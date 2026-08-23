Ryman Healthcare renforce son assistance à distance en Australie et en Nouvelle-Zélande grâce à Splashtop
Fournir à une équipe d’infrastructure décentralisée un support à distance sécurisé, évolutif et économique pour environ 5 000 terminaux répartis en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Impact
Réduction des coûts liés à l’assistance à distance sans compromettre les capacités
En remplaçant TeamViewer par Splashtop, Ryman Healthcare a considérablement réduit ses coûts de licence tout en conservant les fonctionnalités d’assistance à distance dont son équipe informatique a besoin au quotidien.
Une assistance plus rapide pour un personnel réparti géographiquement
Splashtop permet aux ingénieurs de se connecter instantanément aux terminaux situés dans les résidences pour seniors, les établissements de soins aux personnes âgées et les établissements de santé, ce qui contribue à résoudre rapidement les problèmes et à minimiser les perturbations pour le personnel.
Assistance à distance évolutive pour 5 000 terminaux
Grâce à un accès à distance fiable, à un déploiement simple et à une administration centralisée, Splashtop prend en charge environ 5 000 appareils Windows et Android, tout en offrant une plateforme capable d’évoluer au rythme de l’environnement technologique en pleine expansion de Ryman Healthcare.
difficultés de recrutement
Ryman Healthcare est l’un des principaux prestataires de villages de retraite et de soins aux personnes âgées en Australasie. L’entreprise gère des villages de retraite, des établissements de soins aux personnes âgées et propose des services de santé dans toute l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La gestion d’une organisation aussi dispersée géographiquement nécessite une technologie fiable permettant au personnel de fournir des soins de qualité sans interruption.
En tant que responsable de l’infrastructure technologique, Jacques Loubser dirige une équipe de dix ingénieurs et spécialistes chargés de gérer l’infrastructure technologique centrale de l’organisation. Son équipe supervise la stratégie d’infrastructure, la gestion des terminaux, les services cloud, la cybersécurité, la résilience opérationnelle et les plateformes technologiques qui assurent le bon fonctionnement de l’entreprise.
Avec des milliers de terminaux répartis sur plusieurs sites, il est essentiel de pouvoir fournir une assistance à distance rapide et fiable. Les ingénieurs doivent résoudre les problèmes, effectuer la maintenance et aider le personnel de première ligne sans les délais et les coûts liés aux déplacements sur site.
Avant d’adopter Splashtop, Ryman Healthcare utilisait TeamViewer pour son assistance à distance. Bien que cette plateforme répondait aux exigences fonctionnelles de l’organisation, Jacques et son équipe ont identifié une opportunité d’améliorer la valeur commerciale de leur environnement d’assistance à distance dans le cadre d’une initiative plus large d’optimisation technologique.
L’équipe a commencé à évaluer différentes solutions susceptibles d’offrir les mêmes fonctionnalités de niveau entreprise tout en garantissant un meilleur retour sur investissement.
Parmi les principaux objectifs figuraient :
Réduire les coûts liés aux licences d’assistance à distance
Maintenir ou améliorer l’expérience d’assistance à distance
Simplifier le déploiement et la gestion courante
Gérer efficacement environ 5 000 terminaux
Proposer une solution capable de s’adapter à la croissance future
Offrir une expérience fluide tant au personnel informatique qu’aux utilisateurs finaux
L’équipe a évalué TeamViewer ainsi que plusieurs autres solutions d’assistance à distance avant d’opter pour Splashtop.
Nous avons choisi Splashtop car cette solution offrait le meilleur compromis entre fonctionnalités, facilité d’utilisation, évolutivité et rapport qualité-prix. Par rapport à TeamViewer, elle garantissait un meilleur retour sur investissement global.
Jacques Loubser, responsable des infrastructures technologiques, Ryman Healthcare
Résolution
À l’issue d’une évaluation concluante, Ryman Healthcare a adopté Splashtop Remote Support comme solution standard afin de fournir une assistance à distance sécurisée dans l’ensemble de ses sites en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Assistance à distance pour les entreprises en Australie et en Nouvelle-Zélande
Splashtop permet à l’équipe chargée de l’infrastructure de Ryman Healthcare d’assister les utilisateurs en toute sécurité, quel que soit leur emplacement. Les ingénieurs peuvent résoudre à distance les problèmes, effectuer des opérations de maintenance et aider les employés dans les villages de retraite, les établissements de soins pour personnes âgées et les sites de soins de santé sans avoir à se déplacer sur place.
