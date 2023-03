5 cose da considerare quando si sceglie una soluzione di accesso remoto dal cofondatore e CTO Philip Sheu

Per adattarsi alla "nuova normalità", la scelta di un software di accesso remoto affidabile e sicuro è una componente fondamentale per standardizzare il modo in cui i tuoi dipendenti lavorano. Ecco cinque cose da considerare per valutare le tue opzioni.

Può sembrare un luogo comune, ma il lavoro distribuito è la nuova normalità. Come ha detto recentemente il nostro CEO di Mark Lee nelle previsioni di Splashtop per il 2022, "il lavoro non si distinguerà più dal luogo in cui un dipendente (o uno studente) lavora o impara. Il lavoro da qualsiasi luogo, su qualsiasi dispositivo, sarà semplicemente "lavoro".

Mentre molte aziende stanno ancora decidendo se e quando tornare a un ufficio in loco, l'elenco delle aziende che lavorano da casa per sempre continua a crescere. Questo elenco comprende aziende come PwC, Dropbox, Salesforce e Twitter.

Il lavoro distribuito standardizzerà il modo in cui le persone lavorano, indipendentemente dalla loro posizione. Che una persona sia in remoto o in ufficio, il modo in cui si connette, accede ai file, svolge i propri compiti e collabora dovrebbe essere lo stesso.

Come possono le organizzazioni iniziare a standardizzare il lavoro distribuito oggi? Per tutti i dipendenti che devono utilizzare le loro postazioni di lavoro in ufficio, adotta una soluzione di accesso remoto sicura e affidabile. Per tutti i team IT e di help desk che hanno bisogno di supportare un'ampia gamma di dispositivi da remoto, adotta una soluzione di supporto remoto universale.

Quindi, quali sono i 5 fattori principali che dovresti considerare quando scegli una soluzione di accesso remoto?

#1 Sicurezza

In cima alla lista c'è la sicurezza. Da quando è scoppiata la pandemia, molte aziende si sono rivolte a VPN e RDP per consentire il lavoro da remoto, che se non viene gestito meticolosamente può esporre le aziende a minacce informatiche in espansione.

Negli ultimi anni, Gartner e molti esperti di sicurezza hanno raccomandato alle aziende di abbandonare l'accesso VPN a livello di rete e di orientarsi invece verso soluzioni di accesso remoto a livello di applicazione, basate sull'identità e che abbracciano un quadro di fiducia zero.

Una recente indagine di condotta dalla società di sicurezza CrowdStrike, ha rilevato che il 66% delle organizzazioni ha subito un attacco ransomware nei 12 mesi precedenti, in aumento rispetto al 56% del 2020. E, nel 2020 le aziende hanno perso quasi 21 miliardi di dollari a causa dei tempi di inattività indotti dagli attacchi. In media, le aziende colpite hanno perso nove giorni di inattività e hanno impiegato circa due mesi e mezzo per indagare sugli attacchi e sul loro impatto sui dati e sui sistemi aziendali.

Il software di accesso remoto basato sul cloud è costruito per scalare e gestire un elevato volume di traffico, a differenza delle VPN basate su hardware. Fornisce l'accesso ai file e alle applicazioni di computer remoti specifici, mantenendo la rete aziendale bloccata. Il software per l'accesso remoto dovrebbe essere dotato di più livelli di sicurezza completi, come SSO, MFA e autenticazione del dispositivo. Dovrebbe anche richiedere aggiornamenti della sicurezza per garantire una solida posizione di sicurezza.

Dovresti prendere in considerazione questi fattori di sicurezza al momento della decisione:

Aggiornamenti e patch di sicurezza tempestivi e automatizzati

Fasi di autenticazione e autorizzazione a più livelli ogni volta che gli utenti accedono da qualsiasi dispositivo

Crittografia end-to-end di tutte le connessioni

Possibilità di gestire i permessi a livello di singolo utente per rispettare il principio del minimo privilegio.

Registri completi e registrazione delle sessioni per l'auditing e la conformità.

Integrazione SSO per automatizzare l'onboarding e l'offboarding, ridurre le lacune e migliorare la sicurezza dell'autenticazione.

Splashtop offre uno dei software di accesso remoto più sicuri del mercato. Tutte le sessioni remote sono crittografate end-to-end tramite TLS e AES a 256 bit. Utilizzano la porta HTTPS standard 443 e non richiedono l'apertura di alcuna porta in entrata. I livelli multipli di autenticazione e autorizzazione consentono alla tua organizzazione di configurare i criteri di sicurezza che soddisfano le tue esigenze di sicurezza. La natura della concessione dell'accesso per singolo computer evita l'accesso generalizzato alle reti aziendali che le VPN consentono. Questo aiuta a contenere la diffusione del ransomware, dato che sempre più dipendenti utilizzano i loro dispositivi personali non gestiti per lavoro.

#2 Prestazioni veloci e affidabilità costante

Una soluzione di accesso remoto deve funzionare in modo affidabile e costante da qualsiasi luogo, indipendentemente dal fatto che l'utente si trovi a casa o in una caffetteria. Un utente può mantenere la produttività solo se l'esperienza è fluida e quasi nativa.

