con Splashtop Business Access, SOS+10, SOS Unlimited, Splashtop Remote Support e Splashtop Enterprise. Le istruzioni dettagliate sono disponibili sul portale Acronis Solutions.

L'integrazione di Acronis con la soluzione di accesso remoto altamente performante di Splashtop è progettata per potenziare le tue possibilità di controllo remoto, offrendoti, allo stesso tempo, una facilità d'uso e un'automazione impareggiabili. Questa integrazione aiuterà gli MSP a garantire che i loro clienti rimangano produttivi e protetti, siano essi al lavoro da casa o dall'ufficio.

Informazioni su Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise è una soluzione di accesso remoto al computer di livello aziendale e uno strumento per il supporto remoto. Sfrutta l'accesso non supervisionato e in qualsiasi momento al computer per consentire ai dipendenti e agli studenti di lavorare da casa o per permettere all'IT di gestire i computer e offrire assistenza.

Splashtop Enterprise offre anche strumenti di supporto rapido on-demand per dispositivi Windows, Mac, Linux e Android, nonché la visualizzazione dello schermo remoto di iOS in tempo reale, l'integrazione SSO/SAML e le funzionalità di gestione dei computer remoti.

Splashtop offre agli utenti Acronis una prova gratuita di 3 mesi di Splashtop Enterprise. Visita la pagina Splashtop Enterprise per saperne di più.

