My IT Indy permet aux clients de travailler de chez eux grâce à l'accès à distance de Splashtop
Comment un fournisseur de services gérés (MSP) a aidé les petites entreprises à faire preuve de résilience pendant la pandémie.
Résumé
Ryan Grimes, président de My IT Indy, a expliqué comment, pendant la crise du COVID19, sa société a utilisé Splashtop Remote Access pour permettre aux petites entreprises de l’Indiana de continuer à fonctionner en toute sécurité en télétravail.
Splashtop Remote Access est un outil d’accès à distance qui permet aux utilisateurs d’accéder à leur ordinateur lorsqu’ils sont en déplacement. Grâce à Splashtop, le déploiement des capacités d’accès à distance de My IT Indy a été rapide, simple et peu coûteux.
Ryan a déclaré que « lorsque le COVID a touché l’Indiana, la plupart des entreprises qui pouvaient fonctionner en télétravail y sont passées immédiatement. » Cependant, il a précisé : « De nombreuses autres entreprises avaient la possibilité de continuer à travailler à distance, mais elles ne savaient pas comment s’y prendre. »
Comment My IT Indy a aidé les entreprises de l'Indiana à survivre grâce aux solutions d'accès à distance de Splashtop
Avant d'étendre les capacités à distance aux clients, My IT Indy avait évalué plusieurs produits pour pouvoir configurer ses clients pour le travail à domicile.
Selon My IT Indy, Splashtop Remote Access répondait à tous ses besoins. « C’était super facile à déployer avec notre RMM pour remplacer la version déjà installée, et ce n’était pas cher », a déclaré Ryan.
My IT Indy a fait un essai avec ses clients pour leur permettre d’utiliser Splashtop, et ils l’ont immédiatement adopté. La société a continué à tester le logiciel et, une fois le processus ajusté, elle a permis à tous ses clients d’utiliser Splashtop.
Ryan Grimes explique que Splashtop a très bien fonctionné. « Il était aussi rapide que facile à utiliser. Il fonctionne même sur un iPad LTE + Magic Trackpad, ce qui est appréciable », ajoute-t-il.
Les résultats
My IT Indy avait trouvé la solution dont ils avaient besoin pour leurs clients avec Splashtop.
My IT Indy avait utilisé divers outils et, au fil des ans, ils ont été rachetés, intégrés à d’autres systèmes ou ont augmenté leurs prix au point de devenir inabordables. Avec Splashtop Remote Access, My IT Indy a pu obtenir une solution d’accès à distance économique et fiable pour les entreprises de l’Indiana.
En effet, Splashtop n'avait pas seulement un prix raisonnable, mais n'avait pas d'historique d'augmentation de prix comme les autres fournisseurs d'accès distant.
Aller de l’avant – Ensemble
Ryan estime que pour aller de l’avant en ces temps difficiles, nous devons rester positifs, et il est convaincu que My IT Indy peut être « le calme dans la tempête. La situation est ce qu’elle est, et la façon dont nous y répondons déterminera notre avenir. Soyez aussi disponibles et généreux que possible. »
Les paroles de Ryan ont trouvé un écho auprès de Splashtop. Le COVID-19 nous a rappelé la raison d’être de Splashtop : aider les particuliers, les entreprises, les écoles, les hôpitaux et toute autre organisation à gagner en flexibilité en intégrant des solutions de télétravail efficaces dans leur quotidien.
C’est pourquoi, pour faire face au COVID-19, Splashtop a fortement réduit le prix de ses produits d’accès à distance.
Détails
À propos de My IT Indy
En tant que MSP complet pour les entreprises, My IT Indy fournit toutes les prestations informatiques nécessaires au fonctionnement d’une entreprise. Cela comprend la gestion des ordinateurs, la gestion des réseaux, les systèmes VoIP et la cybersécurité.
Le meilleur bureau à distance - Splashtop
Splashtop Remote Access est un outil de bureau virtuel qui vous permet d’accéder à vos ordinateurs à distance. Grâce à lui, vous pouvez accéder à vos ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n’importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Vous pourrez contrôler votre ordinateur et accéder à toutes vos applications, fichiers et données. Essayez-le gratuitement (aucune carte bancaire n’est requise).
Ce que disent nos clients
Nous utilisons beaucoup d’outils pour répondre aux besoins de nos clients. Les applications d’accès à distance comme Splashtop nous permettent non seulement de les aider sans nous déplacer, mais aussi de leur permettre d’accomplir leurs tâches en télétravail.
Ryan Grimes, President of My IT Indy