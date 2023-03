ABCis utilise Splashtop SOS pour fournir une assistance avec ou sans surveillance à ses clients du secteur du retail

L'équipe informatique de ABCis soutient environ 1 500 clients qui utilisent les produits et services de ABCis. L'équipe a besoin d'une solution d'accès à distance pour installer et soutenir efficacement ses logiciels qui fonctionnent sur les ordinateurs des clients.

Avant de choisir Splashtop, l’équipe informatique a essayé d’autres solutions d’accès à distance qui ne répondaient pas à ses besoins. Nous avons rencontré Braeden Saxon, responsable des systèmes intégrés chez ABCis, pour en savoir plus.

Le défi : Trouver une solution d'accès à distance sécurisée avec un support multi-utilisateurs

L’équipe informatique d’ABCis utilisait AnyDesk pour accéder à distance aux ordinateurs de ses clients. Cependant, AnyDesk n’offrait pas un niveau de sécurité suffisant, en particulier dans le cas d’un environnement multi-utilisateurs. M. Saxon explique : « AnyDesk ne permet pas de gérer les utilisateurs, ce qui constitue un problème pour nous, car nous devons partager les mots de passe pour les accès non surveillés. Ce n’est pas du tout idéal. Nous n’avons aucun moyen de verrouiller l’accès lorsqu’un membre de notre équipe quitte l’entreprise. Nous avons alors cherché une solution alternative qui permette de gérer plusieurs utilisateurs et offre une sécurité renforcée. »

En quête d’une solution pour remplacer AnyDesk, l’équipe informatique a essayé LogMeIn, TeamViewer et d’autres solutions d’accès à distance, mais n’a pas trouvé ce qu’elle cherchait : une solution économique qui permettrait à l’équipe de fournir une assistance sécurisée et efficace à ses clients.

C'est alors que Saxon a vu qu'un autre fournisseur de logiciels australien, Independent Solutions, était récemment passé de LogMeIn Rescue à Splashtop.

ABCis trouve Splashtop : Solution d'assistance à distance avec de solides capacités de sécurité et de gestion des utilisateurs

M. Saxon a contacté le service d’assistance de Independent Solutions pour se renseigner sur Splashtop et obtenir leur avis. Ils n’avaient que des choses positives à dire sur ce produit et ont déclaré qu’ils étaient heureux d’avoir opté pour Splashtop.

Ensuite, l’équipe informatique d’ABCis a essayé Splashtop et était ravie de constater qu’il répondait à tous leurs besoins en matière d’accès à distance. M. Saxon a déclaré : « Nous avons bien évalué l’accès sans surveillance et l’accès ponctuel à la demande de Splashtop, et nous avons été très impressionnés. Je possède beaucoup d’expérience dans ce domaine et j’ai utilisé LogMeIn Central, LogMeIn Rescue et TeamViewer. Je connais donc très bien les fonctionnalités de chaque plateforme. Je peux affirmer sans hésiter que Splashtop répond à toutes mes attentes. »

L’équipe informatique utilise Splashtop SOS Unlimited pour assurer l’assistance des PC Windows de ses clients. Les techniciens utilisent l’accès à distance à la demande pour installer et gérer leurs logiciels. Pour les clients qui les autorisent à avoir un accès sans surveillance, ils déploient le streamer Splashtop sur leurs machines, qui leur permet de se connecter sans avoir à demander de permission.

Saxon et ses collègues ont trouvé les fonctionnalités de Splashtop très bien adaptées à leurs besoins :

Accès assisté à la demande et accès non surveillé

Avec Splashtop SOS Unlimited, les techniciens peuvent accéder à un nombre illimité d'ordinateurs et d'appareils mobiles surveillés, ainsi qu'à un nombre illimité d'ordinateurs non surveillés.

Support multi-utilisateurs et fonctions de sécurité

Les techniciens disposent de comptes individuels pour l'utilisation avec et sans surveillance. Les administrateurs des comptes Splashtop peuvent gérer les autorisations d'accès et les privilèges des membres de l'équipe à un niveau granulaire. La journalisation complète de l'activité des sessions à distance ainsi que d'autres fonctions de sécurité robustes permettent aux utilisateurs de soutenir leurs clients en toute sécurité.

Fonction de chat intégrée

Les techniciens peuvent discuter avec l'utilisateur final au cours d'une session à distance.

Transfert de fichiers

Les techniciens peuvent facilement et en toute sécurité glisser-déposer des fichiers entre les appareils.

Un déploiement à distance facile et automatisé

M. Saxon ajoute : « La mise en œuvre et la configuration se sont déroulées de manière simple et intuitive. Nous avions de nombreux accès sans surveillance configurés sur AnyDesk et chacun d’entre eux était défini manuellement. Nous avons pu tirer parti du déploiement à distance de Splashtop pour migrer rapidement et facilement nos connexions AnyDesk vers notre nouvelle plateforme. Nous avons un serveur de commande que nous utilisons pour déployer à distance le streamer Splashtop. Ces capacités de déploiement à distance nous ont fait gagner un temps fou. »