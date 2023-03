I 3 modi principali in cui l'accesso remoto può migliorare i flussi di lavoro nel settore Media e intrattenimento

Il lavoro a distanza non è una novità per il settore Media e intrattenimento. In realtà, questo settore ha adottato il lavoro a distanza molto prima della pandemia, con una transizione graduale verso la produzione in remoto. Un nuovo e più efficiente modo di lavorare per i professionisti del settore Media e intrattenimento è nato per via delle scarse disponibilità di talenti specializzati, nonché delle nuove tecnologie e della richiesta di contenuti ad hoc.

Che si tratti di un libero professionista o di un grande studio di produzione, la possibilità di accedere a postazioni di lavoro di alto livello da qualsiasi luogo è fondamentale al fine di produrre e distribuire contenuti a un ritmo elevato, massimizzando l'efficienza e riducendo i costi.

In questo post, evidenzieremo tre modi in cui puoi utilizzare una soluzione remota sicura e ad alte prestazioni per migliorare i flussi di lavoro nel settore Media e intrattenimento.

1. Dare libero sfogo alla creatività

Per i creativi è fondamentale poter disporre della libertà di trovare l'ispirazione in tutto ciò che li circonda e di poterla poi concretizzare in video, animazioni 3D, musica, programmi televisivi, giochi e molto altro ancora.

Quando arriva l'idea giusta, si vorrebbe trasformarla in realtà connettendosi alla propria postazione di lavoro di fascia alta. Una soluzione remota sicura e performante, come Splashtop, consente di accedere a questo tipo di risorse pur non essendo fisicamente in studio o in ufficio.

Utilizza in modo sicuro il tuo dispositivo (compresi tablet e smartphone) per connetterti in remoto alla tua postazione di lavoro. Quindi, sfrutta qualsiasi software particolarmente dispendioso in termini di risorse, proprio come se fossi davanti al tuo computer. Grazie alla funzione di reindirizzamento USB di Splashtop, puoi anche accedere in remoto a dispositivi di terze parti, come le tavolette Wacom.

"Splashtop Enterprise consente a tutti i nostri artisti di utilizzare postazioni di lavoro di fascia alta in remoto dal loro ufficio di casa. Il gruppo di lavoro è entusiasta di poter accedere alle penne e alle tavolette [Wacom] e a software come Adobe Suite, Maya e ToonBoom attraverso la connessione remota." - Andres Reyes, Chief Technology Officer presso Boxel Studio

2. Migliorare la produttività

Nel settore Media e intrattenimento, la concorrenza è spietata e i modelli di business si evolvono costantemente in base alle mutevoli esigenze dei consumatori. Le case di produzione si trovano di fronte alla necessità di fare di più con un minor numero di risorse, a un ritmo molto più veloce.

La possibilità di accedere in modo sicuro a potenti postazioni di lavoro da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo consente un uso più efficiente del tempo e delle risorse, con un conseguente aumento della produttività.

I professionisti della produzione possono sfruttare la potenza dello streaming 4K a 60 fps per montare, animare, eseguire il lip-sync o il rendering dei progetti con la massima praticità, collegandosi dal proprio dispositivo personale a qualsiasi software.

Al contempo, gli studi di produzione possono programmare in sicurezza sessioni remote con diversi utenti per massimizzare il ritorno sull'investimento delle risorse creative.

"Con Splashtop, i nostri redattori non avvertono alcun ritardo, proprio come se fossero in ufficio. I controlli remoti sono facili e intuitivi." - Mike Marsh, Responsabile IT di Warner Bros. International Television Production, Nuova Zelanda

3. Abbattere le barriere geografiche e favorire la cooperazione tra i professionisti

Trovare figure professionali altamente qualificate non solo è difficile, ma potrebbero addirittura trovarsi dall'altra parte del mondo. Le soluzioni remote in cloud e on-premise consentono di accedere a un bacino di professionisti molto più ampio, che possono collaborare senza problemi, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Questi ultimi hanno la possibilità di accedere alla stessa postazione creativa e di operare in remoto con i propri dispositivi, salvando il lavoro direttamente sulla macchina a cui si collegano. In questo modo, il processo di produzione è molto più agevole e sicuro, soprattutto quando più creativi devono contribuire allo stesso progetto.

Offrendo un'opzione di lavoro a distanza, Boxel Studio ha potuto effettuare assunzioni a livello internazionale senza coprire le spese di trasferimento. Il CTO, Andres Reyes, ha dichiarato: "Ora offriamo stipendi migliori perché il denaro risparmiato può essere distribuito su tutta la forza lavoro. È una delle principali efficienze che abbiamo sperimentato con Splashtop".

Storie di successo nel settore Media e intrattenimento

"[Con Splashtop] le prestazioni dello studio non sono mai diminuite, nemmeno durante il periodo di lockdown. È una questione di coerenza e continuità aziendale, indipendentemente dalla parte del mondo in cui ci si trova". - Andres Reyes, Chief Technology Officer, Boxel Studio

Se vuoi sapere come altre aziende del settore Media e intrattenimento, tra cui Adobe, sono riuscite ad aumentare la velocità e l'efficienza utilizzando l'accesso remoto di Splashtop, ti consigliamo di dare un'occhiata ai nostri recenti casi di studio oppure di informarti sulle nostre soluzioni remote per il settore media e intrattenimento.