Le Val Verde Unified School District utilise une salle de classe Splashtop et Mirroring360
Comment un district scolaire a renforcé l’interactivité en classe et la participation des élèves grâce à la technologie Splashtop
Résumé
Val Verde a fait un bond en avant avec ses SMART Boards et ses tablettes Interwrite, rigides et coûteuses, en utilisant Splashtop et en équipant les enseignants d'iPads et les élèves de Chromebooks.
À propos du Val Verde Unified School District
Le Val Verde Unified School District (VVUSD) est situé dans le comté de Riverside, en Californie. Il accueille une communauté diversifiée de près de 20 000 élèves de la maternelle à la terminale dans vingt-et-une écoles, dont douze écoles primaires, quatre collèges, deux lycées polyvalents, une école alternative, une école virtuelle et un programme préscolaire en pleine expansion dans quatre écoles primaires. Le VVUSD a été salué par de nombreuses organisations nationales et fédérales, notamment :
Lauréat du prix National Blue Ribbon School
Prix d'excellence du California Business for Education
Plusieurs prix California Distinguished School
Reconnaissance de L'Éducation Trust West pour son succès dans l'amélioration des résultats scolaires des étudiants issus de minorités à forte pauvreté
Prix du Advanced Placement District de l'année
Le VVUSD continue d'innover en matière d'enseignement et de programmes d'études. Elle sert tous ses étudiants en combinant un excellent enseignement et une technologie exceptionnelle.
Le Val Verde Unified School District utilise efficacement la technologie pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage à tous les niveaux dans le cadre d'un programme scolaire basé sur des normes. Le VVUSD a rapidement reconnu que les tablettes, combinées à des applications, créaient une plateforme d'enseignement et d'apprentissage très efficace. Désormais, ils étendent la puissance de cette technologie avec de nouveaux produits Splashtop.
Le défi
Val Verde avait besoin de moderniser la technologie de ses salles de classe. Les tableaux blancs interactifs SMART étaient difficiles à utiliser, nécessitaient une formation continue importante et obligeaient l’enseignant à rester à l’avant de la salle. Les tablettes Interwrite étaient compliquées à manipuler et leur maintenance était coûteuse. Certaines écoles utilisent Apple TV, mais le coût et le câblage nécessaires pour les connecter à des projecteurs et des écrans vieillissants, ainsi que l’absence de prise en charge des Chromebook, rendent cette solution peu pratique.
La solution
Val Verde utilise Splashtop Classroom et Mirroring360. Cela permet aux enseignants d’afficher et d’annoter le contenu de leurs cours sur leurs PC depuis n’importe quel endroit de la salle à l’aide de leur iPad, puis de partager facilement ces informations sur les iPad et Chromebook des élèves. Ces derniers peuvent ensuite mettre en miroir l’écran de leur propre appareil avec celui de la classe.
Le logiciel Splashtop est déployé de manière centralisée et intégré à Active Directory, ce qui élimine des heures de câblage et de configuration des utilisateurs. Le système est flexible, ce qui permet à Val Verde d’utiliser les appareils existants et de prendre en charge de nouveaux appareils.
Mirroring360 permet d’économiser 4 mois de frais d’installation et laisse les écoles choisir l’appareil qu’elles préfèrent
Mirroring360 est un choix judicieux sur le plan technologique et fiscal. Parce que Mirroring360 est un système qui ne dépend pas d'un appareil, chaque école est libre de choisir les appareils qui conviennent le mieux à ses élèves. Ils ne sont pas limités par des problèmes de compatibilité entre les tablettes et les ordinateurs portables et les anciens systèmes de projection et d'affichage. Le VVUSD permet de réaliser des économies car Mirroring360 peut être déployé de manière centralisée. Il n'est pas nécessaire de faire appel à un technicien pour installer le câblage dans 800 salles de classe. Une analyse des coûts a prédit qu'il faudrait 1 employé sur 4 mois pour installer les Apple TV !
« Splashtop génère de l’enthousiasme ; il répond à l’essentiel de ce que demande la majorité des enseignants. Une technologie comme celle-ci est un vecteur de puissance en matière d’éducation. »
– Michael R. McCormick, surintendant adjoint des services éducatifs
« Splashtop est un outil formidable pour renforcer l’enseignement et la gestion de la classe. Vous pouvez laisser de côté votre ordinateur de bureau et vous mêler aux élèves tout en continuant à contrôler - et à annoter - le contenu. Les élèves peuvent également partager leur écran avec le reste de la classe. »- Chris Parsons, enseignant en CM2, école primaire de Columbia
Consultez nos pages dédiées pour en savoir plus sur Splashtop Classroom et Mirroring360. Découvrez également tous les outils d’accès à distance pour l’enseignement de Splashtop.
Détails
Splashtop Classroom et Mirroring 360 permettent aux enseignants de:
Fournir une expérience interactive riche afin que les enseignants puissent utiliser une application ou le contenu d'une leçon puis annoter
Se déplacer confortablement dans la classe, sans câbles
Accéder à tous leurs fichiers informatiques, quel que soit le logiciel ou le format
Mieux soutenir les initiatives de base communes
Combiner en toute transparence les tâches administratives et les activités de classe
Splashtop Classroom et Mirroring 360 permettent aux étudiants de
S'engager plus profondément dans le contenu des cours et avec leurs pairs
Collaborer avec ses camarades de classe et partager ce qu'ils apprennent
Développer les compétences du XXIe siècle en tant que créateurs et diffuseurs de contenu
Participer à un apprentissage en petit groupe, basé sur des projets
Afficher le contenu de tout ordinateur ou tablette qu'ils utilisent
Avec Splashtop Classroom, les étudiants deviennent des présentateurs, partageant entre eux des techniques et des processus
Splashtop Classroom améliore l’expérience des enseignants et des élèves. Les professeurs peuvent partager le contenu des cours depuis leur tablette et inviter les élèves à utiliser leur appareil pour commenter et annoter le contenu. Il en découle un plus grand enthousiasme des élèves pour les leçons et une plus grande attention à l’égard de leurs enseignants et de leurs camarades.
Pour les apprenants de langues vivantes, les annotations soulignent les éléments essentiels et établissent efficacement un lien entre les idées et la langue.
Le cas échéant, les étudiants deviennent des présentateurs, partageant entre eux les techniques et les processus. Cela permet d'atteindre l'objectif commun de démontrer non seulement des connaissances factuelles, mais aussi des processus de pensée complexes.
Ce que disent nos clients
Splashtop génère de l’enthousiasme ; il répond à l’essentiel de ce que demande la majorité des enseignants. Une technologie comme celle-ci est un vecteur de puissance en matière d’éducation.
Michael R. McCormick, Assistant Superintendent of Educational Services
Ce que disent nos clients
Splashtop est un outil formidable pour renforcer l’enseignement et la gestion de la classe. Vous pouvez laisser de côté votre ordinateur de bureau et vous mêler aux élèves tout en continuant à contrôler - et à annoter - le contenu. Les élèves peuvent également partager leur écran avec le reste de la classe.
Chris Parsons, 5th Grade Teacher at Columbia Elementary