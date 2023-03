Comment Olivier Palatre est passé au télétravail avec des ressources minimales et des exigences particulières

À propos d’Olivier Palatre Architectes

Fondé en 2006 et basé à Paris, Olivier Palatre Architectes est un cabinet d’architectes primé et dirigé par Olivier Palatre. Architecte de premier plan dans le domaine du design moderne et urbain, il est lauréat du prix Europe’s 40 Under 40 et fait partie des prochaines générations d’architectes et de designers qui auront un impact sur le futur des environnements de vie et de travail, des villes et des zones rurales.

Les projets de l’agence d’Olivier vont de l’abstrait au design industriel, résidentiel et commercial. Leurs projets récents incluent la Musée national des arts asiatiques et l'Etoile Voltaire

À propos de Splashtop Business Access

Splashtop Business Access est un outil de bureau à distance qui vous permet d’accéder à vos postes de travail lorsque vous n’êtes pas sur place.

Grâce à lui, vous pouvez accéder à vos ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n’importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Vous pourrez contrôler votre ordinateur et accéder à toutes vos applications, fichiers et données tout en profitant du streaming 4K avec une latence minimale et un rendu à plus de 40 fps.

Cliquez ici pour un aperçu de toutes les fonctionnalités.