Mantenere l'esperienza di persona è fondamentale nell'ambiente di lavoro di oggi, soprattutto per i creativi che utilizzano applicazioni ad alta risoluzione e ad alta intensità grafica come i software di modellazione 3D e di editing video. Splashtop comprende questa esigenza di velocità e consente di ottenere 60 fotogrammi al secondo a risoluzioni 4K, riducendo al minimo la latenza.

Una soluzione di accesso remoto dovrebbe:

Mantieni un'esperienza utente reattiva e fluida su qualsiasi dispositivo, anche per attività che richiedono molte risorse come l'editing video e il rendering 3D.

Fornisce una connessione costante e affidabile in pochi secondi

Offrire un'esperienza d'uso intuitiva e senza soluzione di continuità, che "si allontani" dall'utente.

#3 Semplice da configurare, gestire e scalare per l'IT

I team IT sono sempre più impegnati a supportare diversi dispositivi e sistemi operativi: la "diversità dei dispositivi" continua ad aumentare con l'aumentare degli utenti che lavorano da casa.

Ad esempio, l'uso di Mac, Chromebook e altri dispositivi non Windows continua ad accelerare, spinto dal BYOD e dalla pandemia. Secondo IDC, la pandemia e il lavoro da remoto hanno provocato un cambiamento nelle tendenze tecnologiche aziendali, con i dipendenti che scelgono in gran parte di lavorare da dispositivi Apple. Nel 2021, il 23% dei computer aziendali statunitensi erano Mac, gli iPhone rappresentavano il 49% degli smartphone aziendali e gli iPad erano i tablet più utilizzati sul posto di lavoro.

Una soluzione deve avere funzionalità che facilitino il lavoro dell'IT, tra cui:

Un unico strumento per l'IT per accedere da remoto a tutti i dispositivi degli utenti (Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebook).

Una console di amministrazione facile da usare che rende semplice la gestione di utenti, dispositivi e impostazioni

Integrazione SSO per automatizzare l'onboarding e l'offboarding in modo da scalare senza problemi, supportando migliaia di utenti e di endpoint.

Integrazione con altri strumenti ITSM come ticketing e chat, per automatizzare la maggior parte del flusso di lavoro IT.

#4 Esperienza utente facile e intuitiva

Gli utenti finali hanno bisogno che il nuovo software funzioni in modo intuitivo e coerente. In caso contrario, i dipendenti potrebbero diventare meno produttivi o adottare soluzioni proprie. Questo finisce per aumentare i rischi per la sicurezza e la conformità.

Il BYOD contribuisce in modo determinante alla produttività e alla soddisfazione dei dipendenti. La soluzione di accesso remoto per i dipendenti deve consentire loro di utilizzare i dispositivi con cui si sentono più a loro agio. Di conseguenza, i team IT hanno bisogno di uno strumento di assistenza remota che funzioni per i computer gestiti, ma anche per le varie opzioni BYOD degli utenti finali.

La soluzione remota ideale è così semplice che non richiede alcuna formazione per essere utilizzata. Questo vale per tutti, compresi i dipendenti che accedono ai computer dell'ufficio e i tecnici che supportano un'ampia gamma di dispositivi.

Chiedi sempre ai fornitori se la loro soluzione supporta:

Diversi sistemi operativi e dispositivi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebook.

Supporto multi-monitor e condivisione di desktop

Reindirizzamento del dispositivo (USB, penna stilo, microfono, ecc.), per un'autentica esperienza di persona

Riavvio remoto, cambio utente, UAC e altre azioni privilegiate, per potenti funzionalità di supporto remoto

#5 Assistenza clienti di livello mondiale

Un fornitore di accesso remoto deve offrirti un'assistenza eccezionale e in tempo reale. In Splashtop, un servizio clienti eccellente è un valore fondamentale. Come ha detto il nostro Direttore del Supporto Tecnico Globale e del Successo del Cliente, Stephen Ng, in una recente intervista, "Si tratta sempre di mettersi nei panni del cliente".

Assicurati di porre queste domande per valutare il servizio clienti del tuo fornitore:

Offrite assistenza telefonica e via chat in ogni fuso orario?

Offri più canali di assistenza per soddisfare le preferenze dei clienti: e-mail, ticket, chat e telefono?

Ho diritto all'assistenza dal vivo, anche se sono una piccola impresa?

Avete delle referenze che posso contattare?

Le recensioni dei tuoi clienti su G2 e altri siti di recensioni sono sempre positive?

Perché Splashtop?

I responsabili IT vogliono consolidare gli strumenti nel loro ambiente per semplificare i flussi di lavoro, ridurre i problemi di acquisto e migliorare la sicurezza. Lo capiamo perfettamente. Infatti, il consolidamento e la semplificazione sono i principali fattori alla base del successo di Splashtop Enterprise.

Con un unico strumento, Splashtop Enterprise permette ai dipendenti di lavorare da remoto, ai team di help desk di risolvere i problemi dei clienti e all'IT di gestire da remoto le risorse aziendali. La semplicità è stata migliorata grazie a un lungo elenco di preziose integrazioni e alla flessibilità dei prezzi, che la rendono un'ottima soluzione per il supporto di una forza lavoro ibrida.

Scopri cosa può fare Splashtop Enterprise per te.

