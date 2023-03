My IT Indy permet aux clients de travailler de chez eux grâce à l'accès à distance de Splashtop

Ryan Grimes, président de My IT Indy, a expliqué comment, pendant la crise du COVID19, sa société a utilisé Splashtop Business Access pour permettre aux petites entreprises de l’Indiana de continuer à fonctionner en toute sécurité en télétravail.

Splashtop Business Access est un outil d'accès à distance au bureau qui permet aux utilisateurs d'accéder à leur ordinateur lors de leurs déplacements. Grâce à Splashtop, le déploiement des capacités d'accès à distance de My IT Indy a été rapide, simple et peu coûteux.

Ryan a déclaré que « lorsque le COVID a touché l’Indiana, la plupart des entreprises qui pouvaient fonctionner en télétravail y sont passées immédiatement. » Cependant, il a précisé : « De nombreuses autres entreprises avaient la possibilité de continuer à travailler à distance, mais elles ne savaient pas comment s’y prendre. »

Comment My IT Indy a aidé les entreprises de l'Indiana à survivre grâce aux solutions d'accès à distance de Splashtop

Avant d'étendre les capacités à distance aux clients, My IT Indy avait évalué plusieurs produits pour pouvoir configurer ses clients pour le travail à domicile.

Selon My IT Indy, Splashtop Business Access répondait à tout les besoins. « C’était super facile à déployer avec notre RMM pour remplacer la version déjà installée, et ce n’était pas cher », a déclaré Ryan.

My IT Indy a fait un essai avec ses clients pour leur permettre d’utiliser Splashtop, et ils l’ont immédiatement adopté. La société a continué à tester le logiciel et, une fois le processus ajusté, elle a permis à tous ses clients d’utiliser Splashtop.

Ryan Grimes explique que Splashtop a très bien fonctionné. « Il était aussi rapide que facile à utiliser. Il fonctionne même sur un iPad LTE + Magic Trackpad, ce qui est appréciable », ajoute-t-il.

Les résultats

My IT Indy avait trouvé la solution dont ils avaient besoin pour leurs clients avec Splashtop.

My IT Indy avait utilisé divers outils et, au fil des ans, ils ont été rachetés, intégrés à d’autres systèmes ou ont augmenté leurs prix au point de devenir inabordables. Avec Splashtop Business Access, My IT Indy a pu obtenir une solution d’accès à distance économique et fiable pour les entreprises de l’Indiana.

En effet, Splashtop n'avait pas seulement un prix raisonnable, mais n'avait pas d'historique d'augmentation de prix comme les autres fournisseurs d'accès distant.

Aller de l’avant – Ensemble

Ryan estime que pour aller de l’avant en ces temps difficiles, nous devons rester positifs, et il est convaincu que My IT Indy peut être « le calme dans la tempête. La situation est ce qu’elle est, et la façon dont nous y répondons déterminera notre avenir. Soyez aussi disponibles et généreux que possible. »

Les paroles de Ryan ont trouvé un écho auprès de Splashtop. Le COVID-19 nous a rappelé la raison d’être de Splashtop : aider les particuliers, les entreprises, les écoles, les hôpitaux et toute autre organisation à gagner en flexibilité en intégrant des solutions de télétravail efficaces dans leur quotidien.

C’est pourquoi, pour faire face au COVID-19, Splashtop a fortement réduit le prix de ses produits d’accès à distance.