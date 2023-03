Aperçu de Splashtop Whiteboard

Splashtop Whiteboard permet aux enseignants et aux élèves de transformer leur tablette en tableau blanc interactif. En se connectant à l’ordinateur de leur classe via le Wi-Fi, ils peuvent regarder des contenus Flash avec une vidéo et un son entièrement synchronisés, contrôler leurs applications préférées et annoter le contenu des cours, le tout à partir d’une tablette iPad ou Android. Les enseignants peuvent désormais interagir avec les élèves depuis leur bureau ou depuis les quatre coins de la salle de classe.

