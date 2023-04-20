Enhance Your Security with Splashtop Antivirus

Migliora la tua sicurezza con Splashtop Antivirus
Grazie per aver scelto Splashtop per le tue esigenze di accesso remoto e supporto. Ora, prova la protezione integrata con Splashtop Antivirus, basato su Bitdefender, per proteggere i tuoi dispositivi.
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Funzioni avanzate per garantire la sicurezza
Protezione in tempo reale
La sicurezza dei tuoi dispositivi è garantita dal monitoraggio attivo che impedisce a virus, malware e altre minacce di causare danni.
Scansione antimalware
Prova un ambiente sicuro e senza compromessi, grazie alle funzionalità di scansione e rilevamento complete di Bitdefender che neutralizzano efficacemente un'ampia gamma di malware.
Pianificazione della scansione e impostazione delle esclusioni
Massimizza la produttività e le prestazioni del sistema personalizzando le tue scansioni di sicurezza, consentendoti di programmarle in orari convenienti e di impostare esclusioni per file o cartelle specifiche, assicurandoti un'esperienza di lavoro continua e senza interruzioni.
Sicurezza del traffico web
Naviga in tutta tranquillità su Chrome, Firefox e altri browser: la nostra sicurezza avanzata del traffico web filtra e analizza il traffico per proteggerti da phishing, siti web dannosi e altre potenziali minacce online.
Perché abbiamo scelto Bitdefender
La collaborazione di Splashtop con Bitdefender offre una soluzione antivirus di altissimo livello, in grado di fornire ai clienti funzioni di protezione complete per un'esperienza digitale sicura. Approfitta della protezione in tempo reale, del controllo avanzato delle minacce, della scansione antimalware e della sicurezza del traffico web, il tutto adattato alle tue esigenze grazie alla pianificazione delle scansioni e alle impostazioni di esclusione personalizzabili.