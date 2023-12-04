Splashtop remporte le prix SDC "Security Vendor of The Year" (Fournisseur de sécurité de l'année)
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Splashtop est reconnu pour avoir fourni une solution moderne pour l'accès aux applications, au réseau et aux ressources, en faisant converger les cadres modernes de l'accès au réseau sans confiance, de la gestion de l'accès privilégié et du service d'accès sécurisé Edge.
AMSTERDAM, Pays-Bas, 5 décembre 2023 - Splashtop, pionnier de la transformation du paysage du travail en tout lieu, émerge fièrement en tant que vendeur de sécurité de l'année "" lors de la 14e édition des SDC Awards, organisée à Londres. Ce prix prestigieux souligne l'engagement de Splashtop à protéger les organisations de toute taille grâce à un chiffrement de niveau entreprise et à un accès basé sur les permissions.
Depuis sa création en 2006, Splashtop n'a cessé de fournir une technologie de pointe en matière d'Accès à distance et de soutien, permettant aux utilisateurs d'accéder aux appareils, aux apps et aux documents depuis n'importe où, sans compromettre les performances. En 2023, l'Entreprise a fait un grand bond en avant, en relevant les défis modernes de la main-d'œuvre à distance, de la migration multi-cloud, de l'accès complexe au réseau et de la gestion des justificatifs d'identité - même pour ceux qui ont des ressources limitées en TI.
Cette année, Splashtop a élargi son portefeuille de sécurité avec des solutions révolutionnaires pour la sécurité des points de terminaison, le contrôle d'accès au Wi-Fi et aux serveurs, ainsi que l'innovant... Splashtop Secure Workspace. Ces solutions répondent aux défis posés par les menaces croissantes de cyberattaques. En particulier, Splashtop Secure Workspace révolutionne la gestion des accès pour les grandes entreprises et les PME, en offrant une interconnexion transparente de quatre couches fondamentales - l'identité, l'appareil, le réseau et les informations d'identification. Déjà nommée Nouveau produit de l'année par Security Today, la solution Splashtop donne aux organisations les moyens de mettre en place des mesures de sécurité robustes, en adhérant aux principes Zero Trust de bout en bout et aux contrôles d'accès conditionnels.
Mark Lee, PDG de Splashtop, souligne l'approche proactive de l'entreprise : "Alors que les défis de la cybersécurité s'étendent, les leaders de la technologie sont appelés à se concentrer sur la protection des organisations et des utilisateurs finaux. Cette reconnaissance mondiale confirme le dévouement de Splashtop à la sécurité de l'information, à la protection des données et aux initiatives de conformité internationale".
Le prix de la DDC en tant que fournisseur de sécurité de l'année valide la position de Splashtop en tant que partenaire de confiance de l'industrie, mettant en évidence l'attention continue portée à la sécurité, à la conformité, à la gestion des risques et à la facilité d'utilisation.
À propos de Splashtop
Splashtop est un chef de file en matière de solutions TI sécurisées qui simplifient et rationalisent le monde du travail en tout lieu. Ses solutions à distance et sur place pour le travail, l'apprentissage et l'assistance TI offrent une expérience aussi rapide, simple et sécurisée que d'être devant une machine sur place. La technologie brevetée et très performante de Splashtop permet d'obtenir une qualité 4K HD, une prise en charge multi-moniteurs et 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop dispose de fonctions de sécurité avancées, d'une large prise en charge des appareils et d'un service clientèle réactif. Plus de 30 millions d'utilisateurs et 250k entreprises, dont celles de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Visite Splashtop.com.