Comment Olivier Palatre est passé au télétravail avec des ressources minimales et des exigences particulières
Une étude de cas sur les besoins d'accès à distance d'un firme d'architecture française
Résumé
En raison du COVID-19, de nombreuses entreprises en France ont été contraintes de se tourner vers les outils numériques pour remplacer les environnements de bureau classiques.
Olivier Palatre, architecte principal et directeur d’Olivier Palatre Architectes, explique comment son équipe a examiné plusieurs alternatives avant de choisir Splashtop Remote Access, une solution logicielle d’accès à distance qui permet aux organisations de télétravailler et de fournir une assistance à distance aux employés.
Le défi : assurer la continuité du travail grâce au Digital, avec un minimum de ressources et des besoins uniques
COVID19 ont forcé le monde a opérer une révolution digitale du bureau traditionnel, et beaucoup d'entreprises ont eu du mal à s'y adapter. Pour Olivier Palatre et son équipe, il fallait trouver un moyen de permettre à toute l'équipe de travailler de la maison tout en accédant à l'ordinateur du bureau, mais aussi de pouvoir voir le curseur de la souris lorsqu'ils débattent sur leurs projets architecturaux. Même s'il y a plusieurs solutions sur le marché, une seule remplissait les critères d'Olivier.
« Nous étions à la recherche d’une solution de télétravail qui nous permettrait d’opérer depuis notre domicile en accédant à distance aux ordinateurs de nos bureaux », explique Olivier. Lui et son équipe de cinq architectes ont étudié et évalué divers logiciels, et ont d’abord choisi Teamviewer, mais ce produit ne répondait pas à leurs attentes : les connexions simultanées sur un même ordinateur étaient lentes et ne permettaient donc pas d’exécuter plusieurs sessions à distance. Il était difficile de gérer les utilisateurs qui se connectaient en même temps à un poste de travail, et ces derniers ne pouvaient pas voir mutuellement le curseur de leur souris.
Bien que cela puisse être considéré comme un détail mineur, Olivier et son équipe ont trouvé une d'orientation très détaillée. "Dans tous nos projets, nous aimons travailler sur la géométrie globale et jusqu'au moindre détail", a déclaré Olivier. Pouvoir voir les curseurs des uns et des autres lorsque l'on travaille à distance était essentiel pour ce niveau de détail. C'est là que Splashtop est intervenu.
Accès à distance de Splashtop - Les bonnes fonctionnalités au bon prix et au bon moment
Splashtop offrait un streaming 4K, une faible latence et permettait aux utilisateurs de se connecter simultanément à la même machine sans ralentissement. Il est également doté d’une fonctionnalité peu fréquente dans les autres logiciels d’accès à distance : la possibilité de voir le curseur de souris de tous les utilisateurs connectés à distance. Cet outil essentiel a permis à Olivier et à son équipe de bénéficier du niveau de précision dont ils avaient besoin pour étudier leurs projets dans un environnement d’accès à distance fluide et rapide.
En plus de ces avantages exclusifs, Splashtop a permis à l’équipe d’architectes de recevoir l’assistance de leur technicien informatique à distance, le tout à un prix très compétitif. Avec un tarif de groupe inférieur à 8 CA$ par mois et par utilisateur, adopter Splashtop permet de réaliser des économies d’au moins 50 % par rapport à Teamviewer. Voilà pourquoi Splashtop est réputé comme étant la solution d’accès à distance offrant le meilleur rapport qualité-prix du marché.
Pour Olivier, « Splashtop s’est avéré être l’outil idéal pour répondre à nos besoins spécifiques, car son prix est compétitif, il est simple à utiliser et comprend toutes les fonctionnalités nécessaires. »
Détails
À propos d’Olivier Palatre Architectes
Fondé en 2006 et basé à Paris, Olivier Palatre Architectes est un cabinet d’architectes primé et dirigé par Olivier Palatre. Architecte de premier plan dans le domaine du design moderne et urbain, il est lauréat du prix Europe’s 40 Under 40 et fait partie des prochaines générations d’architectes et de designers qui auront un impact sur le futur des environnements de vie et de travail, des villes et des zones rurales.
Les projets de l’agence d’Olivier vont de l’abstrait au design industriel, résidentiel et commercial. Leurs projets récents incluent la Musée national des arts asiatiques et l'Etoile Voltaire
À propos de Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access est un outil de bureau à distance qui vous permet d’accéder à vos postes de travail lorsque vous n’êtes pas sur place.
Grâce à lui, vous pouvez accéder à vos ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n’importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Vous pourrez contrôler votre ordinateur et accéder à toutes vos applications, fichiers et données tout en profitant du streaming 4K avec une latence minimale et un rendu à plus de 40 fps.