Boxel Studio utilizza Splashtop per consentire agli artisti di lavorare in modo produttivo ovunque

Mediante l'utilizzo di Splashtop, i dipendenti di Boxel Studio possono utilizzare i propri computer personali per accedere in modo sicuro alle postazioni remote di fascia alta. Nella maggior parte dei casi, ai dipendenti viene fornito un sistema più piccolo (un thin client, monitor, tastiera, mouse e tablet) che ha la capacità necessaria per connettersi in remoto e sfruttare le workstation di fascia alta dello studio. Ecco i principali motivi per cui Boxel Studio ha scelto Splashtop come partner tecnologico per l'accesso remoto:

Facilità d'uso ed esperienza utente

Reyes aggiunge: "Abbiamo sempre avuto l'impressione che voi abbiate un'esperienza d'uso molto solida, dall'inizio, alla prova, fino all'effettiva acquisizione della licenza. È stata un'esperienza fantastica e assolutamente priva di problemi. La distribuzione di Splashtop è stata davvero semplice e veloce, una vera magia! Ogni cosa risulta semplice: hai bisogno di aggiungere altri utenti? Basta un clic, è semplicissimo!". Reyes ha poi aggiunto: Con le altre soluzioni provate, gli utenti dicevano che erano troppo ingombranti, troppo lente, che non erano adatte alle loro esigenze e così via. Abbiamo implementato Splashtop e immediatamente abbiamo ricevuto tante e-mail dai nostri artisti: "Wow, è fantastico, ora posso davvero lavorare, posso davvero portare a termine il mio lavoro". E così abbiamo iniziato a toccare con mano la soddisfazione degli utenti".

Prestazioni

Grazie a Splashtop, Boxel Studio ha sperimentato connessioni costantemente veloci e una sensazione di pressione quasi nulla. Inoltre, essendo basato sul cloud, le prestazioni non dipendono dalla distanza da punto a punto dell'utente e del computer remoto. Andres ha dichiarato: "I nostri artisti e produttori hanno scadenze da rispettare con quote di minuti di animazione, fotogrammi da comporre e modelli da finire. Volevamo trovare un modo che ci consentisse di aumentare la produttività e allo stesso tempo di bilanciare il rapporto tra lavoro e vita privata. Per noi, il fatto che gli artisti possano lavorare da casa due o tre giorni alla settimana senza influire sulle loro consegne è una vittoria!".

Sicurezza

Andres ha dichiarato: "Voglio sottolineare questo aspetto, Splashtop è davvero sicuro! Hai un back-end per gli amministratori con autenticazione a due fattori, puoi andare dagli utenti e permettere loro di trascinare e rilasciare file, inserire una USB, fare operazioni di copia e incolla e così via. Davvero, è super, super sicuro".

Supporto per le tavolette Wacom

Gli artisti di Boxel Studio si avvalgono della funzione di reindirizzamento dei dispositivi USB di Splashtop per utilizzare la propria pennetta Wacom locale durante la connessione remota.

Capacità di supporto IT

Inizialmente, Boxel Studio utilizzava Splashtop solo per l'accesso remoto. Ma quando l'azienda ha effettuato il passaggio a Splashtop Enterprise (da Splashtop Business Access Pro), ha ottenuto anche funzionalità di supporto remoto. Andres ha dichiarato: "Senza alcuna esagerazione, Splashtop Enterprise si è fatto carico dell'80% del lavoro manuale del nostro reparto IT". In precedenza, il team IT disponeva di sistemi propri per gestire le workstation per il reparto, per la modellazione, il rigging, l'animazione, il compositing e così via. Con Splashtop Enterprise, ha la possibilità di creare immagini e gruppi e di gestire digitalmente tali computer. "Il team IT ora può gestire e persino programmare tutti gli aggiornamenti per tutti i computer in questa data e a questa ora. E boom, l'aggiornamento arriva a tutti i computer. Splashtop è diventata LA piattaforma di manutenzione per tutte le postazioni di lavoro dello studio", ha spiegato Reyes.

Servizio clienti

Secondo Reyes, " Si può contare su un'assistenza eccellente. Ci avete chiamato in modo proattivo: cos'altro possiamo fare per supportarvi e migliorare questa esperienza? Per noi siete il nostro partner tecnologico. Ci avete reso molto, molto facile sperimentare la migliore esperienza possibile. Siamo molto soddisfatti del tipo di supporto che Splashtop ci ha fornito".