La possibilité de se connecter immédiatement à des appareils distants réduit les délais de dépannage et permet à l’équipe de réagir rapidement dès qu’une assistance est nécessaire.
Une assistance fiable pour environ 5 000 terminaux
Aujourd’hui, l’équipe chargée de l’infrastructure utilise Splashtop pour gérer et assurer l’assistance d’environ 5 000 terminaux Windows et Android répartis dans un vaste environnement géographiquement dispersé.
Grâce à l’accès à distance automatisé et assisté, les techniciens peuvent résoudre rapidement les problèmes, fournir une assistance technique et assurer la gestion quotidienne des terminaux via une plateforme d’assistance à distance fiable.
Déploiement simple et adoption rapide
Le déploiement s’est avéré simple et efficace, permettant à l’entreprise de passer de TeamViewer à la nouvelle solution avec un minimum de perturbations.
L’équipe chargée de l’infrastructure a pu commencer à intégrer des appareils peu après la mise en œuvre, tandis que les ingénieurs du support ont rapidement adopté la plateforme dans le cadre de leurs flux de travail quotidiens.
« Tout s’est déroulé sans heurts, de l’évaluation à la mise en œuvre. Le déploiement a été simple, et nos équipes de support ont rapidement adopté la plateforme. »
Réduction du coût total de possession
L’un des résultats les plus significatifs a été l’amélioration de la valeur commerciale.En remplaçant TeamViewer par Splashtop, Ryman Healthcare a réduit ses coûts de licence tout en continuant à fournir les capacités d’assistance à distance de niveau entreprise requises dans l’ensemble de son environnement.
Plutôt que de sacrifier les fonctionnalités pour réduire les coûts, l’organisation a réussi à réduire son coût total de possession tout en conservant une expérience d’assistance de haute qualité.
Réponse plus rapide et expérience utilisateur améliorée
Les connexions à distance rapides permettent aux ingénieurs de commencer immédiatement le dépannage, ce qui contribue à réduire les temps d’arrêt pour les employés en Australie et en Nouvelle-Zélande.
L’accès à distance sans intervention est devenu l’une des fonctionnalités les plus précieuses pour l’équipe, car il permet aux ingénieurs du support de se connecter aux appareils sans avoir besoin d’une coordination approfondie avec les utilisateurs finaux. Cela permet de résoudre les problèmes plus efficacement tout en minimisant les perturbations pour le personnel de première ligne.
Conçu pour s’adapter à la croissance
Alors que Ryman Healthcare poursuit la modernisation de son environnement technologique, Splashtop fournit une plateforme évolutive capable de soutenir une croissance continue.
Grâce à des performances fiables, une administration simplifiée et une sécurité de niveau entreprise, cette solution permet à l’équipe chargée de l’infrastructure d’assurer une assistance à distance cohérente sur un parc de terminaux vaste et dispersé.
« Nous recommandons Splashtop aux organisations qui recherchent des fonctionnalités d’assistance à distance de niveau professionnel sans avoir à payer le prix fort. Cette solution offre des fonctionnalités performantes et un excellent rapport qualité-prix. » — Jacques Loubser, responsable des infrastructures technologiques, Ryman Healthcare
Splashtop en trois mots
En adoptant Splashtop Remote Support comme solution standard, Ryman Healthcare a renforcé sa capacité à assurer le support d’environ 5 000 terminaux en Australie et en Nouvelle-Zélande, tout en réduisant ses coûts de licence et en maintenant un niveau de service élevé. L’équipe chargée de l’infrastructure bénéficie désormais d’une plateforme d’assistance à distance qui allie des fonctionnalités de niveau entreprise à un excellent rapport qualité-prix, ce qui permet à l’organisation de continuer à fournir des services technologiques efficaces à l’ensemble de ses activités en pleine expansion.
À propos du client
Ryman Healthcare est l’un des principaux prestataires de résidences pour seniors et de soins aux personnes âgées d’Australasie. L’entreprise gère des résidences pour seniors, des établissements de soins pour personnes âgées et propose des services de santé en Nouvelle-Zélande et en Australie. L’organisation s’attache à offrir un cadre de vie et des soins de haute qualité aux seniors grâce à des communautés spécialement conçues pour favoriser le bien-être et l’autonomie des personnes âgées. Présente dans ces deux pays, Ryman Healthcare s’appuie sur des technologies modernes pour fournir des services efficaces et accompagner ses milliers de collaborateurs répartis sur un vaste territoire.