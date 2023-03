Splashtop fera la démonstration d'une nouvelle intégration de l'accès à distance avec Freshworks Freshservice lors de Refresh 19

Las Vegas, NV. - 4 septembre 2019 -Splashtop Inc., le leader mondial des solutions d’accès à distance, de collaboration et d’assistance à distance, présentera ses dernières offres de logiciels d’assistance à distance pour les services d’assistance, l’informatique, les équipes d’assistance et les fournisseurs de services gérés, y compris son intégration prochaine avec Freshservice lors du Refresh 19 de Freshworks.

Refresh 19 est la conférence mondiale des utilisateurs de Freshworks, qui réunit les partenaires, les leaders de l'industrie et les clients pour en savoir plus sur l'industrie du CX. Elle aura lieu les 4 et 5 septembre à Las Vegas, NV. Splashtop sera un Sponsor d'argent de l'événement et sera situé au stand n°S1 dans le hall d'exposition.

Nouvelle intégration du support à la demande avec Freshservice

Splashtop fera la démonstration de sa nouvelle intégration Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) avec Freshservice sur le stand Splashtop. Grâce à cette intégration, les utilisateurs de Freshservice peuvent lancer des sessions d’accès à distance à partir du ticket Freshservice. Les techniciens pourront voir et contrôler à distance les ordinateurs de leurs clients en temps réel. Les fonctionnalités incluent:

Cliquez pour démarrer une session d'assistance à distance rapide à partir d'un ticket Freshservice

Accès et contrôle à distance des ordinateurs Windows et Mac

Enregistrer automatiquement les détails de la session d'accès à distance dans le ticket Freshservice pour répondre aux exigences de l'audit

"Nous sommes très heureux de sponsoriser Refresh 19", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous avons entendu dire combien il est important pour les clients de Freshservice d'avoir la bonne solution d'accès et de support à distance intégrée à leur système de gestion des services. Notre intégration Splashtop SOS leur offre la solution la plus avantageuse".

Disponibilité

L’intégration de Splashtop avec Freshservice devrait être bientôt disponible via le Freshworks Marketplace. L’application d’intégration fonctionne avec Splashtop SOS Unlimited, disponible à l’achat ou à l’essai gratuitement sur le site Web de Splashtop. Toute personne s’arrêtant au stand Splashtop pour faire scanner son badge sera avertie dès qu’il sera disponible. Ceux qui ne participent pas à l’événement peuvent sales@splashtop.com envoyer un e-mail pour être avertis lorsque l’application d’intégration est disponible au téléchargement. Dès la sortie, un lien sera également disponible auprès de https://www.splashtop.com/integrations/freshservice

À propos de Splashtop SOS

Splashtop SOS simplifie la fourniture d’une assistance à distance. Connectez-vous aux appareils Windows, Mac, iOS et Android des utilisateurs à l’aide d’un simple code de session. Pas besoin de perdre du temps ou de l’argent à voyager vers l’emplacement physique d’un utilisateur, il suffit de s’y rendre à distance et de prendre le contrôle à la seconde où vous êtes nécessaire. Diagnostiquez et résolvez le problème rapidement et laissez vos clients heureux. Un essai gratuit est disponible à l’adresse suivante : https://www.splashtop.com/sos

À propos de Refresh 19

Refresh est la conférence mondiale des utilisateurs de Freshworks. Refresh 19 propose deux jours remplis de séances inspirantes, d’ateliers techniques pratiques, de réseautage et de beaucoup de plaisir! Participez à des sessions sur les dernières tendances et les meilleures pratiques en matière de support technique / client, de gestion CX, de gestion du centre de services informatiques, etc. Pour en savoir plus : https://refresh.freshworks.com/las-vegas/

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs apprécient les produits Splashtop. En savoir plus sur https://www.splashtop.com