Éliminez les angles morts dans Intune : gérez tous vos terminaux avec Splashtop
Description : Participez à notre webinaire pour découvrir comment Splashtop étend les capacités de Microsoft Intune en matière de gestion des terminaux, d’automatisation et de visibilité multiplateforme. Vous apprendrez :
Déployez l’agent Splashtop via Intune pour une intégration plus rapide
Gérez les appareils Windows, macOS, Linux et les périphériques réseau en parallèle des terminaux Intune
Automatisez l’application des correctifs, les alertes et les flux de travail afin de réduire la charge de travail informatique
Surveillez la conformité Intune directement depuis Splashtop