Gestion à distance des centres de formation avec Splashtop

Comme de nombreuses entreprises, Bechtle IT System House Chemnitz a été perturbée par le COVID-19. Les centres de formation de l’entreprise notamment on dû être fermés en raison de la pandémie. Johann Geßner, technicien du centre de service de Bechtle IT System House Chemnitz, nous a expliqué comment et pourquoi son entreprise a utilisé Splashtop Enterprise pour accéder aux salles informatiques à distance afin de réinventer rapidement et à moindre coût leurs méthodes de formation pendant la pandémie.

Le défi : assurer la continuité des centres de formation tout en maintenant un faible coût opérationnel

Bechtle IT System House Chemnitz dispose de centres de formation à Chemnitz, Dresde et Cottbus. Chacun de ces établissements est équipé de salles informatiques et de logiciels de formation. Avant l’arrivée du COVID, cette configuration était idéale pour former les secrétaires, les assistants et les administrateurs informatiques au cloud, aux serveurs, aux réseaux et autres sujets techniques.

Avec les confinements, les centres de formation physiques ne pouvaient plus fonctionner en raison des contraintes de distanciation sociale et autres mesures de sécurité. « Pour un centre de formation ayant besoin de générer des revenus, la fermeture n’était pas une option », a déclaré M. Geßner. En outre, le fonctionnement de ces établissements était très coûteux, notamment en raison des investissements nécessaires pour les salles informatiques et les centres de données.

M. Geßner s’est dit qu’il devait exister un moyen rentable de faire fonctionner les centres de formation à distance pendant la pandémie, et il a donc commencé à chercher des solutions. Il s’est d’abord tourné vers les logiciels d’accès à distance qu’il connaissait bien, mais ces produits se sont avérés trop couteux et compliqués. « Pour que ces solutions fonctionnent, il aurait fallu que nous achetions beaucoup d’équipements onéreux, sans parler des frais en matière de connexion Internet, explique M. Geßner. La facture se serait élevée à près de 150 000 euros. »

Il précise que ces solutions étaient également très compliquées et n’étaient pas aussi conviviales qu’il l’avait espéré. « Elles exigeaient de chaque utilisateur qu’il télécharge un logiciel compliqué et qu’il mette en place des certificats, ce qui n’était pas pratique dans une situation de confinement », ajoute M. Geßner.

Il s’est ensuite tourné vers le VPN et le RDP et a testé près de neuf solutions qui n’ont pas fonctionné. « Ces outils étaient semi-performants, a-t-il déclaré. Le problème était que nous devions être prudents car, selon les lois sur la protection des données, nous ne sommes pas autorisés à transmettre l’adresse de nos clients où que ce soit, et nous n’étions pas satisfaits des risques en matière de sécurité que présentaient le VPN. »

C’est alors que M. Geßner a découvert Splashtop pour les salles informatiques distantes.

La solution : Splashtop Enterprise pour les salles informatiques à distance - Un logiciel d’accès à distance économique, convivial et fiable

Splashtop Enterprise pour les salles informatiques distantes est un logiciel d’accès à distance qui permet aux utilisateurs d’accéder aux ordinateurs des salles informatiques et d’en prendre le contrôle depuis n’importe quel autre appareil, notamment les ordinateurs Windows ou Mac, les Chromebook, les iPad, les tablettes Android, etc.

Splashtop Enterprise répondait à toutes les attentes de M. Geßner en termes de coût, de facilité de gestion et de fonctionnement à distance des centres de formation.

« Je ne veux pas avoir à cliquer frénétiquement sur des portails en ligne, a déclaré M. Geßner. Avec Splashtop, tout est clair ; je peux réaliser ce que je dois faire en quelques minutes, et les clients ont accès sans que je doive fouiller dans des sous-menus. De plus, tout est clairement présenté sur un seul et même écran. Je peux facilement organiser tout ce que je dois préparer, comme l’attribution de mots de passe et d’autorisations. »

Splashtop lui a également permis de résoudre le problème de confidentialité concernant le partage de l’adresse personnelle des clients. « Splashtop me permet de créer des comptes avec nos propres adresses e-mail, de changer les mots de passe à chaque fois avant la session de formation et de les communiquer aux participants si nécessaire, explique M. Geßner. C’est une fonctionnalité que seul Splashtop offre, je ne pourrais pas faire cela avec un autre produit ! »

De plus, par rapport à d’autres logiciels d’accès à distance, Splashtop Enterprise avait plus de fonctionnalités pour un coût inférieur à la moitié du prix.« C’est ce qui a convaincu tout le monde », conclut-il.

Au final, grâce à Splashtop Enterprise pour les salles informatiques à distance, M. Geßner et son équipe ont pu :

Permettre aux étudiants et aux enseignants de se connecter à distance aux ordinateurs des salles informatiques des centres de formation et d’utiliser les applications comme s’ils étaient physiquement présents

Programmer des créneaux horaires et définir des autorisations afin de garantir un accès à distance optimal pour les élèves et les enseignants

Gérer à distance les ordinateurs des salles informatiques et dépanner rapidement et à la demande n’importe quel ordinateur ou appareil mobile, ainsi qu’aider les élèves et les enseignants aussi bien chez eux que sur le campus

Les résultats : Splashtop a sauvé leur année et ouvert des possibilités de formation hybride

Après avoir testé plus de 10 outils, Bechtle IT System House Chemnitz a choisi Splashtop pour accéder aux salles informatiques de ses centres de formation à distance et continuer ses activités. Splashtop s’est démarqué de toutes les solutions grâce à ses fonctionnalités clés, sa fiabilité et son tarif économique.

M. Geßner a déclaré qu’en fin de compte, Splashtop a aidé son équipe à finir l’année en beauté.

Le processus de déploiement s’est également déroulé en toute simplicité. L’équipe informatique a installé Splashtop sur 67 clients Windows, permettant à 24 étudiants d’accéder à distance aux PC des centres de formation pour leurs sessions de travail. Après avoir dispensé seulement deux formations, Bechtle IT System House Chemnitz a obtenu un retour positif sur son investissement dans Splashtop.

Les participants de Bechtle IT System House Chemnitz peuvent désormais suivre des formations depuis n’importe quel endroit en Allemagne, puisqu’ils n’ont pas besoin de se rendre sur l’un des sites de l’entreprise. « Cela représente des économies en termes de déplacement, de frais d’hôtel et de nos propres dépenses d’organisation », a déclaré M. Geßner.

En raison de ce succès, M. Geßner et son équipe prévoient de continuer à utiliser Splashtop même après la pandémie et de proposer éventuellement des formations hybrides. « Nous continuerons sûrement à proposer des formations en ligne même après la pandémie, simplement parce que nous avons tous trouvé cela agréable et fiable grâce à Splashtop », a-t-il déclaré. Il ajoute que la formation en ligne est parfois considérée comme étant plus qualitative et plus pratique pour les clients, ce qui constitue un argument supplémentaire en faveur d’un fonctionnement à distance avec Splashtop.

