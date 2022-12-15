Boxel Studio utilizza Splashtop per consentire agli artisti di lavorare in modo produttivo ovunque
Un luogo di lavoro ibrido supportato da un accesso remoto di alta qualità migliora la produttività e l'equilibrio tra vita privata e lavoro
Riepilogo
Boxel Studio voleva adottare a tutti i costi un ambiente di lavoro flessibile per i suoi dipendenti, al fine di migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata senza compromettere la produttività. Dopo aver provato diverse soluzioni di accesso remoto, Boxel Studio ha optato per Splashtop con l'obiettivo di consentire ai suoi artisti di accedere a workstation e software di alto livello da remoto e di lavorare da qualsiasi luogo, proprio come farebbero in studio. Il team IT ha potuto sfruttare la stessa piattaforma per supportare efficacemente le workstation, riducendo il lavoro manuale dell'80%. Grazie a Splashtop, Boxel Studio ha aumentato la soddisfazione e la produttività dei dipendenti, riducendo al contempo i costi della sua forza lavoro globale. Andres Reyes, Chief Technology Officer di Boxel Studio, condivide l'esperienza sua e del suo team.
Da Boxel Studio
Abbiamo implementato Splashtop e abbiamo immediatamente ricevuto e-mail dai nostri artisti: "Wow, è fantastico, ora posso davvero lavorare, posso davvero portare a termine il mio lavoro". E così abbiamo iniziato a ricevere la soddisfazione degli utenti.
-Andres Reyes, Chief Technology Officer
La sfida: trovare una soluzione di accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni
Boxel Studio ha avviato un protocollo, ancor prima dell'arrivo della pandemia, chiamato "home office in studio" che mira a consentire ai dipendenti di lavorare da casa senza alcun compromesso. L'obiettivo era quello di ottenere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e dare ai dipendenti la flessibilità di lavorare da qualsiasi luogo.
Boxel Studio utilizza sia PC che Mac. Dispone di un'infrastruttura molto solida e di workstation di fascia alta con oltre 120 giga di RAM, schede grafiche come Quadro RTX 8000 e altro hardware. Queste workstation eseguono software come Maya, Nuke, la Suite Adobe, software di animazione come Toon Boom, software di modellazione come Modo e molti altri.
La domanda che si poneva Reyes era: "Come possiamo permettere ai nostri artisti, collaboratori e altri membri del team di lavorare da casa accedendo alla nostra infrastruttura sicura e alle nostre postazioni di lavoro specializzate?"
Reyes e il suo team hanno provato molte soluzioni di accesso remoto. Hanno scoperto che, sebbene fossero tutte molto valide, sembravano essere più orientate ai dipartimenti IT, che fornivano assistenza remota, piuttosto che offrire un'esperienza piacevole all'utente. In alcuni casi, la latenza e la compressione video non funzionavano. Hanno anche provato soluzioni basate sull'hardware, che dipendevano molto dalla distanza. Se il computer e l'artista erano molto lontani dal luogo in cui dovevano collegarsi, la latenza era molto alta.
Un'altra considerazione importante riguardava la sicurezza. Boxel Studio ha diverse certificazioni che gli consentono di lavorare con studi di grandi marchi. La preoccupazione era che, per un motivo qualsiasi, alcuni dei contenuti su cui stava lavorando venissero rubati. Reyes ha spiegato: "Nel settore dei media e dell'intrattenimento, stiamo lavorando con un contenuto intangibile, digitale e di valore che alla fine verrà distribuito nelle sale cinematografiche, nelle trasmissioni tradizionali, via cavo o nei servizi OTT (over-the-top) come Netflix, Amazon, Disney+, HBOMax, Paramount+ e HULU. Ed è proprio questo il suo valore. Di conseguenza, se i contenuti vengono diffusi prima del loro effettivo lancio commerciale, non servono a nulla". La società aveva bisogno di una soluzione di accesso remoto che soddisfacesse i requisiti di sicurezza e consentisse di proteggere i dati in un ambiente di lavoro ibrido.
Durante la ricerca di nuove alternative sul web, Reyes e il suo team si sono imbattuti in Splashtop. Aveva ottime recensioni nei forum e molti altri professionisti ne parlavano bene. Così lo hanno provato. Reyes ha dichiarato: "Il motivo per cui Splashtop è diventato la nostra soluzione e la nostra punta di diamante è che è molto completo e ben congegnato. Ha anche molti strumenti informatici potenti".
La soluzione: per Boxel Studio, Splashtop è una soluzione facile da usare, con una sicurezza solida e una UX di alta qualità
Mediante l'utilizzo di Splashtop, i dipendenti di Boxel Studio possono utilizzare i propri computer personali per accedere in modo sicuro alle postazioni remote di fascia alta. Nella maggior parte dei casi, ai dipendenti viene fornito un sistema più piccolo (un thin client, monitor, tastiera, mouse e tablet) che ha la capacità necessaria per connettersi in remoto e sfruttare le workstation di fascia alta dello studio. Ecco i principali motivi per cui Boxel Studio ha scelto Splashtop come partner tecnologico per l'accesso remoto:
Facilità d'uso ed esperienza utente
Reyes aggiunge: "Abbiamo sempre avuto l'impressione che voi abbiate un'esperienza d'uso molto solida, dall'inizio, alla prova, fino all'effettiva acquisizione della licenza. È stata un'esperienza fantastica e assolutamente priva di problemi. La distribuzione di Splashtop è stata davvero semplice e veloce, una vera magia! Ogni cosa risulta semplice: hai bisogno di aggiungere altri utenti? Basta un clic, è semplicissimo!". Reyes ha poi aggiunto: Con le altre soluzioni provate, gli utenti dicevano che erano troppo ingombranti, troppo lente, che non erano adatte alle loro esigenze e così via. Abbiamo implementato Splashtop e immediatamente abbiamo ricevuto tante e-mail dai nostri artisti: "Wow, è fantastico, ora posso davvero lavorare, posso davvero portare a termine il mio lavoro". E così abbiamo iniziato a toccare con mano la soddisfazione degli utenti".
