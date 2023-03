Le Val Verde Unified School District utilise une salle de classe Splashtop et Mirroring360

Val Verde a fait un bond en avant avec ses SMART Boards et ses tablettes Interwrite, rigides et coûteuses, en utilisant Splashtop et en équipant les enseignants d'iPads et les élèves de Chromebooks.

À propos du Val Verde Unified School District

Le Val Verde Unified School District (VVUSD) est situé dans le comté de Riverside, en Californie. Il accueille une communauté diversifiée de près de 20 000 élèves de la maternelle à la terminale dans vingt-et-une écoles, dont douze écoles primaires, quatre collèges, deux lycées polyvalents, une école alternative, une école virtuelle et un programme préscolaire en pleine expansion dans quatre écoles primaires. Le VVUSD a été salué par de nombreuses organisations nationales et fédérales, notamment :

Lauréat du prix National Blue Ribbon School

Prix d'excellence du California Business for Education

Plusieurs prix California Distinguished School

Reconnaissance de L'Éducation Trust West pour son succès dans l'amélioration des résultats scolaires des étudiants issus de minorités à forte pauvreté

Prix du Advanced Placement District de l'année

Le VVUSD continue d'innover en matière d'enseignement et de programmes d'études. Elle sert tous ses étudiants en combinant un excellent enseignement et une technologie exceptionnelle.

Le Val Verde Unified School District utilise efficacement la technologie pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage à tous les niveaux dans le cadre d'un programme scolaire basé sur des normes. Le VVUSD a rapidement reconnu que les tablettes, combinées à des applications, créaient une plateforme d'enseignement et d'apprentissage très efficace. Désormais, ils étendent la puissance de cette technologie avec de nouveaux produits Splashtop.

Le défi

Val Verde avait besoin de moderniser la technologie de ses salles de classe. Les tableaux blancs interactifs SMART étaient difficiles à utiliser, nécessitaient une formation continue importante et obligeaient l’enseignant à rester à l’avant de la salle. Les tablettes Interwrite étaient compliquées à manipuler et leur maintenance était coûteuse. Certaines écoles utilisent Apple TV, mais le coût et le câblage nécessaires pour les connecter à des projecteurs et des écrans vieillissants, ainsi que l’absence de prise en charge des Chromebook, rendent cette solution peu pratique.

La solution

Val Verde utilise Splashtop Classroom et Mirroring360. Cela permet aux enseignants d’afficher et d’annoter le contenu de leurs cours sur leurs PC depuis n’importe quel endroit de la salle à l’aide de leur iPad, puis de partager facilement ces informations sur les iPad et Chromebook des élèves. Ces derniers peuvent ensuite mettre en miroir l’écran de leur propre appareil avec celui de la classe.

Le logiciel Splashtop est déployé de manière centralisée et intégré à Active Directory, ce qui élimine des heures de câblage et de configuration des utilisateurs. Le système est flexible, ce qui permet à Val Verde d’utiliser les appareils existants et de prendre en charge de nouveaux appareils.

Mirroring360 permet d’économiser 4 mois de frais d’installation et laisse les écoles choisir l’appareil qu’elles préfèrent

Mirroring360 est un choix judicieux sur le plan technologique et financier. Étant donné que Mirroring360 n’est pas limité à un type d’appareil, chaque école est libre de choisir les équipements qui conviennent le mieux à ses élèves. Elles ne sont pas gênées par les problèmes de compatibilité entre les tablettes et les ordinateurs portables et les anciens systèmes de projection et de présentation. Le VVUSD fait des économies car Mirroring360 peut être déployé de manière centralisée. Il n’est pas nécessaire de faire appel à un technicien pour installer des câbles dans 800 salles de classe. Une analyse des coûts a révélé qu’il faudrait à un employé plus de 4 mois pour installer des Apple TV !

« Splashtop génère de l’enthousiasme ; il répond à l’essentiel de ce que demande la majorité des enseignants. Une technologie comme celle-ci est un vecteur de puissance en matière d’éducation. »



« Splashtop est un outil remarquable pour faciliter l’enseignement et la gestion de la classe ... laissez votre ordinateur de côté et mélangez-vous aux élèves tout en continuant à contrôler - et à annoter - le contenu… pour ensuite demander aux élèves de partager leur écran avec la classe. »



