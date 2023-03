ClassX Radio – Accès à distance aux ordinateurs de la tour de radio

Lorsque TeamViewer a commencé à sanctionner les utilisateurs gratuits pour les inciter à acheter une licence coûteuse, ClassX Radio s’est tournée vers Splashtop Business Access pour répondre à ses besoins en matière d’accès à distance. Splashtop Business Access est plus rapide, offre les mêmes fonctionnalités de pointe et coûte presque 90 % de moins que TeamViewer.

Le défi

ClassX Radio diffuse 24 heures sur 24 à des auditeurs répartis dans toute la région du Grand Cincinnati. Pour atteindre son public, ClassX Radio s'appuie sur plusieurs tours de radio pour amplifier la portée de son signal. Chaque site de tour dispose d'un ordinateur local qui est utilisé pour maintenir et contrôler la tour. Comme chaque site de la tour est séparé par une certaine distance, ClassX Radio a besoin d'un logiciel d'accès à distance pour pouvoir accéder rapidement aux ordinateurs de chaque site de la tour.

"Sans accès à distance, nos stations peuvent cesser d'émettre, ce qui nous oblige à nous rendre à la tour pour régler les problèmes", a déclaré Bill Spry, propriétaire de ClassX Radio. De tels problèmes nécessitent une action immédiate, ce qui rend impératif la mise en place d'une solution d'accès à distance fiable.

Avant de passer à Splashtop, ClassX Radio a utilisé le pack d'accès à distance gratuit de TeamViewer. Cependant, au cours des derniers mois, TeamViewer a pris des mesures sévères contre ses utilisateurs gratuits afin de les inciter à acheter une de ses coûteuses licences commerciales.

Spry nous a expliqué les frustrations qu'il a éprouvées avec TeamViewer :

"TeamViewer nous donnait des pop-ups constants sur notre application mobile, indiquant qu'ils soupçonnaient que nous étions une entreprise commerciale. Nous recevions ces mêmes pop-ups depuis des mois, malgré le fait que nous ne sommes PAS une entreprise commerciale, mais plutôt une organisation caritative à but non lucratif. Il y a environ une semaine, ils ont limité le temps de notre application mobile à environ 60 secondes, après quoi ils ont coupé notre connexion et nous ont fait attendre 10 minutes avant de nous autoriser à nous reconnecter pour une minute supplémentaire".

Ne disposer que de 60 secondes de temps d'accès à distance et devoir ensuite attendre 10 minutes a rendu la version gratuite de TeamViewer inutile pour ClassX Radio. Et l'achat d'un plan commercial de TeamViewer n'était pas viable non plus, car TeamViewer est connu pour avoir des prix parmi les plus élevés de l'industrie.

"Leur taux le plus bas pour nous en tant qu'organisation à but non lucratif était terriblement élevé", a déclaré Spry, "c'était un prix que nous ne pouvions tout simplement pas nous permettre".

La radio ClassX choisit une surface de recharge pour remplacer TeamViewer

Comme TeamViewer ne convenait plus, Spry a commencé à rechercher de nouveaux produits d'accès à distance, ce qui l'a conduit à trouver Splashtop. "Nous sommes tombés sur Splashtop Business Access et l'avons téléchargé pour l'essayer", a déclaré Spry.

Splashtop Business Access est une solution d’accès à distance très performante pour les professionnels et les équipes. Grâce à elle, vous pouvez facilement accéder à vos ordinateurs Windows et Mac distants depuis n’importe quel autre ordinateur, tablette ou appareil mobile. Splashtop fournit les connexions à distance les plus rapides et les plus fiables. De plus, avec un prix commençant à seulement €4.58 /mois, M. Spry était impatient de commencer un essai gratuit.

Après l'avoir essayé, Spry a abonné ClassX Radio à Splashtop Business Access. Il a pu mettre Splashtop en service en un rien de temps. "La mise en œuvre a été facile", a déclaré Spry, "facile à comprendre, un peu comme un plug and play. Il n'a pas fallu beaucoup réfléchir, surtout pour quelqu'un qui avait déjà l'habitude d'utiliser des solutions de bureau à distance".

Les résultats

Avec Splashtop, ClassX Radio a immédiatement bénéficié de deux grands avantages.

Tout d'abord, ils disposaient d'une solution d'accès à distance fiable avec Splashtop Business Access. Ils ont pu accéder à distance aux ordinateurs de leur tour depuis leurs appareils mobiles et effectuer n'importe quelle tâche avec facilité.

Deuxièmement, ils ont économisé énormément d’argent, ce qui est particulièrement important pour une organisation à but non lucratif. TeamViewer commence à €32.90 /mois ( €442.80 /an) tandis que Splashtop Business Access commence à €4.58 /mois ( €55 /an). Cela représente une économie de quasiment 90 % lorsque vous choisissez Splashtop plutôt que TeamViewer.

(Voir notre comparaison entre Splashtop et TeamViewer)

Après être passé de TeamViewer à Splashtop, M. Spry ne pouvait pas être plus heureux : « Nous avons toujours été prêts à payer pour une solution de télétravail. Nous avons souscrit à Remote Admin il y a longtemps, mais ils ne proposent pas d’application mobile. Quant à TeamViewer, leurs tarifs sont excessivement élevés, beaucoup trop pour que notre organisation à but non lucratif accepte de s’en acquitter. Notre expérience avec Splashtop jusqu’à présent est qu’il est aussi facile à utiliser et à appréhender que TeamViewer ou Remote Admin. Il dispose d’une application mobile conviviale et d’un prix annuel très bas et raisonnable. Nous sommes convaincus ! Merci Splashtop ! »