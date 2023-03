TechCastles permet de produire des films à distance grâce à Splashtop

TechCastles Media Services® est un acteur majeur du secteur audiovisuel en Géorgie. En tant que fournisseur de services gérés (MSP), l’entreprise met en œuvre et gère l’infrastructure informatique des écoles de cinéma, des studios et des ateliers de postproduction.

Récemment, une grande école de cinéma située en Géorgie rencontrait des difficultés pour fournir un accès à distance de qualité à ses étudiants et à ses partenaires de montage basés en Californie. Leur solution existante n’était pas fiable et réduisait leur productivité. Le semestre scolaire et des projets de films étant déjà en cours, l’école avait besoin que TechCastles fournisse rapidement une solution rapide et performante pour améliorer ses capacités d’accès à distance.

TechCastles a mis en œuvre Splashtop et, en quelques heures, les étudiants et les monteurs ont eu accès aux systèmes et aux outils dont ils avaient besoin pour produire des films à distance avec un niveau de qualité et de performance optimal.

Le défi : offrir une formation à distance et des possibilités de télétravail de haute qualité

Sur le campus de l’école de cinéma TechCastles, de nombreux étudiants travaillent sur Mac et utilisent des outils de production très pointus. Cependant, outre la formation en présentiel, l’école doit également fournir un accès à distance fiable aux logiciels et outils de production dont elle dispose, et ce pour trois raisons :

De nombreux étudiants vivent loin de l’école, un peu partout en Géorgie, et apprennent donc à distance à plein temps, réalisant 100 % de leurs tâches hors du campus. Les étudiants présents sur le campus accèdent souvent aux outils et aux systèmes à distance, notamment lorsqu’ils travaillent sur des projets importants qui dépassent le cadre de la salle de classe. L’école collabore avec des monteurs basés en Californie qui ont besoin d’un accès à distance aux systèmes de postproduction du campus.

Peu après le début du semestre scolaire, les étudiants et les professeurs ont rapidement rencontré des problèmes lorsqu’ils travaillaient à distance avec leurs logiciels et outils de postproduction Avid, notamment la station audio-numérique Avid Pro Tools et le logiciel Avid Media Composer. Les étudiants ont commencé à saturer les numéros d’assistance téléphonique de TechCastles. « Ils nous disaient que la solution d’accès à distance existante était incapable de synchroniser correctement l’audio avec la vidéo. Et, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de synchroniser correctement et rapidement, les monteurs s’énervent », explique Margaret Chu, partenaire chez TechCastles.

Après avoir examiné la situation de plus près, Mme Chu a découvert que la solution d’accès à distance existante ne pouvait pas être améliorée pour synchroniser correctement le son avec les produits Avid. « Cette situation est tout simplement inacceptable dans notre métier, déclare-t-elle. Avid est le leader du marché, et une solution d’accès à distance doit pouvoir intégrer parfaitement leurs logiciels et leurs outils. »

TechCastles avait besoin de trouver rapidement une nouvelle solution d’accès à distance. De plus, celle-ci devait proposer des intégrations simples, intuitives et performantes pour des logiciels, systèmes et outils complexes.

La solution : un accès à distance simple et performant

En évaluant les solutions d’accès à distance, l’équipe de TechCastles a convenu que la solution idéale devait présenter trois critères déterminants :

Haute performance Simple à déployer Facile à utiliser

Après avoir examiné plusieurs solutions d’accès à distance, TechCastles a choisi Splashtop Business Access. « Splashtop offre tout ce dont vous avez besoin pour créer un environnement hybride de formation et de télétravail pour les utilisateurs distants », souligne Mme Chu.

En ce qui concerne les exigences en matière de performances, Mme Chu a relevé les connexions à haut débit de Splashtop ainsi que la qualité HD du streaming et du son. « Splashtop n’est pas seulement rapide, tout est affiché et diffusé avec la plus haute qualité - et tout est synchronisé », ajoute-t-elle.

TechCastles a trouvé que le déploiement de Splashtop était beaucoup plus simple que sa solution d’accès à distance précédente. « J’ai pu déployer Splashtop sur 150 ordinateurs en un clin d’œil. Il me suffit de cliquer, de faire glisser et de déposer les adresses e-mail pour inscrire les utilisateurs dans le système, précise Mme Chu. Avant, je devais saisir manuellement le nom de chaque utilisateur, son adresse e-mail, ses autorisations et restrictions d’accès, puis enregistrer toutes ces informations. C’était pénible. »

Leurs étudiants trouvent l’accès à distance avec Splashtop facile à utiliser. Comment Mme Chu le sait-elle ? Elle fait remarquer que les élèves ne se manifestent jamais lorsque tout marche parfaitement. « Mais quand les choses vont mal, ils me le font savoir, dit-elle en riant. J’avais l’habitude de recevoir des appels au milieu de la nuit pour des problèmes d’accès à distance. Maintenant, avec Splashtop, le téléphone ne sonne plus et je peux dormir tranquille. »

Résultats : augmentation de la productivité et économies inattendues

TechCastles rapporte qu’ils n’ont eu aucun problème d’accès à distance - tant pour les étudiants que pour les monteurs - depuis le déploiement de Splashtop. De plus, Mme Chu a pu installer Splashtop sur 150 ordinateurs courants de salle de cours et sur 25 postes supplémentaires consacrés à Avid Pro Tools, juste à temps pour que les étudiants puissent y accéder.

Mme Chu précise que TechCastles a économisé du temps et des ressources précieuses en choisissant Splashtop. « Avec la solution d’accès à distance précédente, mon collègue et moi devions passer deux jours entiers pour que l’ensemble des étudiants soient opérationnels, et ce pour chaque classe. Splashtop a rendu les choses infiniment plus faciles », ajoute-t-elle.

En définitive, TechCastles a économisé de l’argent en passant à Splashtop. « Oh, il est certain que Splashtop permet de réaliser des économies, indique Mme Chu. Chaque fois que vous pouvez fournir davantage de services aux clients à un coût inférieur, vous établissez une relation mutuellement bénéfique à long terme. »