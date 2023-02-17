Componenti aggiuntivi di Splashtop
Per Splashtop SOS ed Enterprise
Gestione autonoma degli endpoint
Monitora, gestisci e aggiorna i dispositivi in modo efficiente con la gestione delle patch in tempo reale, la distribuzione del software e molto altro ancora, il tutto da una dashboard centrale.
Per Splashtop Remote Support, Splashtop Remote Access Pro ed Enterprise
Splashtop Antivirus con tecnologia Bitdefender
Distribuisci e gestisci Splashtop Antivirus powered by Bitdefender sui tuoi endpoint dalla console di Splashtop. Proteggi in modo proattivo i tuoi clienti dalle minacce di cybersecurity con protezione antimalware, firewall e browser.
Per Splashtop Enterprise
Realtà aumentata (AR)
Diagnostica e risolvi i problemi ovunque ti trovi con Splashtop Augmented Reality (AR).
Per Splashtop Enterprise
Connettore
Collega in modo sicuro le connessioni RDP e VNC a computer e server Windows tramite Splashtop evitando di usare VPN o di installare appositi software per l'accesso remoto.