Prestazioni
Grazie a Splashtop, Boxel Studio ha sperimentato connessioni costantemente veloci e una sensazione di pressione quasi nulla. Inoltre, essendo basato sul cloud, le prestazioni non dipendono dalla distanza da punto a punto dell'utente e del computer remoto. Andres ha dichiarato: "I nostri artisti e produttori hanno scadenze da rispettare con quote di minuti di animazione, fotogrammi da comporre e modelli da finire. Volevamo trovare un modo che ci consentisse di aumentare la produttività e allo stesso tempo di bilanciare il rapporto tra lavoro e vita privata. Per noi, il fatto che gli artisti possano lavorare da casa due o tre giorni alla settimana senza influire sulle loro consegne è una vittoria!".
Sicurezza
Andres ha dichiarato: "Voglio sottolineare questo aspetto, Splashtop è davvero sicuro! Hai un back-end per gli amministratori con autenticazione a due fattori, puoi andare dagli utenti e permettere loro di trascinare e rilasciare file, inserire una USB, fare operazioni di copia e incolla e così via. Davvero, è super, super sicuro".
Supporto per le tavolette Wacom
Gli artisti di Boxel Studio si avvalgono della funzione di reindirizzamento dei dispositivi USB di Splashtop per utilizzare la propria pennetta Wacom locale durante la connessione remota.
Capacità di supporto IT
Inizialmente, Boxel Studio utilizzava Splashtop solo per l'accesso remoto. Ma quando l'azienda ha effettuato il passaggio a Splashtop Enterprise (da Splashtop Remote Access Pro), ha ottenuto anche funzionalità di supporto remoto. Andres ha dichiarato: "Senza alcuna esagerazione, Splashtop Enterprise si è fatto carico dell'80% del lavoro manuale del nostro reparto IT". In precedenza, il team IT disponeva di sistemi propri per gestire le workstation per il reparto, per la modellazione, il rigging, l'animazione, il compositing e così via. Con Splashtop Enterprise, ha la possibilità di creare immagini e gruppi e di gestire digitalmente tali computer. "Il team IT ora può gestire e persino programmare tutti gli aggiornamenti per tutti i computer in questa data e a questa ora. E boom, l'aggiornamento arriva a tutti i computer. Splashtop è diventata LA piattaforma di manutenzione per tutte le postazioni di lavoro dello studio", ha spiegato Reyes.
Servizio clienti
Secondo Reyes, " Si può contare su un'assistenza eccellente. Ci avete chiamato in modo proattivo: cos'altro possiamo fare per supportarvi e migliorare questa esperienza? Per noi siete il nostro partner tecnologico. Ci avete reso molto, molto facile sperimentare la migliore esperienza possibile. Siamo molto soddisfatti del tipo di supporto che Splashtop ci ha fornito".
I risultati: un ufficio ibrido con una maggiore redditività e soddisfazione dei dipendenti
Quattro mesi prima dell'arrivo della pandemia, Boxel Studio aveva già attivato il protocollo "home office in studio" e i dipendenti lavoravano in remoto. Reyes ha dichiarato: "Non ci siamo mai fermati, nemmeno durante il lockdown. Siamo riusciti a rispettare le scadenze previste per le produzioni che avevamo già in corso. Le prestazioni dello studio non sono mai calate. Si tratta di coerenza e continuità aziendale, indipendentemente dal luogo in cui ci si trova."
Prima di prendere in considerazione Splashtop, Boxel Studio si trovava ad affrontare alcune sfide nel reclutamento. Doveva sostenere delle spese per trasferire gli artisti con sede in altre parti del mondo (India, Argentina, Spagna, Italia, Stati Uniti e Canada) e portarli tutti sotto lo stesso tetto. Ora può invece offrire contratti a persone di qualsiasi parte del mondo senza dover sostenere spese di trasferimento. I risparmi ottenuti possono essere trasferiti agli artisti e ai collaboratori. Reyes ha concluso: "Ora siamo in grado di offrire stipendi migliori perché parte dei risparmi (dalle spese di trasferimento) possono essere distribuiti tra la forza lavoro". È qui che vedo molte efficienze ottenute con Splashtop".
Boxel Studio ha implementato con successo un luogo di lavoro produttivo e flessibile, con una maggiore soddisfazione dei dipendenti e un risparmio sui costi, il tutto grazie a Splashtop.
Dettagli
Informazioni su Boxel Studio
Boxel Studio è un'importante agenzia di animazione e VFX con sede a Tijuana. È specializzata in soluzioni di alto livello per il settore dei contenuti visivi. Con il proposito di offrire la migliore combinazione di fotorealismo e computer grafica, Boxel Studio crea contenuti visivi memorabili, integrando tecnologia e animazione per creare un legame con le persone e le loro storie.