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Éliminez les angles morts dans Intune : gérez tous vos terminaux avec Splashtop

Description : Participez à notre webinaire pour découvrir comment Splashtop étend les capacités de Microsoft Intune en matière de gestion des terminaux, d’automatisation et de visibilité multiplateforme. Vous apprendrez :

  • Déployez l’agent Splashtop via Intune pour une intégration plus rapide

  • Gérez les appareils Windows, macOS, Linux et les périphériques réseau en parallèle des terminaux Intune

  • Automatisez l’application des correctifs, les alertes et les flux de travail afin de réduire la charge de travail informatique

  • Surveillez la conformité Intune directement depuis Splashtop